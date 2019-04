Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 16 avril 2019

0

ADPEn mars 2019, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 5,2 % par rapport au mois de mars 2018, avec 8,7 millions de passagers accueillis, dont 6 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 7,2 %) et 2,7 millions à Paris-Orly (+ 1%). Dans le détail, le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 5,9 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique du Nord (+ 8 %), DOM-COM (+ 6,3 %), Afrique (+ 6,1 %), Amérique Latine (+ 5,6 %), Asie-Pacifique (+ 4,2 %) et Moyen-Orient (+ 3,8 %).ARGANNouveau développement pour Argan avec la mise en chantier d’un nouvel entrepôt sur la commune de Vendenheim (67), à quelques kilomètres au nord de Strasbourg. D’une surface de 20 000 mètres carrés, cet entrepôt sera loué en intégralité au groupe Auchan dans le cadre d’un bail de 9 ans fermes. La livraison est attendue pour le 1er trimestre 2020. Comme c’est désormais le cas pour l’ensemble des nouveaux développements Argan, cette plateforme sera équipée d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 1 200 kWc installée en toiture et destinée à l’autoconsommation de l’exploitant.CATANACatana vient de faire part d'une solide progression de son activité lors de son premier semestre 2018-2019, ce qui l'a conduit à relever ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice. Dans le détail, le fabricant de navires de plaisance a réalisé sur la première moitié de son exercice en cours un chiffre d'affaires de 32,80 millions d'euros, à comparer à 26,57 millions d'euros lors du premier semestre 2017-2018.FLEURY MICHONLes systèmes informatiques de Fleury Michon ont été touchés par un virus informatique dans la nuit du 10 au 11 avril. C'est ce que révèle le groupe. Par mesure de précaution, l'ensemble des systèmes ont été déconnectés, pour éviter la propagation. Les usines, ainsi que l'unité logistique, ont été mis à l'arrêt jeudi dernier. Après analyse, les mesures de sécurisation adéquates ont été déployées afin de permettre le redémarrage de l'activité. Depuis ce matin, lundi 15 avril, l'ensemble des unités de production ont redémarré, à l'exception de l'unité des Aide culinaires de Pouzaugues.GTTGTT a reçu une notification de commande du chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding, pour la conception d'un réservoir GNL dans le cadre de la conversion du MV SAJIR, un porte-conteneur de très grande capacité 15 000 EVP pour le compte de l'armateur Hapag Lloyd. Le projet de conversion du navire a été réalisé en collaboration avec l'architecte naval basé à Hambourg Technolog, le fournisseur de solutions maritimes MAN Energy Solution et sa filiale MAN Cryo.Par ailleurs, le groupe spécialisé dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreKLEPIERRELe groupe immobilier tiendra une Assemblée généraleKORIANKorian annonce l'acquisition de Stepping Stones, un opérateur privé néerlandais, spécialisé dans l’accompagnement haut de gamme de la maladie d'Alzheimer et des troubles cognitifs. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, est en cours d’autorisation aupès des autorités sanitaires néerlandaises (NZa). Créé en 2006 par Christiaan Sap, son PDG, Stepping Stones a développé un concept basé sur des villas résidentielles de petite taille, adaptées aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles cognitifs.OCEASOFTOceasoft, concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, et SAS Inc., société leader du data analytics basée à Cary en Caroline du Nord aux Etats-Unis, ont annoncé un partenariat stratégique pour l'intégration croisée de leurs plateformes et solutions respectives afin d'étendre leurs offres. Cet accord va ainsi permettre à Oceasoft de renforcer son avance technologique grâce aux solutions EDGE développées par SAS.L'OREALLe groupe de cosmétiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreUMANISDans le cadre de ses ambitions de développement, matérialisées par le plan stratégique Expansion 2022, Umanis annonce la signature d'un crédit croissance externe d'un montant total de 90 millions d'euros, dont 55 millions confirmés et 35 millions optionnels, auprès de son pool bancaire. A travers Expansion 2022, Umanis ambitionne de franchir un nouveau pallier en termes de taille en visant un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros à horizon 2022, conjugué à une marge opérationnelle courante voisine de 10%.VETOQUINOLVetoquinol confirme la finalisation de l'acquisition de Clarion Biociências, laboratoire vétérinaire brésilien situé dans l'état de Goiás. Fondée en 1998, Clarion Biociências développe, fabrique et distribue des médicaments et des produits non médicamenteux principalement à destination du marché des animaux de rente. Clarion Biociências emploie près de 200 collaborateurs dont une force de vente de 70 personnes. La société a réalisé un chiffre d'affaires net de plus de 50 millions de Reais (environ 12 millions d'euros) au titre de l'exercice 2018.VINCIVinci dément formellement les rumeurs parues dans la presse sur l'existence de discussions avec l'Etat portant sur les indemnités de résiliation relatives au contrat de concession des aéroports du grand ouest. Vinci dément également avoir formulé une quelconque demande d'indemnisation chiffrée. La société concessionnaire n'a par ailleurs pas reçu de notification de résiliation du contrat de concession, alors même que la décision unilatérale d'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes par l'Etat date de janvier 2018.VIVENDIL'assemblée générale des actionnaires 2019 de Vivendi, qui s'est tenue hier à Paris sous la présidence de Yannick Bolloré avec un quorum de 67,04 % de membres présents ou représentés, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à son vote. Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende ordinaire de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2018, en hausse de 11,1 % par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2017. Le dividende sera mis en paiement à partir du 18 avril 2019, avec une date de détachement fixée au 16 avril 2019.