Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 27 août 2019

Abionyx Pharma (ex Cerenis Therapeutics) a annoncé lundi soir que l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 août dernier a entériné la nomination d'Emmanuel Huynh en qualité d'administrateur, afin d'accompagner le nouveau développement de la société. " Il apporte à Abionyx Pharma une compétence financière critique et une expertise business approfondie ", a commenté Richard Pasternak, le PDG de la société.Bigben Interactive a annoncé lundi soir que la version PC de trois jeux de son catalogue de fin d'année sortira tout d'abord en exclusivité sur l'Epic Games Store. Il s'agit de " WRC 8 " dont la sortie est prévue le 5 septembre prochain, " Paranoia: Happiness is Mandatory " qui sortira le 3 octobre et " Bee Simulator " qui sera disponible le 14 novembre. Cet accord d'exclusivité durera 1 an.L’Administration d’Etat chinoise pour la régulation du marché (State Administration for Market Regulation) a donné, le 26 août dernier, au groupe Suning.com son accord pour le rachat d'une participation de 80% de Carrefour Chine. A la suite de cette décision, la transaction devrait être finalisée d’ici la fin du mois de septembre 2019.Casino prend acte de la recommandation positive du Comité d'audit et des risques d'Éxito sur la proposition de Casino d'acquérir la participation indirecte de 50% d'Éxito dans Segisor et de la décision du Conseil d'administration d'Éxito de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Cette dernière a pour but d'autoriser le Conseil d'administration d'Éxito à délibérer et à décider de l'approbation de l'acquisition proposée, approuver l'acquisition proposée et autoriser le Directeur Général d'Éxito et/ou tout autre représentant légal à réaliser, sans restriction, l'acquisition proposée.CGG a annoncé mardi le démarrage au large du Brésil d'une nouvelle étude multi-clients BroadSeis à très large bande de fréquences et à longs offsets dans les bassins de Campos et Santos. Cette étude baptisée Nebula 3D est en cours d'acquisition par le Geo Caribbean. Elle portera dans un premier temps sur les blocs proposés lors de la 15ème mise aux enchères du Brésil et inclura une zone actuellement non couverte par des données sismiques 3D.Gecina a annoncé la nomination de Romain Veber en qualité de Directeur Exécutif Investissements & Développements. Membre du comité exécutif de Gecina, il sera rattaché à Méka Brunel, Directrice Générale et prendra ses fonctions à compter du 1er novembre 2019. Diplômé de l'ESSEC, Romain Veber, 40 ans, apporte une expérience de 15 ans dans le secteur de la finance et de l'immobilier.LVMH a décidé de s'associer à l'initiative prise par le Président Macron et le G7, en contribuant à hauteur de 10 millions d'euros à la lutte contre les incendies qui ravagent l'Amazonie.Un deuxième antipsychotique injectable à action prolongée utilisant la technologie de MedinCell a obtenu l'accord IND (Investigational New Drug Application) de la FDA américaine autorisant le lancement de son développement clinique. Les premiers essais cliniques sur l'homme sont attendus au cours du second semestre 2019. " Nous atteignons notre objectif annoncé qui est d'obtenir au moins une autorisation d'essai clinique par an ", a déclaré Christophe Douat, le Président du Directoire de MedinCell.Poxel a publié, au titre de son premier semestre, une perte de 5,79 millions d'euros contre un bénéfice net de 7,25 millions d'euros un an plus tôt. Par ailleurs, le groupe a dégagé un résultat opérationnel négatif de 5,86 millions d'euros contre +6,41 millions d'euros au premier semestre 2018. Quant au chiffre d'affaires de la société biopharmaceutique, il s'établit à 23,16 millions d'euros, en repli par rapport aux 37,46 millions d'euros l'année précédente.TechnipFMC a annoncé que son Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité son projet de scission en deux sociétés leaders de leurs marchés, indépendantes et cotées en bourse : RemainCo, un fournisseur de services et de technologies entièrement intégré, qui continuera à contribuer au développement énergétique, et SpinCo, un acteur de premier plan dans l’ingénierie et la construction (Engineering & Construction, « E&C »), idéalement positionné pour capitaliser sur la transition énergétique mondiale.Total et Qatar Petroleum ont renforcé leur partenariat international en signant plusieurs accords permettant à Qatar Petroleum d'acquérir une partie des participations de Total sur son domaine minier en Namibie, au Guyana et au Kenya. Ces transactions restent soumises à l'approbation des autorités compétentes.