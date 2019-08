Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 20 août 2019

0

Abivax a annoncé lundi soir l’inclusion du premier patient dans l’essai clinique de Phase 2b de l’ABX464 en une prise orale par jour visant le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère. L’essai clinique sera mené dans plus de 15 pays en Europe et au Canada. Tous les pays impliqués ont approuvé l’étude.Amoeba a annoncé lundi soir que l'Agence américaine de protection de l’environnement (EPA, Environmental Protection Agency) ne peut accorder l’enregistrement pour l'utilisation de l’amibe Willaertia magna C2c Maky dans les tours de refroidissement. En raison de l'insuffisance des données scientifiques, l'Agence a déterminé qu'elle ne peut conclure que les requis d'enregistrement sont respectés. « Après examen du dossier, aucun danger pour la santé humaine ou l'environnement n'a été déterminé par l'EPA », précise Amoeba.Casino annonce mardi parachevé son plan stratégique et en accéléré l'exécution afin de concentrer son développement sur les segments porteurs, adaptés aux mutations du marché. Dans ce cadre, le conseil d'administration a validé de nouveaux arbitrages d'actifs, en France, pour un montant cible de 2 milliards d'euros d'ici la fin du premier trimestre 2021.Par ailleurs, suite à l'annonce faite le 25 juillet d'un projet de simplification de la structure du groupe Casino en Amérique latine, Casino a annoncé lundi soir que son conseil d'administration a approuvé une modification finale de son offre d'acquisition de la participation détenue indirectement par Éxito dans GPA par l'intermédiaire de la société française Segisor.Musée Grévin a réalisé lundi soir son point d'activité au titre des neuf premiers mois de son exercice 2018-2019 (période close fin juin). Ainsi, le site parisien du boulevard Montmartre a dévoilé un chiffre d'affaires de 10,105 millions d'euros sur la période, en hausse de 2,9 % sur un an. Cette hausse est limitée en raison de la fermeture du site du 7 janvier au 8 février 2019 pour permettre la mise en place des nouveaux décors, nouvelles scènes… A période d'activité comparable, retraité de la période de fermeture, le chiffre d'affaires est en hausse de près de 10 %.Publicis a annoncé lundi soir l'acquisition aux Etats-Unis de Rauxa, une agence indépendante de marketing intégré. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Rauxa rejoindra Publicis Media, le pôle de solution media de Publicis groupe. Depuis sa création en 1999, Rauxa a enregistré une croissance annuelle moyenne à deux chiffres avec un revenu net de l'ordre de 70 millions de dollars en 2018.Valneva a annoncé lundi soir que tous les membres de son directoire ont acheté des actions ordinaires de la société. Le volume total des actions achetées est d'environ cinquante mille. Pour mémoire, Valneva est une société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses.