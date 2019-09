Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 10 septembre 2019

0

EDF a été informée par Framatome d’un écart au référentiel technique de fabrication de composants de réacteurs nucléaires. Le groupe précise que cet écart, lié aux performances du procédé mis en œuvre à la fabrication, porte sur le non-respect de plages de températures sur certaines zones, lors d’opérations manufacturières dites de traitement thermique de détensionnement, réalisées sur certaines soudures de générateurs de vapeur.Dassault Systèmes annonce avoir placé avec succès ses premières obligations senior en euro non sécurisées en quatre tranches pour un total de 3,65 milliards d'euros. Le produit d'émission des obligations sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise. Il comprend le financement partiel de l'acquisition de Medidata Solutions Inc et le refinancement à d'excellentes conditions d'un emprunt bancaire de 650 millions d'euros à échéance 2022.GeNeuro annonce qu'il présentera les données de Phase IIb de sécurité et d'efficacité à 96 semaines du temelimab dans son étude clinique ANGEL-MS, une extension de l'essai clinique de Phase 2 CHANGE-MS dans la sclérose en plaques rémittente-récurrente, lors du congrès ECTRIMS 2019 (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis) à Stockholm, Suède.Implanet a dégagé une perte nette de 1,82 million d'euros au premier semestre contre une perte nette de 2,77 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle s'élève à 1,55 million, soit une réduction de 44 %. Le chiffre d'affaires s'élève lui à 3,81 millions, en hausse de 5 %. Dans le détail, l'activité Genou a affiché un chiffre d'affaires stable sur la période avec 1,43 million. Le chiffre d'affaires JAZZ quant à lui a progressé de 8 % avec 2,38 millions, porté par une croissance soutenue aux États-Unis où les ventes de ont progressé de 11 %.Séché Environnement a généré au premier semestre un résultat net, part du groupe, de 7,6 millions d'euros contre 9,2 millions d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant du spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets a atteint 22,1 millions d'euros, marquant une hausse de 6,8%, soit 6,7% du chiffre d'affaires contributif (vs. 7,4% au 30 juin 2018). Il comptabilise les effets de la 1ère application de la norme comptable IFRS 16 à hauteur de +0,3 million.Vallourec s’est vu attribuer par Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) un contrat d’un montant de 900 millions de dollars pour la fourniture de tubes OCTG2, sur cinq ans avec une clause d’extension de deux ans. Ce contrat est l’un des plus gros jamais obtenus par Vallourec sur les marchés internationaux.