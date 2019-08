Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Lundi 12 août 2019

0

AirAsia a pris livraison de son premier A330neo, qui sera exploité par sa filiale long-courrier AirAsia X Thaïlande. C'est ce qu'a annoncé vendredi soir Airbus. L'avion a été livré par l'intermédiaire de la société de leasing Avolon et se trouve être le premier des deux A330neo qui devraient rejoindre la flotte de la compagnie d'ici la fin de l'année.Capgemini et Altran Technologies annoncent lundi avoir franchi une nouvelle étape en vue de la création d'un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie par la signature, le 11 août 2019, d'un accord de rapprochement (Tender Offer Agreement) qui énonce les termes et conditions du projet d'acquisition d'Altran par Capgemini dans le cadre d'une offre publique d'achat amicale au prix de 14 euros par action.Intrasense a annoncé vendredi soir avoir procédé le 8 août 2019, à la demande du fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO), à l’émission d’une tranche d’OCA (Obligations Convertibles en Actions) par exercice d’un bon d’émission d’OCA donnant accès à 25 OCA d’un montant nominal de 5 000 euros chacune, représentant un montant nominal total d’emprunt obligataire de 125 000 euros. Pour mémoire, Intrasense est spécialisé dans les solutions logicielles d’imagerie médicale.Media 6 a réalisé vendredi soir son point d’activité pour les neuf premiers mois de son exercice (période clos à fin juin). Ainsi, le spécialiste du marketing sur le point de vente affiche un chiffre d’affaires consolidé de 55,2 millions d’euros sur la période, en recul de 9,4% par rapport à l’année précédente. « Le carnet de commandes actuel permet à Media 6 d’envisager de rattraper au 4ème trimestre une partie de l’écart constaté au 30 juin par rapport à l’exercice précédent », a indiqué le groupe.Dongfeng Peugeot Citroën Automobiles (DPCA), une coentreprise entre le français PSA et le chinois Dongfeng, diviserait par deux le nombre de ses salariés pour le ramener à environ 4 000 via la fermeture d'un de ses quatre sites et la vente d'un autre. C'est ce qu'a rapporté vendredi soir Reuters sur la base d'un document qu'il a pu consulter. Cette décision viserait à sortir du rouge en Chine, où le constructeur français traverse une crise profonde, ajoute le média.