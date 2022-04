Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 26 avril 2022

© AOF 2022

Suite à la résolution votée en Assemblée générale le 24 mars dernier, Argan précise que l'option pour le paiement du dividende en actions a retenu l'intérêt de ses actionnaires à hauteur de 62,95 %. En conséquence, 362 745 actions nouvelles seront livrées et admises sur le marché Euronext Paris, représentant une augmentation du capital de 1,6%. Le prochain rendez-vous avec Argan sera la publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022, le 4 juillet prochain.Le fabriquant d'articles de papeterie de briquets et de rasoirs publiera ses résultats du premier trimestre.L'équipementier automobile a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre.Generix Group a suspendu sa cotation la journée du lundi 25 avril 2022 dans le contexte de l’annonce réalisée dans la soirée du 22 avril 2022 et concernant l’entrée en négociations exclusives de Generix, ses dirigeants, Pléiade Investissement, et Montefiore Investment, en vue de la conclusion d’un protocole d’investissement conduisant au dépôt d’une offre publique d’acquisition au prix de 9,50 euros par action, avec un incitatif de 0,5 euros par action si le seuil de retrait de côte de 90 % est atteint.HRS, spécialiste des stations de ravitaillement en hydrogène, a annoncé la commande par Hype des deux premières stations HRS, destinées à intégrer le réseau de stations Hype, ouvert à tous. Comme annoncé le 14 décembre 2021, HRS vient de souscrire des obligations convertibles émises par Hype, pour un montant de 6 millions d'euros, avec un taux d'intérêt capitalisé de 4,5% et une maturité de 9 ans. Holding HR, actionnaire majoritaire de HRS dont le capital est détenu à hauteur de 96,86 % par Hassen Rachedi, PDG de HRS, a également souscrit à hauteur de 2 millions d'euros.ID Logistics a enregistré un chiffre d’affaires au premier trimestre 2022 de 539 millions d'euros, en progression de 23,7%, dont +15,1% à données comparables. En France, la croissance a été de 12,9% à 204,2 millions d'euros, une performance qui intègre la consolidation de Colisweb. Le spécialiste de la logistique contractuelle a bénéficié, à parts égales, de l’effet des dossiers démarrés depuis 2021 et d’un effet prix et volume positif sur les dossiers historiques.Au 31 mars 2022, le groupe Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros, en progression de 44% en données publiées et de 38% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables s'explique par un effet de change favorable de +40 millions d'euros essentiellement lié à l'appréciation du dollar américain, et par un effet de périmètre positif de +20 millions principalement lié à l'acquisition de Workman Publishing. La croissance a été portée par la reprise du Travel Retail.Lumibird, spécialiste des technologies laser, a enregistré une croissance de 12% de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2022, à 38 millions d'euros. A périmètre et taux de change constant, la progression est de 11%. Ces chiffres confirment la tendance des trimestres précédents, avec une croissance solide des deux divisions : +19% pour la division Photonique à 17,3 millions d'euros et +8% pour la division Médical à 20,6 millions d'euros.M6 a publié un chiffre d'affaires consolidé de 322,5 millions d'euros au cours du premier trimestre 2022, en hausse de 8,7% sur un an. Les revenus publicitaires ont progressé de 5,3% à 252,2 millions d'euros, dont +7,5% dans la télévision. Le chiffre d'affaires non-publicitaire a lui bondi de 23%, bénéficiant de la reprise de l'activité cinéma et de la consolidation de Stéphane Plaza Immobilier à partir du 1er janvier 2022. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé a atteint 67,2 millions d'euros, en hausse de 4,5% par rapport au premier trimestre 2021.Le fabricant de pneumatiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Orange a publié un chiffre d'affaires de 10,58 milliards d'euros, en hausse de 0,7% sur un an, au cours du premier trimestre 2022. En France, les revenus ont reculé dans les mêmes proportions, l'accélération de la croissance des services de détail n'ayant pas encore permis de compenser le déclin du Wholesale, précise l'opérateur télécoms. Le chiffre d'affaires de l'Espagne reste quant à lui en retrait de 4,6%, et les autres pays d'Europe sont stables. L'EBITDAaL, un indicateur clé dans le secteur, s'élève à 2,62 milliards d'euros, en hausse de 1%.Le chiffre d'affaires consolidé de SMCP s'est établi à 283 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse de 26,4% sur un an, intégrant une progression de 23,7% en organique (portée par une croissance like-for-like de 23,6% grâce à une forte demande locale) et un effet de change positif de 2,7%. Cette performance, supportée par les marques principales Sandro et Maje, reflète un excellent momentum dans les Amériques (+55%) et la région EMEA (+74,9%).L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Voltalia a annoncé avoir remporté deux sites solaires au Maroc, localisés dans la région de l'Oriental, pour un total de 117 mégawatts (MW). L'appel d'offres lancé en 2021 par le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable marocain et MASEN portait sur un total de 400 MW. Le spécialiste des énergies renouvelables opèrera sur deux sites, Aïn Beni Mathar (69 MW) et Guercif (48 MW), qui permettront de couvrir les besoins en énergie équivalent à la consommation annuelle de 290 000 habitants. Le démarrage de la construction est prévu fin 2023.