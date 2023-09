Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 26 septembre 2023

Air France-KLM/Airbus

Air France-KLM va commander 50 appareils de la famille Airbus A350 - avec des droits d'acquisition pour 40 appareils supplémentaires - afin d'accélérer le renouvellement de sa flotte long-courrier. La commande de 50 appareils comprendra des Airbus A350-900 et A350-1000. Les premières livraisons sont attendues à compter de 2026 et s'échelonneront jusqu'en 2030. " Il s'agira d'une commande évolutive, offrant au groupe la flexibilité d'attribuer les appareils à ses différentes compagnies en fonction des dynamiques du marché et du cadre réglementaire local ", a précisé Air France-KLM.



Boa Concept

Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions innovantes dédiées à l'intralogistique communiquera ses résultats du premier semestre.

Carmat



Carmat affiche une perte nette de 26,7 millions d'euros au 1er semestre, contre 26 millions il y a un an. Le concepteur du coeur artificiel ajoute qu'au 30 juin 2023, sa trésorerie s'établit à 23,8 millions d'euros, contre 51,4 millions au 31 décembre 2022, et devrait lui permettre de financer ses activités, " jusqu'à fin octobre 2023 ".



EssilorLuxottica



EssilorLuxottica a annoncé le lancement de Helix, une nouvelle division du groupe, destinée à aider les professionnels de la vue à tirer parti des technologies de dernière génération pour gérer plus efficacement leur activité.



Figeac Aéro



Figeac Aéro a annoncé la nomination de Pierre Albert au poste de Directeur des opérations nord-américaines et Activités de diversification, à compter du 18 septembre 2023.



Hérige

Le spécialiste de l'univers du bâtiment présentera ses résultats du premier semestre.



Lumibird

Le spécialiste du laser dévoilera ses résultats du premier semestre.



Maat Pharma

La biotech spécialiste du développement de thérapies du microbiote divulguera ses résultats du premier semestre.



Micropole

Micropole a enregistré sur le premier semestre de l'exercice 2023 une perte nette de 0,2 million d'euros au niveau des activités poursuivies contre un profit de 0,9 millions d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant a atteint 3,2% des revenus, à 2,2 millions d'euros contre respectivement 3,9% et 2,7 millions d'euros pour l'exercice précédent.



Poxel

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Poxel s'élevaient à 7,6 millions d'euros (8,2 millions de dollars). L'horizon de financement du spécialiste des traitements contre les maladies métaboliques court jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2025, en incluant l'intégralité du tirage de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec IRIS. Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 955 milliers d'euros pour le semestre clos le 30 juin 2023, contre 83 milliers d'euros pour la même période en 2022.



Sanofi

L'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA) a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence supplémentaire de produits biologique relative à Dupixent (dupilumab) pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 1 à 11 ans, a indiqué Sanofi. La FDA devrait rendre sa décision le 31 janvier 2024. " Dupixent est le premier et le seul médicament approuvé aux États-Unis pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles de l'adulte et de l'enfant de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg ", a précisé le groupe pharmaceutique.