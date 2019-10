Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 1er octobre 2019

0

Le marché français des voitures particulières neuves, segment de référence sur le marché automobile, a progressé de 16,6% en septembre 2019 sur un an, avec 173 444 nouvelles immatriculations. C'est ce qu'a révélé le Comité des constructeurs français d'automobile (CCFA). Cette forte hausse est à relativiser à l'aune de la forte baisse de septembre 2018, alors que les nouvelles normes d'homologation des véhicules (WLTP) venaient d'être mises en place. Par rapport à septembre 2019, le groupe Renault a vu ses ventes bondir de 21,8%. De son côté, le groupe PSA a vu les siennes augmenter de 8,4%. Sur les neuf premiers mois de l'année 2019, les immatriculations de voitures particulières neuves affichent un repli de 1,3%.Biom'up a décidé le report de l'arrêté de ses résultats semestriels afin que le conseil d'administration puisse poursuivre la revue des options à la disposition de la société. L'activité n'est pas en cause. Les ventes progressent en ligne avec l'objectif de la medtech. C'est la trésorerie qui pose problème. Elle s'élevait à fin septembre à élève à 4,5 millions d'euros, contre 8,5 millions à fin juin.Budget Telecom a dégagé au premier semestre, une perte nette de 418 000 euros contre - 688 000 au premier semestre 2018. Le perte d'exploitation s'est également réduite à 78 000 contre -520 000, malgré des conditions d’achat d’électricité défavorables, illustrant la montée en puissance progressive du modèle. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 22,22 millions d’euros sur la période, contre 11,5 millions auparavant.ECA Group a annoncé lundi soir avoir remporté 2 contrats pour plus de 3 millions d'euros afin de fournir ses robots terrestres de dernière génération, Cameleon LG, aux Forces Armées du Canada et de la France.A la suite de la promesse de vente, signée le 2 août dernier, Icade a cédé lundi 49% des actions de la société détenant la Tour Eqho, à un OPPCI détenu par des investisseurs sud-coréens de premier rang, représentés par l’Etoile Properties, pour 365 millions d'euros, sur la base d’une valeur de l’actif fixée à 745 millions d'euro, hors droits. Une option d’achat sur le solde du capital (51%) de la société a par ailleurs été consentie à l’acquéreur à échéance décembre 2020.Innate Pharma a annoncé mardi que de nouvelles données sur IPH5401 et monalizumab ont été présentées au congrès 2019 de la Société Européenne d'Oncologie Médicale à Barcelone. Les posters présentaient des données préliminaires de Stellar-001, étude de Phase I en escalade de dose évaluant IPH5401, l'anticorps anti-C5aR de la société, en combinaison avec durvalumab chez des patients présentant des tumeurs solides avancées.Inventiva a annoncé lundi soir la réalisation d'une augmentation de capital de 625 000 euros au bénéfice de Sofinnova Partners, administrateur et actionnaire existant de la société, au travers de son fonds Sofinnova Crossover I SLP. L'augmentation de capital social a été réalisée à des conditions similaires à celles de l'augmentation de capital de 8,2 millions d'euros annoncée par la société le 18 septembre dernier.Kaufman & Broad a réalisé sur les 9 premiers mois de l'exercice un résultat net, part du groupe, de 54 millions d'euros, en croissance de 4,2% et un Ebit ajusté de 96,6 millions d'euros, en repli de 9,1%. La marge d'Ebit du promoteur immobilier perd 0,3 point à 9,4%. Le chiffre d'affaires a reculé de 6,1% à 1,03 milliard d'euros, dont 920,1 millions d'euros (+3,7%) pour le Logement et 104,7 millions d'euros pour le pôle tertiaire. Ce dernier affichait 202,8 millions d'euros de revenus sur la même période de 2018.Mainstay Medical International a annoncé mardi que l'agence américain des médicaments (FDA) a accepté le dépôt de la demande de PMA (Pre-Market Approval) pour ReActiv8 aux États-Unis. Mainstay avait effectué ce dépôt en août. Conformément à la réglementation, la FDA dispose de 45 jours à compter du dépôt pour l'accepter. Cette acceptation signifie que la FDA a jugé le dossier suffisamment étoffé pour entreprendre un examen approfondi. Mainstay continue de penser qu'une décision concernant l'approbation pourrait être rendue autour de la fin 2020.Mediawan a dévoilé au premier semestre, un résultat net ajusté de 15 millions d'euros contre 17,8 millions un an plus tôt. L'Ebitda ressort à 25,9 millions soit un taux de marge de 13,7%. Il était de 30,1 millions au premier semestre 2018. Pour sa part, le chiffre d'affaires atteint 188,7 millions, soit une croissance de +51% (ou +28,6% à périmètre constant). Mediawan a significativement augmenté son volume de production sur la période dans tous les genres, notamment en fiction. Concernant ses perspectives, le groupe affiche sa confiance pour l'ensemble de l'exercice.Navya, spécialiste des systèmes de conduite autonome, a annoncé lundi soir la souscription par le coréen Esmo Corporation de 10 des 20 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE) pour un montant de 10 millions d’euros. La souscription des 10 ORNANE restantes et le versement du solde de 10 millions d’euros correspondant doit intervenir dans les semaines qui viennent.Reworld Media a annoncé mardi la signature de l'acquisition des sites Sports.fr et Football.fr auprès du groupe Lagardère. " Déjà fortement présent dans le domaine du sport, le groupe devient le 2ème acteur média sur cette thématique dans le digital et développe son leadership sur la cible masculine en France ", explique Reworld dans son communiqué. A la suite de l'offre d'achat réalisée le 30 juillet dernier, Reworld Media a finalisé l'acquisition de Sports.fr et Football.fr, deux sites édités par Newsweb, agence digitale de Lagardère Active.Transgene a présenté des résultats de sécurité et d’efficacité prometteurs de TG4001 en combinaison avec avelumab (BAVENCIO), un anticorps monoclonal anti-PD-L1 humanisé, dans des cancers HPV-16+2 récurrents ou métastatiques, tels que les carcinomes oropharyngés. Ces résultats de Phase 1b ont été présentés dans un poster lors du congrès annuel de la Société européenne d’oncologie médicale à Barcelone. TG4001 est un vaccin thérapeutique conçu à partir d’un Vaccinia virus (MVA) qui exprime les antigènes E6 et E7 du virus HPV-16.Saint-Gobain a finalisé la cession de la société Saint-Gobain Building Distribution Deutschland au groupe Stark. La cession de cette activité, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,924 milliard d'euros pour un résultat d'exploitation de 21 millions d'euros en 2018, s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 335 millions d'euros. Cette opération fait suite à l'approbation de l'autorité de la concurrence européenne obtenue le 6 septembre dernier.Ymagis, spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, a annoncé mardi que l'accord de " standstill " conclu avec ses créanciers financiers, afin de renégocier les conditions de remboursement des financements de la société, notamment de ses emprunts obligataires Euro PP, a été prolongé jusqu'au 26 octobre 2019. " Cette prolongation témoigne de la volonté des parties de poursuivre leurs discussions afin d'aboutir à des solutions qui préservent leurs intérêts respectifs ", a expliqué Ymagis.