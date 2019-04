Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 2 avril 2019

0

ADPLe Président de la République, Emmanuel Macron, envisage de renouveler Augustin de Romanet en qualité de PDG d'Aéroports de Paris (ADP). C'est ce qu'a indiqué l'Elysée dans un communiqué. À cette fin, l'État s'est prononcé en conseil d'administration pour sa reconduction d'abord comme administrateur d'ADP, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires, puis comme PDG.AIRBUSAirbus a conclu un accord de cession de ses parts dans le capital d'Alestis Aerospace à Aciturri, une entreprise dont le siège social se trouve à Miranda de Ebro (Espagne). Les modalités financières de l'opération n'ont pas été dévoilées. Cette acquisition permettra à Aciturri de devenir l'actionnaire majoritaire d'Alestis Aerospace, possédant 76% des parts du capital d'Alestis, en collaboration avec la SEPI qui maintient sa participation, possédant 24% de la nouvelle structure de l'actionnariat.ARGANAu premier trimestre 2019, Argan a enregistré des revenus locatifs stables à 21,7 millions d'euros. "Les loyers générés par les développements et acquisitions réalisés au cours du second semestre 2018 compensent déjà la perte de loyers de 5,7 millions d'euros liée à l'arbitrage d'actifs effectué en juin 2018", a commenté la foncière spécialisée en développement et location d'entrepôts. Argan a confirmé son objectif de croissance annuelle de 6 % de ses revenus locatifs, qui devraient atteindre 90,5 millions d'euros à fin 2019.EDFEDF a annoncé la création de « Hynamics », une nouvelle filiale du Groupe, en charge de proposer une offre d’hydrogène bas carbone performante pour l’industrie et la mobilité. "Par cet engagement, l'ambition d'EDF est de devenir un acteur incontournable de la filière hydrogène en France et à l'international et de renforcer sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et pour un monde bas carbone", a commenté le groupe. A fin mars 2019, les équipes d'Hynamics ont identifié et travaillent sur une quarantaine de projets cibles, situés en France et dans d’autres pays européens.EURONEXTEuronext a annoncé avoir prolongé son offre de rachat de la Bourse d'Oslo jusqu'au 6 mai contre le 1er avril auparavant. Toutes les autres conditions de son offre telles que révisées le 11 février 2019 restent inchangées. Euronext propose 158 couronnes norvégiennes par action Oslo Børs VPS, un prix sur lequel le Nasdaq a aligné son offre. La Bourse paneuropéenne a ajouté avoir sécurisé 53,1% d'Oslo Børs VPS, dont une participation de 8,1% du capital détenue directement.REMY COINTREAURémy Cointreau annonce la cession effective de ses filiales de distribution en République Tchèque (Rémy Cointreau Czech Republic) et en Slovaquie (Rémy Cointreau Slovakia) à la société Mast-Jägermeister SE. Concomitamment à cette cession, le groupe Rémy Cointreau a signé un accord de distribution avec la société Mast-Jägermeister SE pour que cette dernière distribue, à titre exclusif, les spiritueux du groupe Rémy Cointreau en République Tchèque et en Slovaquie.SPIESpie a signé un accord pour acquérir Christof Electrics, qui propose des solutions complètes dans les domaines de l'ingénierie électrique, de l'automatisation, des technologies de mesure, de contrôle et de régulation. Le groupe autrichien comptait l'an dernier 154 employés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 36 millions d'euros. La clôture finale de la transaction est attendue d'ici mai 2019 et est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.TOTALTotal a démarré la production de Kaombo Sul en Angola, la deuxième unité flottante de production et de stockage du projet Kaombo. Ainsi, huit mois après la mise en service de Kaombo Norte, son navire-jumeau, Kaombo Sul produira 115 000 barils de pétrole de plus par jour, portant la capacité globale de production à 230 000 barils par jour, soit 15% de la production du pays. “Grâce à l'expérience acquise sur Kaombo Norte, nous avons pu démarrer Kaombo Sul dans les meilleurs délais", a commenté Arnaud Breuillac, directeur général de l'Exploration-Production de Total.THALESThales a finalisé l'acquisition de Gemalto pour 4,8 milliards d'euros, ce qui donne "naissance à un Groupe d'une nouvelle envergure, un leader mondial en identité et sécurité numériques". Ainsi, Gemalto deviendra l’une des 7 activités mondiales de Thales, Identité et Sécurité Numériques, et interagira avec l’ensemble des clients tant civils que militaires, en renforçant significativement sa présence industrielle dans 68 pays. "Thales acquiert un éventail de technologies et de compétences complémentaires aux siennes", a commenté Patrice Caine, Président-directeur général de Thales.