Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Lundi 15 juin 2020

Le Conseil d'Administration d’Abéo a coopté Manuela Borella en qualité d'administratrice en remplacement de Liz Musch qui a démissionné de son poste afin de s'installer aux États-Unis. La cooptation de Manuela Borella sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale du 28 juillet 2020. Par ailleurs, le Conseil d'Administration a également nommé Marc-Olivier Strauss-Kahn en qualité de censeur, dans la perspective de soumettre sa candidature en tant qu'administrateur à la prochaine Assemblée Générale du 28 juillet 2020.L’assemblée générale d'ADLPartner a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 au report à nouveau afin de préserver les capacités de financement du Groupe dans un contexte d’incertitudes économiques. Comme annoncé le 27 mars 2020, le directoire se réserve la possibilité de convoquer à titre exceptionnel au cours du troisième trimestre 2020 une assemblée générale qui pourra décider du versement d’un dividende exceptionnel.Le groupe aéroportuaire publiera (après Bourse) son trafic du mois de mai.À la suite de la révision trimestrielle des indices d'Euronext Paris, le conseil scientifique des Indices a pris la décision d'inclure Albioma dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60. Cette décision prendra effet à compter du 19 juin 2020, après clôture du marché. Le producteur d'énergie renouvelable indépendant pourra bénéficier des effets positifs liés à une visibilité accrue auprès de la communauté financière.Après deux années de coopération avec l'allemand Daimler, le français Blue Solutions a annoncé vendredi soir la signature avec le constructeur automobile du contrat de fourniture de batteries, d'une durée de trois ans, avec une option de prorogation de deux ans. " Comme annoncé dans la note d'information de l'offre publique d'achat en cours, ce contrat d'approvisionnement était en forme agréée depuis fin mars et sa signature devait intervenir à l'issue des restrictions sanitaires ", a précisé Blue Solutions.L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Europcar Mobility Group, qui s'est tenue le 12 juin dernier, et dont le quorum s'est établi à 56,83 %, a approuvé l'ensemble des trente-cinq résolutions soumises au vote. Elle a notamment approuvé la nomination de Martine Gerow et Sophie Flak en qualité de membres du Conseil de surveillance.Media 6 a fait état d'une perte nette (part du groupe) de 196 000 euros au premier semestre de son exercice 2019-2020, contre un résultat net positif de 607 000 euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant du spécialiste de la communication sur le point de vente ressort à -253 000 euros contre +1,05 million d'euros lors du premier semestre de l'exercice précédent. Les conséquences de la crise liée au Covid-19 sur l'activité du Groupe seront plus significatives sur le second semestre où le Groupe anticipe une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 30% à périmètre comparable.Le constructeur français de transport par câble MND, mandataire du groupement Payenke rassemblant six entreprises, a été choisi par la CINOR (Communauté intercommunale du nord de La Réunion) pour concevoir, construire et assurer la maintenance du futur téléphérique urbain de Saint-Denis, chef-lieu de l'île de La Réunion, qui ouvrira au public en 2023.Le conseil d'administration de Neurones a décidé de procéder à l'annulation de 68 146 actions auto-détenues acquises dans cet objectif, soit environ 0,28 % du nombre d'actions composant le capital à ce jour. La réduction de capital sera effective le 15 juin 2020, comme cela est par ailleurs indiqué dans l'avis Euronext en date du 9 juin 2020. A l'issue de cette réduction, le capital social du groupe de conseil sera composé de 24 217 716 actions et son montant sera de 9 687 086,40 euros.Orège a accusé en 2019 une perte nette de 10,188 millions d'euros, contre une perte de 10,915 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires s'élève à 935 000 euros, à comparer à 2,26 millions un an plus tôt. Les mouvements sociaux de la fin d'année 2019 en France, puis la crise sanitaire mondiale liée au Covid 19, ont pénalisé plusieurs projets menés par Orège. Au 31 décembre 2019 la trésorerie du groupe s'élève à 237 000 euros (321 000 au 31 décembre 2018).Qwamplify s'est porté acquéreur auprès de sa fondatrice et dirigeante Mylène Aboukrat, de 100% de l'agence digitale Kamden Media, experte en Social Media et Brand Content basée à Paris. Kamden a réalisé environ 850 000 euros de chiffre d'affaires en 2019, en forte croissance, avec une marge Brute proche de 70% et un résultat d'exploitation positif. Elle prévoit toujours une croissance significative de sa marge brute en 2020, avec la forte audience des réseaux sociaux depuis la crise liée au Covid 19, et donc avec un impact sur l'activité en période de reprise pour les annonceurs.Batavia Biosciences et Valneva Sweden AB, la filiale suédoise de Valneva, ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de collaboration pour accélérer la mise à disposition d'un vaccin inactivé peu coûteux contre la poliomyélite (IPV). Le projet est soutenu par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite.