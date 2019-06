Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Lundi 3 juin 2019

0

Airbus serait sur le point de conclure la vente d'appareils long-courrier A330neo à la compagnie aérienne Virgin Atlantic. C’est ce qu’a rapporté hier Reuters sur la base de sources proches du dossier. La compagnie britannique serait à la recherche d'environ 6 à 10 appareils, a ajouté le média. Au prix catalogue, l’A330neo vaut 296,4 millions de dollars.Bonduelle poursuit son développement en Russie par l’acquisition d’une usine de légumes surgelés. Ainsi, le français a acquis les actifs industriels de la société de production de légumes surgelés LLC SHOCK située dans la région de Belgorod (Russie). Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Cet outil de production, dont le coût d’acquisition initial et les investissements complémentaires restent limités, permettra de transformer annuellement de 6 000 à 10 000 tonnes de légumes surgelés sous 3 années.Euronext lance son offre pour prendre le contrôle de la Bourse d'Oslo. Sa proposition est en effet devenue inconditionnelle. La Bourse européenne, propose 158 couronnes norvégiennes par action, qui valorise l'entreprise à quelque 6,8 milliards de couronnes (691 millions d'euros).Innate Pharma continue d'aller droit au but et les investisseurs apprécient. Le titre de la bioetch marseillaise a progressé vendredi de près de 2% à 6 euros après la publication de données démontrant le potentiel des NKCE NKp46 multifonctionnels en immunothérapie des cancers. Ces résultats ont été divulgués dans un article intitulé " Multifunctional natural killer cell engagers targeting NKp46 trigger protective tumor immunity ", publié dans l'édition numérique du 30 mai 2019 du journal Cell, une référence du milieu.Le sous-groupe allemand de Recylex a obtenu de ses partenaires financiers la prorogation jusqu'au 30 juin 2019 de leur renonciation à leur droit de résilier par anticipation le contrat de financement existant. Ces partenaires financiers ont également accepté de reporter à cette même date les échéances de remboursements dues au 31 décembre 2018 et au 31 mars 2019. Le groupe poursuit la revue des différentes hypothèses qui sous-tendent le besoin prévisionnel de trésorerie nécessaire pour 2019 afin d'en déterminer le montant actualisé et d'intégrer ce montant dans les discussions en cours.Fiat Chrysler chercherait à améliorer l'offre de fusion proposée la semaine dernière à Renault. Ainsi, le constructeur italo-américain serait en discussions sur un dividende spécial chez Renault et sur de meilleures garanties sur l'emploi pour convaincre le gouvernement français. C'est ce qu'a rapporté hier Reuters sur la base de sources proches des discussions.Sanofi a annoncé hier après-midi que l'essai de phase III de l'isatuximab combiné au pomalidomide et à la dexaméthasone a permis d'obtenir une réduction de 40 % du risque de progression ou de décès chez des patients atteint d'un myélome multiple réfractaire ou en rechute. Ces résultats ont été présentés au Congrès annuel 2019 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago. L'isatuximab est un anticorps monoclonal expérimental qui cible un épitope spécifique sur le récepteur CD38 des plasmocytes.Société Générale a finalisé la cession de sa filiale de banque de détail polonaise, Euro Bank, à Bank Millennium. Cette opération aura un impact sur le ratio CET1 du groupe d'environ 8 points de base au deuxième trimestre 2019, portant l'impact total des cessions déjà finalisées à ce jour à environ 28 points de base. Ces cessions s'inscrivent dans le cadre du programme de recentrage du groupe, qui auront un impact cumulé compris entre +80 et +90 points de base (hors impact d'EMC d'environ -10 points de base).TechnipFMC a annoncé vendredi soir la nomination au sein de son Conseil d'administration d'Olivier Piou, précédemment Directeur Général de Gemalto, et de John Yearwood, ancien Directeur Général de Smith International, prenant effet à compter du 1er juin 2019. Olivier Piou siègera au Comité Stratégie et John Yearwood au Comité Rémunération. Chacun d'eux sera présent également au Comité Nomination et Gouvernance Corporate.Total a signé un accord avec Toshiba pour la reprise de son portefeuille de gaz naturel liquéfié (GNL). Ce portefeuille inclut un accord de tolling d'une durée de 20 ans pour 2,2 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL provenant du troisième train de liquéfaction du terminal Freeport LNG au Texas. Il comprend également les accords de transport de gaz par les pipelines alimentant le terminal. Le troisième train de Freeport LNG devrait démarrer ses activités commerciales au cours du deuxième trimestre de 2020.Nouveau contrat pour Veolia auprès de l'industriel AngloGold Ashanti Ghana Limited, filiale de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti, 3ème producteur mondial d'or. Veolia Ghana Limited aura en charge l'exploitation et la maintenance de l'ensemble des stations de traitement d'eau de sa mine d'Obuasi au Ghana. Un contrat d'une durée de 3 ans.