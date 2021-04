Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 20 avril 2021

© AOF 2021

Atos a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 2,692 milliards d'euros, en baisse de 1,9% à taux de change constants par rapport au premier trimestre 2020 et de 3,9% en organique. "Les activités d'Atos ont encore été affectées par le Covid-19 au cours du trimestre malgré une bonne résilience en Services Financiers & Assurance et en Santé & Sciences de la Vie ainsi qu'Europe du Nord, en Marchés de Croissance et une reprise encourageante en Europe du Sud", a expliqué le spécialiste de la transformation digitale.Air France-KLM a annoncé le succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public et avec délai de priorité à titre irréductible et réductible des actionnaires, d'un montant d'environ 1,036 milliard d'euros (après exercice intégral de la clause d'extension). L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 213 999 999 actions nouvelles à un prix par action de 4,84 euros, soit environ 50% du capital existant de la Société.Trois ans après la création de son indice RSE et Transition Alimentaire, Carrefour a décidé de rehausser ses objectifs et en fixe de nouveaux. Le géant de la grande distribution s'est ainsi engagé à atteindre 25% des produits alimentaires contribuant à la transition alimentaire d'ici 2025 et à ce que la recette de plus de 6000 produits soit revue pour réduire le taux de sucre, gras ou sel, et pour supprimer les substances controversées ou additifs d'ici 2022. Le groupe a également doublé son objectif de réduction des emballages en le fixant à -20 000 tonnes avant 2025.Au premier trimestre 2021, Danone a publié un chiffre d'affaires consolidé de 5,7 milliards d'euros, en retrait de 3,3% en données comparables. En données publiées, il diminue de 9,4%, essentiellement en raison d'effets de change négatifs (-7%) dus à la dépréciation de plusieurs devises face à l'euro (dollar US, livre turque, rouble). Au niveau régional, l'activité réalisée en Europe et en Amérique du Nord recule de 2,8% en données comparables, pénalisé par une base de comparaison élevée liée à des achats de précaution massifs réalisés dans ces régions en mars 2020 en Nutrition Spécialisée.Dontnod a enregistré en 2020 un bénéfice net de 949 000 euros contre une perte de 86 000 euros en 2019. L'Ebitda économique du groupe de jeux vidéo a progressé de 33%, à 4,4 millions d'euros. Les produits d'exploitation économiques, qui comprennent le chiffre d'affaires et la production immobilisée, ont bondi de 31%, à 23,6 millions d'euros. " L'année 2021 démarre avec un pipeline interne riche de 6 créations originales, dont 5 en auto-édition et 1 en coproduction avec Focus Home Interactive, dont les sorties sont prévues entre 2022 et 2025 " s'est félicité la société.Engie a annoncé hier soir la signature d'un accord portant sur la cession de sa participation de 60,5% dans Engie EPS SA, un des principaux fournisseurs et intégrateurs de systèmes de stockage et d'e-mobilité, au groupe industriel taïwanais TCC. Cette cession s'inscrit dans la stratégie de simplification du groupe, réduira sa dette financière nette d'environ 165 millions d'euros et génèrera une plus-value d'environ 80 millions d'euros.GTT a publié un chiffre d'affaires au consolidé au premier trimestre de 87,6 millions d'euros, en baisse de 15 % par rapport au premier trimestre 2020. Ce dernier bénéficiait de l'afflux de commandes de 2018 et 2019, précise le groupe spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié. Dans le détail, le chiffre d'affaires lié aux constructions neuves s'élève à 82,8 millions d'euros, en baisse de 17 %.Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 de HF Company s'est établi à 6,7 millions d'euros, en croissance de 12,3%. Par activité, le pôle Home Digital Life a enregistré une croissance de 21,5% à 5,7 millions d'euros. La base de comparaison favorable du fait du démarrage du premier confinement le 17 mars 2020 a un peu amplifié la croissance sous-jacente de l'activité ; hors effet confinement elle ressort toujours en nette progression de 10%.Le groupe de luxe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Au cours du premier trimestre 2021, Korian a généré un chiffre d'affaires de 1,018 milliard d'euros, soit une hausse de 8,1% par rapport à la même période en 2020. La dynamique de croissance a été principalement portée par la bonne contribution des acquisitions réalisées par le groupe en 2020 et début 2021, avec une très bonne performance d'Inicea, acteur spécialisé dans la Santé mentale, acquis en décembre 2020, ainsi que des autres activités médicales acquises en Italie et en France, des développements réalisés aux Pays-Bas et l'acquisition de Berkley Care Group au Royaume-Uni.Au cours du premier trimestre 2021, le groupe M6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 296,6 millions d'euros, en repli de 7,7%. Le plus gros de l'activité, la publicité TV, a progressé de 0,5% à 204 millions d'euros, alors que les autres revenus publicitaires ont bondi de 8,3% à 35,4 millions d'euros. En revanche, le chiffre d'affaires non publicitaire a dégringolé de 33,3% à 57,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé a atteint pour sa part 64,3 millions d'euros (+41%), et la marge opérationnelle a atteint le niveau record de 21,7% (+7,5 points).Les loyers facturés par Marcialys s'établissent à 41,96 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de 9,8% après prise en compte des effets de périmètre portant notamment sur les cessions d'actifs réalisées en décembre 2020. L'activité totale s'est contractée de 6% en données organique, dont un effet positif de +0,5% au titre de l'indexation. L' impact cumulé des effets de la crise sanitaire est de -6,5%.Le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'est établi au premier trimestre de l'année 2021 à 2,157 milliards d'euros, en croissance de 4,8% à changes constants. Il est tiré par l'activité de Plastic Omnium Modules, en hausse de 12,5% à changes constants, à 590 millions d'euros. L'activité Plastic Omnium Industries a pour sa part progressé de 2,1% à 1,567 milliard d'euros. Hors effet des Co-entreprises (172 millions d'euros, en hausse de 65,4%), le chiffre d'affaires consolidé ressort à 1,985 milliard d'euros, en hausse de 1,5%.Le tribunal civil de Milan a condamné hier Vivendi à verser 1,7 millions d'euros à Mediaset dans le litige qui opposait les deux géants des médias concernant le rachat avorté en 2016 de Mediaset Premium, le service de télévision payante du groupe italien. Le montant, bien inférieur aux 3 milliards espérés par Mediaset, comprend 1,2 million d'euros payables à Medisaset, ainsi que 514 milles euros en faveur de sa filiale RTI. Le tribunal a par ailleurs débouté Mediaset de son autre plainte, estimant que la montée à son capital à hauteur de 30% de la part de Vivendi ne constituait pas un fait de concurrence déloyale.