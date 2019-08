Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Lundi 19 août 2019

0

ATOSAtos a annoncé vendredi soir avoir procédé au rachat de 150 000 de ses actions pour un montant de 10,1 millions d'euros, entre le 9 et le 15 août 2019.DASSAULT SYSTEMESDassault Systèmes a annoncé l’approbation par les actionnaires de Medidata de son projet d'acquisition. Ainsi, selon les termes de l'accord, Dassault Systèmes fera l'acquisition de Medidata dans le cadre d'une transaction en numéraire au prix de 92,25 dollars par action Medidata, soit une valeur d'entreprise d'environ 5,8 milliards de dollars.SPINEWAYL'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Spineway, convoquée le 16 août 2019, n’a pas atteint le quorum nécessaire à sa bonne tenue et sera par conséquent, à nouveau convoquée dans les prochaines semaines.