Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 25 août 2020

AGTA RECORDAgta Record a déposé ce lundi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son projet de note en réponse au projet d'offre publique simplifiée initiée par ASSA ABLOY portant sur la totalité des actions Agta Record non encore détenues par ASSA ABLOY. Agta Record a également déposé une demande de radiation de ses actions en application de l'article P 1.4.2 des Règles d'Euronext. Ce dépôt fait suite à la réalisation de l'acquisition indirecte, le 20 août 2020, par ASSA ABLOY, d'une participation de 54% dans Agta Record à un prix par action de 70,58 euros.DRONE VOLTDrone Volt et sa filiale Aerialtronics, experts en intelligence artificielle embarquée et constructeurs de drones civils professionnels, ont annoncé la signature d'une lettre d'intention (LOI) avec la société américaine Aquiline Drones, en vue d'accorder un droit de licence pour la production et la vente de 2 de ses drones : l'Hercules 2 et le Alture Zenith avec sa caméra intelligente Pensar aux Etats-Unis, d'un montant minimum de 850 000 dollars pour la première année. Les discussions menées depuis plusieurs mois devraient aboutir à un contrat définitif ces prochaines semaines.ESSILORLUXOTTICAEssilorLuxottica a déclaré prendre acte de la publication lundi 24 août 2020 par le tribunal néerlandais de son jugement dans le cadre de la procédure en référé lancée par la société. Le tribunal a rejeté la requête d'EssilorLuxottica visant à obtenir l'accès à des informations de la part de HAL et de GrandVision sur la manière dont ce dernier a géré ses affaires pendant la crise du Covid-19. Le spécialiste des verres optiques a affirmé étudier le jugement et évaluer ses voies de recours, dont la possibilité d'interjeter appel.IPSENIpsen a dévoilé les résultats préliminaires de l'essai MOVE, la première étude multicentrique de Phase III sur la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). Les analyses post-hoc ont démontré une réduction substantielle (62 %) du volume annualisé moyen de nouvelles ossifications hétérotopiques chez les patients atteints de FOP qui étaient traités par le médicament expérimental par voie orale palovarotène. Ces résultats suggèrent donc que le palovarotène pourrait offrir une solution thérapeutique significative aux patients atteints de FOP.MNDMND et ses partenaires (Cop & Portier et BPC Wallonie) ont annoncé avoir obtenu, de la part de la ville de Huy, avec le soutien du Gouvernement wallon (Belgique), la construction du nouveau téléphérique urbain et touristique de Huy en lieu et place de l'existant. Les travaux débuteront dès 2020 et seront réceptionnés en 2021. Le montant du projet s'élève à près de 8,3 millions d'euros, dont 5,3 millions pour MND. Le contrat comprend également une période de 4 années de maintenance de l'appareil (dont 2 ans en tranche ferme).NEXANSNexans a annoncé qu'elle procédera avant la fin de l'année à la mise en œuvre d'une nouvelle opération d'actionnariat salarié, qui se traduira par une augmentation de capital de la société d'un nombre maximum de 500 000 actions nouvelles. Le règlement-livraison des actions est prévu pour le 13 novembre 2020. Ce plan couvrira 25 pays et consistera en une unique offre dite à effet de levier et à capital garanti qui pourra être adaptée selon les pays sous la forme d'une offre comparable permettant de satisfaire les objectifs de l'offre principale tout en prenant en compte les exigences fiscales.PIZZORNOLe Groupe Pizzorno Environnement a annoncé qu'il n'était pas candidat au renouvellement du marché de collecte et de nettoiement de Marrakech (Médina et Sidi Yousef Ben Ali) dont il est attributaire depuis 2007 au travers de sa filiale locale Téomara. Le Groupe poursuivra ses missions à Marrakech et respectera l'ensemble des engagements du marché jusqu'à son échéance. Il continuera d'intervenir au Maroc dans le cadre du contrat de collecte, nettoiement et traitement des déchets ménagers d'Al Hoceima et celui du traitement des déchets ménagers de Moulay Abdellah.STREAMWIDELe consortium dirigé par Airbus DS SLC, et dont Streamwide est membre, a été sélectionné pour la phase 2 du projet d'achats publics avant commercialisation (PCP) "BroadWay". Le développement du prototype de cette phase 2 permet d'avancer vers un système de communication paneuropéen à large bande et interopérable pour la sécurité publique. Le consortium s'appuye notamment sur la solution de roaming et sur la plateforme de communication collaborative sécurisée en mobilité développée par Streamwide pour les missions critiques.