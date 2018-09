Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 11 septembre 2018

0 0

Vranken-Pommery Monopole vient de publier ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, le groupe de vins de Champagne a publié un résultat net de -3,9 millions d’euros sur la période, un chiffre en hausse de 11% par rapport au premier semestre 2017. La société indique que ce résultat négatif est lié à la grande saisonnalité des ventes de Champagne. Les deux tiers sont réalisés au second semestre.JCDecaux annonce que les actionnaires du groupe australien APN Outdoor se prononceront le 15 octobre prochain sur le projet d'acquisition. Le groupe français spécialisé dans la publicité urbaine anticipe ainsi la réalisation de la transaction le 31 octobre prochain. JCDecaux diffusera une note à l’intention des actionnaires d’APN Outdoor le 13 septembre. La date de paiement du dividende spécial (si approuvé) sera le 29 octobre.Getlink (Ex-Eurotunnel) annonce que sur le mois d’août 2018, le Shuttle Freight a poursuivi sur sa lancée et enregistré le meilleur mois d’août de son histoire avec 130 926 camions transportés, établissant un 4ème record de trafic mensuel consécutif. Depuis le 1er janvier, plus de 1,1 million de camions ont traversé la Manche avec Le Shuttle Freight, explique l’exploitant du tunnel sous la manche.CGG annonce aujourd'hui que le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité le retrait volontaire de la cotation sur le New York Stock Exchange (Nyse)de ses American Depositary Shares (ADS) et son désenregistrement volontaire auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Le groupe spécialiste des géosciences pour l'industrie pétrolière estime que les coûts associés au maintien de la cotation et de l'enregistrement de ses ADS dépassent les avantages reçus par CGG, étant donné que la principale place de cotation de CGG est Euronext Paris.Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe présente sa nouvelle organisation articulée autour de 4 pôles-métiers. Les acquisitions réalisées par Mediawan ont permis de constituer un solide socle d'actifs, avec des positions fortes sur des métiers complémentaires. Afin de poursuivre leurs développements de manière stratégiquement intégrée et de faciliter la mise en place de synergies, le Directoire a souhaité adopter une nouvelle organisation qui reflète davantage la spécificité et l’offre du groupe.Linedata a enregistré au premier semestre un résultat net de 8,1 millions d'euros, en progression de 61,3%, soutenu par la réduction importante du taux d’impôt société aux Etats-Unis. L’Ebitda de l'éditeur de solutions et prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit,est, lui, ressorti à 19 millions d'euros, en augmentation de 0,7%. Il a profité d'une diminution des achats et des charges externes.Amplitude Surgical annonce la première pose d’une prothèse de genou « Anatomic » aux États-Unis, à l’hôpital de Champaign dans l’Illinois. L’opération a été réalisée par le Dr Sartawi, chirurgien orthopédique, Directeur du département d’Orthopédie de l’établissement Christie Clinic, Directeur de l’OSF Heart of Mary Joint Care Center of Excellence et Professeur à l’École de Médecine de l’Université de l’Illinois.Vinci Immobilier et les actionnaires de la société Urbat Promotion, un promoteur immobilier indépendant spécialisé dans la construction de logements, sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la totalité du capital d'Urbat Promotion par Vinci immobilier. Afin d'en assurer la pérennité, les actionnaires de la société Urbat Ptomotion ont souhaité s'adosser à un acteur majeur. L'entreprise compte 126 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 141 millions d'euros.Séché Environnement vient de dévoiler des résultats en forte hausse au titre de son premier semestre 2018, lui permettant de confirmer ses perspectives à l’horizon 2020. Ainsi, la spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets a publié un résultat net (part du groupe) de 9,2 millions d’euros sur la période, en vive progression de 150% par rapport au 1er semestre 2017. Pour sa part, le résultat opérationnel courant s’établit à 20,7 millions d’euros et avance de 52,4% sur un an.Assystem a publié au titre du premier semestre un résultat net part du groupe de 7,1 millions d'euros contre 21,4 millions d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel d'activité du groupe d’ingénierie a reculé de 23,3% à 9,2 millions d'euros. La marge correspondante est de 4,3% du chiffre d’affaires, contre 5,9% un an plus tôt.Le spécialiste de machines d'élévation publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.Mercialys, société experte dans la gestion, la transformation et la valorisation des centres commerciaux, progresse dans le classement du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), et se classe 4ème dans les catégories "foncières de commerce cotées en Europe" et "foncières cotées en France".