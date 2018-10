Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Lundi 15 octobre 2018

0 0

En septembre 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 4,8 % par rapport au mois de septembre 2017 avec 9,4 millions de passagers accueillis, dont 6,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,9 %) et 2,9 millions à Paris-Orly (+ 4,8 %). Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 2,6 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 23,1 %, en retrait de 1,8 point par rapport à septembre 2017.Le groupe Casino, Tikehau Capital et Bpifrance ont signé un accord aux termes duquel, Tikehau Capital et Bpifrance entreront au capital de GreenYellow, filiale du groupe Casino dédiée à l'énergie solaire et à l'efficacité énergétique, via une augmentation de capital de 150 millions d`euros leur conférant une participation de 24%.Par ailleurs, le groupe Casino annonce la signature, le 12 octobre dernier, d'un partenariat avec la famille Quattrucci, portant sur le ralliement au groupe Casino de douze magasins spécialisés dans la vente de produits frais exploités par Claude, Bruno Quattrucci et leurs enfants. Ainsi, à compter de 1er janvier 2019, ces magasins seront approvisionnés par le groupe Casino et passeront pour sept d'entre eux sous enseigne " marché frais Géant " et pour les cinq autres, sous enseigne " marché frais Leader Price ".GL events annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le montant final brut de l’augmentation de Capital (prime d’émission incluse) s’élève à 106,7 millions d’euros et se traduit par l’émission de 5 996 557 actions nouvelles. Le produit de cette augmentation de capital a pour objectif le financement des opérations de croissance externe du groupe principalement en Asie (Chine et Japon) et la prise en gestion de nouveaux sites.La société biopharmaceutique Inventiva annonce que Pierre Broqua, Directeur Scientifique et cofondateur d'Inventiva, participera à la " ROTH Battle of the NASH Thrones Investor Conference ", qui se tiendra le 17 octobre 2018 à New York. Pierre Broqua s'exprimera dans le cadre de la table ronde intitulée " House of PPARs vs. House of THR-beta ", l'une des quatre tables rondes de la conférence portant sur des sujets actuellement au coeur du développement des traitements dans la NASH.JCDecaux annonce que les actionnaires de l'australien APN Outdoor, lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2018, ont approuvé le rachat par le groupe français spécialisé dans la publicité urbaine. L'opération reste toutefois soumise à l'approbation de la " Federal Court of Australia ". Dans son communiqué, JCDecaux précise que l'acquisition pourrait être effective le 31 octobre prochain.Maurel & Prom a confirmé travailler sur l'acquisition de la participation de Shell dans le champ pétrolier Urdaneta West au Venezuela. Le champ Urdaneta West est un actif en production doté de larges réserves et d'un potentiel de croissance important.Theranexus annonce son objectif de lancer au premier semestre 2019 une étude clinique de phase 2 dans le traitement des douleurs neuropathiques avec son candidat médicament THN 101.