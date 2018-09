Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 18 septembre 2018

0 0

Le groupe Atari a mis fin de façon définitive à un litige de près de 15 ans relatif au gameplay de la franchise « Alone in the Dark », via la conclusion d’un accord avec Frédérick Raynal. Atari explique que le montant payé est cohérent avec la provision comptable au 31 mars dernier. Dans le détail, Atari et Frédérick Raynal ont convenu d'un accord transactionnel aux termes duquel tous les droits de la franchise Alone in the Dark, y compris le droit moral, sont la propriété d'Atari et les parties ne reconnaissent aucun tort.Le consortium FLOW a remporté un contrat d'exploitation et de maintenance pour les lignes 3, 4, 5 et 6 du métro de Riyad, en Arabie Saoudite. Alstom, membre du consortium avec Ansaldo STS et Ferrovie dello Stato Italiane, a reçu une lettre d'attribution de la part de Arriyadh Development Authority (ADA) portant sur l'exploitation et la maintenance des lignes 3, 4, 5 et 6 du métro de Riyad, pour une période de 12 ans incluant une phase préparatoire.Casino étudierait la fermeture ou la cession de 20 de ses 110 hypermarchés Géant, selon les Echos. Le PDG, Jean-Charles Naouri, a évoqué cette possibilité à la fin de la semaine passée lors d'une rencontre avec les analystes de Kepler Cheuvreux, précise le quotidien. Ces hypermarchés sont situés dans le nord de la France ou des zones qui se dépeuplent et s’avèrent non rentables, explique le média.Servier et GeNeuro annoncent aujourd'hui que GeNeuro reprend de Servier les droits mondiaux ex US et Japon sur son produit dans la sclérose en plaques (SEP), GNbAC1. En 2014, Servier avait acquis une option de licence pour le développement et la commercialisation du GNbAC1 dans la SEP sur tous les territoires, à l'exception des États-Unis et du Japon, pour 37,5 millions d'euros. Servier a pris la décision de renoncer à cette option pour des raisons d'orientations stratégiques de R&D et de priorités de développement à l'international.GTT a annoncé avoir signé un contrat de licence et d'assistance technique avec Keppel Offshore & Marine, permettant à Keppel O&M de commercialiser des solutions de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) utilisant les systèmes de confinement à membranes de GTT.Ipsos, l'entreprise de sondages française, a obtenu avec succès les autorisations obligatoires des autorités de la concurrence à la suite de l'accord avec GfK afin d'acquérir quatre divisions globales de solutions d'études personnalisées de GfK : " Customer Experience ", " Experience Innovation ", " Health " et " Public Affairs ". La clôture de l'opération envisagée est attendue pour le 1er octobre, a indiqué Ipsos dans un communiqué.A l'occasion d'une journée investisseurs, le groupe TF1 a confirmé ses guidances et dit prévoir une amélioration de sa rentabilité sur capitaux engagés à trois ans. Dans le détail, l'ambition du pôle digital est de poursuivre la croissance de son chiffre d'affaires avec un objectif de l'ordre de 250 millions d'euros à horizon trois ans et un niveau de marge d'Ebitda d'au moins 15% au terme de cette période.Tivoly, concepteur et fabricant français d'outils coupants et d'accessoires électroportatifs, vient de publier ses résultats au titre du 1er semestre 2018. Ainsi, le groupe enregistre un résultat opérationnel de 3,3 millions d'euros sur la période, contre 2,1 millions un an plus tôt. Pour sa part, l'Ebitda passe de 9,4 à 10,8% du revenu et s'établit à 4,6 millions. Enfin, le chiffre d'affaires s'élève à 42,3 millions d’euros, en léger retrait par rapport à la même période de l'exercice précédent (42,4 millions d'euros).Virbac vient de lever le voile sur ses résultats du premier semestre 2018. Ainsi, le laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale a publié un résultat net (part du groupe) de 12,3 millions d’euros sur la période, en baisse de 11,9% par rapport au premier semestre 2017. Virbac explique que cette évolution est « liée à la dépréciation de l'actif d'impôt différé sur les pertes fiscales américaines du premier semestre 2018 (3,4 millions d’euros), à l'instar de la position retenue dans les comptes consolidés au 31 décembre 2017 et en application de la norme IAS12 ».