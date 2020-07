Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Jeudi 9 juillet 2020

0

Albioma a annoncé que l'option pour le paiement en actions nouvelles du dividende de l'exercice 2019 s'était traduite par la souscription de 281 450 actions nouvelles, soit un taux de réinvestissement de 71,67%. L'option, qui pouvait être exercée du 15 juin au 6 juillet 2020, permettait d'obtenir le paiement de 50% du dividende de l'exercice 2019 en actions nouvelles, émises à un prix unitaire de 27,77 euros, a rappelé le producteur énergies renouvelables. Le dividende de l'exercice 2019 était fixé à 0,70 euro par action.Afin d'obtenir le feu vert de la Commission européenne dans son projet de rachat de Bombardier Transport, Alstom a décidé de soumettre un certain nombre d'engagements. Le spécialiste du ferroviaire propose ainsi un transfert de la contribution de Bombardier Transport pour le train à très grande vitesse V300 Zefiro et la cession du Coradia Polyvalent d'Alstom et du site de production de Reichshoffen en France.En outre, l'Assemblée Générale Mixte d'Alstom a approuvé toutes les résolutions proposées. Les actionnaires du spécialiste du ferroviaire ont notamment approuvé la non-distribution de dividendes cette année dans le contexte de la crise actuelle. En parallèle, l'Assemblée Générale a également donné son feu vert au renouvellement du mandat de Yann Delabrière et à la nomination de Frank Mastiaux comme administrateurs.bioMérieux a réalisé au deuxième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 707 millions d'euros, en hausse de 9,9%. La croissance organique, c'est à dire à taux de change et périmètre constants, est ressortie à 10,7%. La forte demande pour ses tests syndromiques BioFire et Filmarray et d'autres liés également au Covid-19 a plus que compenser la faiblesse des gammes de microbiologie et d'immunoessais et des applications industrielles liées au secteur agroalimentaire. Toutefois, la croissance a été plus faible qu'au premier trimestre.Le groupe Claranova (Paris:CLA) informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire le mercredi 29 juillet 2020 à 15 heures, au Centre de Conférences Capital 8, 32 rue Monceau, 75008 Paris. Pour cette Assemblée générale, les actionnaires ont la possibilité de voter par Internet grâce à la plateforme de vote sécurisée, Votacess. Les procédures de vote à distance, par procuration ainsi que les demandes de carte d’admission sont ainsi simplifiées et peuvent se faire directement en ligne à compter du 10 juillet 2020.L'équipementier électronique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.GenSight Biologics a obtenu un prêt de 6,75 millions d'euros d'un syndicat bancaire sous la forme d'un Prêt Garanti par l'Etat (le PGE). Parallèlement à ce financement, GenSight a modifié certains termes et conditions de l'emprunt obligataire conclu avec Kreos Capital, annoncé dans le communiqué de presse de la société du 20 décembre 2019.Le belge OncoDNA va lancer une offre publique d'achat amicale en numéraire sur IntegraGen, spécialisé dans l'analyse du génome humain. Ce dernier est valorisé à 14,5 millions d'euros, soit 2,2 euros par action. Cette offre représente une prime de 36,2% par rapport au dernier cours de clôture du titre IntegraGen et de 23,2% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 6 derniers mois. L'offre a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés.Le groupe de construction et de développement immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Le chiffre d'affaires de LDC au premier trimestre de l'exercice 2020-2021 (de mars 2020 à fin mai 2020) s'est élevé à 1,0742 milliard d'euros, en progression de 1,1%. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en repli de 2% à 1,0407 milliard. Hors amont, le chiffre d'affaires du premier trimestre du pôle Volaille s'élève à 730,5 millions en progression de 0,5% (+0,3% en volumes) avec l'intégration des activités Ramon depuis le 1er juin 2019 et deLuché Tradition Volailles à compter du 1er décembre 2019.La marque digitale d'ameublement publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le spécialiste de l'emballage publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Safe Orthopaedics a réalisé au premier semestre un chiffre d’affaires de 1,731 million d'euros, en contraction de 15%. Le spécialiste des technologies prêtes à l’emploi pour le traitement des fractures de la colonne vertébrale signale une reprise significative de l’activité sur les marchés en commercialisation directe dès le mois de juin.Sodexo a finalisé un emprunt obligataire d'un montant d'un milliard d'euros en deux tranches, 500 millions d'euros à échéance janvier 2024, à un taux de 0,528 % et 500 millions d'euros à échéance juillet 2028, à un taux de 1,05 %. Cette opération a été largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens.SpineGuard a réalisé au deuxième trimestre 2020 un chiffre d'affaires en baisse de 50% à 902 000 euro en raison de la crise du coronavirus. Sur le semestre, les ventes de la medtech atteignent 2,3 millions, en repli de 34%. La société, actuellement en procédure de sauvegarde, estime être en mesure de couvrir ses besoins de financements jusqu'à mi-2022.La trésorerie proforma Theranexus a atteint 13,3 millions d'euros au 30 juin 2020 et la mise en place avec l'assistance de Kepler Cheuvreux d'une ligne de financement en fonds propres auprès d'Iris d'un montant maximum de 4,2 millions pour accompagner le développement de l'entreprise.Transgene et Hypertrust Patient Data Care lancent la première solution de blockchain dédiée aux essais cliniques de traitements personnalisés. Cette solution " cloud " repose sur le produit d'Hypertrust X-Chain for Clinical Trials. Elle permet de surveiller et d'orchestrer l'ensemble des processus liés à la conception et à la fabrication du vaccin thérapeutique individualisé TG4050 de Transgene.