Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 14 février 2023

Bel/Carrefour

A travers un accord commercial innovant au service de la transition alimentaire et climatique conclu dès le 1er février, le groupe Bel et le groupe Carrefour renouvellent les bases de la relation distributeur-industriel au service d'une alimentation saine et durable pour tous, et de la préservation du climat. L'ensemble des mesures prises constitue un socle complet au service des consommateurs, respectueux de la filière laitière, et tourné vers la transition climatique limitée à 1,5 degré.



Ipsos

Ipsos annonce l'acquisition d'Xperiti, une start-up spécialisée dans les études Business-to-Business (B2B), présente aux États-Unis, en Israël et aux Philippines. La plateforme en ligne d'Xperiti s'appuie sur l'intelligence artificielle pour recruter des professionnels dans 130 pays et plus de 90 secteurs d'activité en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement et rapidement à des experts de leur secteur. Cette acquisition permettra à Ipsos d'améliorer directement son efficacité et la vitesse du recrutement d'experts.



M6

Le résultat net de la période du Groupe M6 s'établit à 165,9 millions d'euros en 2022, contre 280,8 millions d'euros en 2021. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé du groupe de médias a reculé de 3% à 336,2 millions d'euros. Hors aides publiques, la marge opérationnelle du groupe est ressortie à 24,6% contre 23,5% en 2021 et 19,5% en 2019. Le chiffre d'affaires consolidé a baissé de 2,4% à 1,36 milliard d'euros, pénalisé par le repli de 4,7% à 1,08 milliard d'euros des recettes publicitaires.





Le Conseil de Surveillance de M6 a décidé de nommer un nouveau collège du Directoire. Ce nouveau collège, nommé pour une durée de trois ans, sera présidé par Nicolas de Tavernost, en qui la confiance du Conseil est renouvelée. Il sera également composé de Karine Blouët, membre en charge des affaires publiques ; Guillaume Charles, membre en charge des antennes et des contenus ; Henri de Fontaines, membre en charge de la stratégie, de la transformation et du développement ; David Larramendy, membre en charge des activités commerciales.



Michelin

Michelin a dévoilé un résultat net de 2 milliards d'euros en 2022 contre 1,845 milliard d'euros en 2021. Le résultat opérationnel des secteurs de du fabricant de pneumatiques s'est élevé à 3,4 milliards d'euros, soit 11,9 % du chiffre d'affaires, contre respectivement 2,97 milliards d'euros et 12,5% sur l'exercice précédent. Les ventes de Michelin ont augmenté de 20,2% en 2022 pour s'établir à 28,6 milliards d'euros, " portées par une politique de prix rigoureuse et la croissance rapide des activités Hors-Pneu ".



Poujoulat

Leader européen des conduits de cheminée, le Groupe Poujoulat a réalisé une forte croissance de son chiffre d'affaires cumulé (avril à décembre 2022) d'environ 35 % par rapport à la même période l'an dernier. La croissance est très marquée pour la branche bois-énergie et l'activité conduits de cheminée et cheminées industrielles bénéficie également d'une très bonne dynamique. Sur le troisième trimestre isolé (octobre à décembre 2022), le chiffre d'affaires consolidé a cru de plus de 40% malgré un automne et un début d'hiver aux températures particulièrement clémentes.



TF1

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe TF1 s'élève à 2,51 milliards d'euros en 2022, en hausse de 80,6 millions d'euros sur un an (+3,3%). Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe s'établit à 16,7 milliards d'euros, en baisse de 25,2 millions d'euros sur un an (soit -1,5%) en lien avec la déconsolidation des activités Livingly Media et Gofeminin.de sur l'ensemble de l'année 2022, et Unify Publishers sur le dernier trimestre 2022. Il est stable à périmètre constant.



Valneva

Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui la finalisation du recrutement et de la vaccination pour un essai clinique de Phase 3 (VLA1553-321) de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, chez les adolescents. Les premiers résultats de l'essai sont attendus mi-2023. En décembre 2022, Valneva a finalisé la soumission progressive de son dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA pour l’utilisation de VLA1553 chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



Winfarm

Winfarm, numéro un français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce l'initiation de couverture de son titre par Portzamparc - Groupe BNP Paribas. Ce dernier a entamé le suivi du titre en recommandant la valeur à l'Achat avec une étude intitulée : " Capitaliser sur les mutations du modèle agricole ". Cette nouvelle étude vient enrichir le consensus des analystes financiers qui suivent déjà la valeur aux côtés de CIC Market Solutions.