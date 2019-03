Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 19 mars 2019

0

ASSYSTEMAssystem a enregistré en 2018 un résultat net de 19,9 millions d'euros contre 404,6 millions d'euros en 2016. Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) a augmenté de 2,3% à 26,6 millions d'euros, représentant 6% des revenus en recul de 0,6 point en un an. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 444,1 millions d'euros, en progression de 12,4%, dont +6,8% de croissance organique, +7,1% d'effet périmètre et - 1,5% d'effet de la variation des taux de change.AXAAxa a annoncé le lancement d'une offre secondaire d'actions ordinaires de sa filiale américaine Axa Equitable Holdings (" EQH ") et le début des présentations aux investisseurs (roadshow) dans le cadre de l'offre. Axa, en qualité d'actionnaire cédant, offre 40 millions d'actions ordinaires d'EQH et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition de 6 millions d'actions ordinaires d'EQH supplémentaires dans un délai de 30 jours.BICBic vient de lever le voile sur ses résultats 2018 et perspectives 2019. Ainsi, le fabricant de stylos, briquets et rasoirs jetables a publié un bénéfice net part du groupe de 173,4 millions d'euros l'an dernier (contre 287,3 millions en 2017) et un résultat d'exploitation normalisé de 352,4 millions d'euros (contre 399,6 millions en 2017). La marge d'exploitation normalisée ressort à 18,1% (contre 19,6% en 2017). Pour sa part, le chiffre d'affaires 2018 s'est élevé à 1,95 milliard d'euros (+1,5% à base comparable).BIOMERIEUXL'américain Baxter International et le français bioMérieux annoncent un accord de collaboration pour le développement de futurs biomarqueurs permettant d'identifier rapidement l'insuffisance rénale aiguë (IRA) et de donner des informations pour le traitement. Cette annonce a été rendue publique cette semaine lors du Symposium international sur les soins intensifs et la médecine d'urgence (ISICEM - International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine). Les termes détaillés de l'accord n'ont pas été communiqués.BUREAU VERITASBureau Veritas annonce l'acquisition de Owen Group Inc., un spécialiste régional dans les services de conformité des bâtiments et infrastructures aux États-Unis. Owen compte parmi ses clients des organismes publics et collectivités en Californie. L'entreprise emploie 45 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros en 2018. "L'acquisition renforce à la fois la présence de Bureau Veritas en Californie et sa position de leader sur le marché des services de conformité des bâtiments et des infrastructures aux États-Unis", s'est félicité le groupe.ILIADIliad vient de dévoiler ses performances financières 2018. Ainsi, le groupe de télécommunications a publié un bénéfice net de 330 millions d'euros (-18,5%) et un Ebitda consolidé de 1,76 milliard d'euros (-1,2 %). Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 4,89 milliard d'euros l'an dernier (+0,6%). Globalement, Iliad présente 2018 comme une année de transformation. Pour 2019, le groupe annonce un nouveau cycle de croissance et d'innovation.INGENICOIngenico Group, spécialiste des solutions de paiement intégrées, a annoncé la nomination de Matthieu Destot en tant que Vice-président exécutif, en charge de la division Banques et Acquéreurs (B&A), à compter du 1er avril 2019. Il rejoindra le Comité exécutif d'Ingenico et exercera ses fonctions depuis Singapour. Fort de plus de 20 ans d'expérience commerciale, en gestion des affaires, acquisitions et transformation, Matthieu Destot occupait précédemment le poste de Directeur opérationnel chez Alcatel-Lucent Enterprise (ALE).NICOXNicox annonce l'initiation d'une étude clinique de phase 2 afin d'évaluer le NCX 4251, sa nouvelle suspension brevetée de nanocristaux de propionate de fluticasone, développé comme premier traitement topique ciblé du bord de la paupière chez les patients présentant des épisodes aigus de blépharite. Nicox prévoit de communiquer les premiers résultats de cette étude de phase 2 au cours du quatrième trimestre 2019.SOCIETE GENERALEMarie-Christine Ducholet est nommée Directrice de la Banque de détail Société Générale en France à compter du 1er juin 2019. Avec plus de 34 années passées au sein du groupe, elle a développé une solide expérience de l’industrie bancaire, notamment en matière de financements des entreprises de toutes tailles, d’abord au sein des activités de banque de financement et d’investissement puis chez Société Générale Equipment Finance. Arrivée en 2017 au sein de la Banque de détail Société Générale en France, Marie-Christine a pour mission de poursuivre le développement et la transformationTRANSGENETransgene annonce l’obtention d’une ligne de crédit renouvelable de 20 millions d'euros par la banque française Natixis. La facilité de crédit sera disponible pendant une durée de 30 mois et Transgene pourra tirer et rembourser cette ligne à sa main, jusqu’à la date d’échéance de ce crédit. Par ailleurs, les tirages de cette facilité seront sécurisés par les actions de la société de biotechnologie chinoise Tasly Biopharmaceuticals. Pour rappel, Transgene est devenu actionnaire de cette société en juillet 2018 et détient 2,5% de son capital.VIRBACVirbac a affiché, au titre de son exercice 2018, un résultat net courant de 31,5 millions d'euros, en hausse de 6,7%. Le résultat opérationnel courant s'établit à 73 millions, en progression de 13,4%. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 868,9 millions, en croissance de 0,8% à taux de change réels et de 4,5% à taux constants. Par ailleurs, l'endettement net du groupe se situe à 426,1 millions d'euros, en baisse de 34 millions par rapport au 31 décembre 2017 à taux de change constants.