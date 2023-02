Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 21 février 2023

Artea/Dream Energy

Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et filiale du groupe Artea, est lauréat de l'appel à projets " Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques " dans le cadre du plan France 2030. Cet appel à projets de France 2030, doté d'un budget global de 3,6 milliards d'euros, s'inscrit dans l'objectif de produire, à l'horizon 2030, en France, 2 millions de véhicules zéro émission et de développer une mobilité sobre, souveraine et résiliente.



Capgemini

Capgemini a publié son résultat net part du Groupe pour l'exercice 2022 qui enregistre une hausse de +34% sur un an pour s'établir à 1,54 milliards d'euros, tandis que le bénéfice par action (non dilué) progresse de +32% à 9,09 euros. Son résultat d'exploitation s'inscrit en hausse de 30% à 2,39 milliards d'euros, soit 10,9% du chiffre d'affaires 2022. Celui-ci de 21,9 milliards d'euros est en progression de 21,1% en données publiées par rapport à l'exercice 2021. Cela représente une croissance de +16,6% à taux de change constants, supérieure à la borne haute de la fourchette fixée pour 2022.



Catana

Catana Group a annoncé la création d'un pôle motonautique au Portugal, engagée avec la prise de participation majoritaire dans la société Composite Solutions. Moyennant un investissement de 2 millions d'euros, Catana prend ainsi une participation de 50,01% de cette société valorisée 4 millions d'euros. Dans le même temps, le Groupe familial Financière Poncin, actionnaire de Catana, prendra également une participation de 39,99% pour 1,6 million d'euros. " C'est donc le contrôle de 90% de Composite Solutions qui sera assuré par le groupe français ", souligne le communiqué.



Engie

Engie a publié un résultat net récurrent part du Groupe des activités poursuivies qui s'est élevé à 5,2 milliards d'euros contre 2,9 milliards d'euros au 31 décembre 2021. Cette hausse est principalement due à la forte croissance de l'EBIT et à la baisse du taux effectif d'impôt récurrent de 29,3 % à 22,6 %. Le chiffre d'affaires, à 93,9 milliards d'euros, a augmenté de 62,2 % en brut et de 60,4 % en organique. Son Ebit est de EBIT de 9 milliards d'euros en hausse organique de 43 %, grâce à une croissance dans la plupart des activités. L'EBITDA s'est établi à 13,7 milliards d'euros (+29,8%).



Kering

Kering a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros se répartissant en : une tranche de 750 millions d'euros à 6 ans assortie d'un coupon de 3,25 %, et une tranche de 750 millions d'euros à 10 ans assortie d'un coupon de 3,375 %. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle concourt à l'accroissement de la flexibilité financière du Groupe en permettant le refinancement de sa dette existante.



NFL Biosciences

NFL Biosciences annonce l'obtention de financements pour un total de 1,7 million d'euros, octroyés par Bpifrance et financés par le gouvernement dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. Cette société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et notamment pour le sevrage tabagique, annonce qu'en conséquence son horizon de trésorerie " s'étend désormais jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024 " après le succès de son augmentation de capital d'environ 3 millions d'euros fin janvier.



Sodexo

Avec son programme Vita by Sodexo, le groupe garantit à tous ses collaborateurs éligibles dans le monde entier, une base minimale d’avantages sociaux comprenant un congé parental et un congé de proche aidant, une assurance vie et une ligne d’assistance. Le lancement de Vita by Sodexo témoigne de l’engagement du Groupe à contribuer au bien-être personnel, financier et familial de tous ses salariés, quel que soit le pays dans lequel ils travaillent ou l’entité du Groupe à laquelle ils appartiennent.



Worldline

Worldline affiche pour 2022 un résultat net part du Groupe des opérations poursuivies qui s'est élevé à 211 millions d'euros, en hausse de +10,3%. Le résultat net part du Groupe normalisé (hors éléments exceptionnels, net d'impôt) s'est élevé à 545 millions d'euros, en hausse de +23,8%. Son Bénéfice par Action normalisé s'est élevé à 1,94 euros en 2022, en hausse de +23,4% par rapport à 1,57 euros en 2021. Sur une base diluée, il a augmenté de +22,9% à 1,88 euros. Le chiffre d'affaires 2022 de Worldline a atteint 4,36 milliards d'euros, en croissance organique de +10,7%.