Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mardi 27 décembre 2022 27/12/2022 | 09:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires BD Multimedia

BD Multimedia a annoncé l'émission de 500 000 bons de souscription d'action (BSA) au profit de partenaires et salariés. « Cette émission de bons vient associer certains prestataires et/ ou investisseurs à la poursuite du développement de la société et motiver ses salariés les plus fidèles », explique la fintech spécialisée dans les services de paiement électronique. Chaque bénéficiaire pourra souscrire à l'offre à compter de ce jour, jusqu'au 30 avril 2023 inclus.



Bic

Bic a annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions à composante ESG, annoncé et débuté en Janvier 2022. Sur la période du 24 Janvier au 22 décembre 2022, 725 703 titres ont été rachetés au prix moyen d'acquisition de 53,98 euros, soit un montant total de 39,2 millions d'euros. Comme annoncé lors du lancement, une partie de la surperformance entre le prix d'achat et le prix moyen pondéré en fonction du volume sur la période d'exécution, sera allouée au centre de recherche mondial Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), et à la Fondation d'entreprise Bic pour l'Education.



Casino

Smart Good Things Holding annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec les enseignes Casino aux termes duquel la société Distribution Casino France (" DCF ") prendra une participation de 10% dans le capital du pionnier de l'économie bienveillante, référencera et diffusera les produits et les offres Smart Good Things et Smart Good Alliance. En vertu d'un accord conclu le 23 décembre 2022, la société DCF va référencer et distribuer les produits Smart Good Things, et développer de nouveaux produits et services dédiés, en association avec Smart Good Things.



Metabolic Explorer

Metabolic Explorer, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce la signature en date du 23 décembre 2022 d'un accord avec ses principaux partenaires sécurisant les liquidités nécessaires à l'exécution de la stratégie du Groupe et du plan de transformation industrielle 2023-2024.



Nanobiotix

Nanobiotix, société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, annonce aujourd'hui qu'un premier patient a été randomisé aux États-Unis dans l'essai Nanoray-312, un essai global de Phase 3 évaluant NBTXR3 dans le traitement des patients âgés atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine. NBTXR3 activé par radiothérapie sera évalué seul ou en combinaison avec le cetuximab.



Tikehau Capital

Tikehau Capital annonce avoir réalisé avec succès un Collateralized Fund Obligation (CFO) inaugural de 300 millions de dollars. Les actifs du CFO sont constitués de participations dans des fonds de dette privée qui étaient principalement détenus au bilan de Tikehau Capital. Ils comprennent notamment une exposition à la stratégie phare de Direct Lending et à la stratégie innovante de dette privée secondaire du Groupe. Les tranches de dette notées et d'equity ont été placées auprès d'importants investisseurs institutionnels américains.



TotalEnergies

TotalEnergies EP Gabon a signé avec la République Gabonaise un accord portant sur le réaménagement de certaines dispositions de la Convention d'Etablissement, dont la durée est étendue jusqu'en 2042. Le groupe pétrolier a aussi signé un nouveau Contrat d'Exploitation et de Partage de Production (CEPP) sur le permis Baudroie-Mérou Marine G5-143 pour une durée de vingt-cinq (25) ans jusqu'en 2047.



UFF

Le Conseil d'administration d'UFF a rendu, à l'unanimité de ses membres ayant pris part au vote, un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Abeille Assurances Holding. Il considère que celle-ci est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Abeille Assurances Holding, qui détenait directement ou indirectement 74,99% du capital et des droits de vote d'UFF au jour du dépôt de l'offre, propose 21 euros par action UFF.



BD Multimedia a annoncé l'émission de 500 000 bons de souscription d'action (BSA) au profit de partenaires et salariés. « Cette émission de bons vient associer certains prestataires et/ ou investisseurs à la poursuite du développement de la société et motiver ses salariés les plus fidèles », explique la fintech spécialisée dans les services de paiement électronique. Chaque bénéficiaire pourra souscrire à l'offre à compter de ce jour, jusqu'au 30 avril 2023 inclus.Bic a annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions à composante ESG, annoncé et débuté en Janvier 2022. Sur la période du 24 Janvier au 22 décembre 2022, 725 703 titres ont été rachetés au prix moyen d'acquisition de 53,98 euros, soit un montant total de 39,2 millions d'euros. Comme annoncé lors du lancement, une partie de la surperformance entre le prix d'achat et le prix moyen pondéré en fonction du volume sur la période d'exécution, sera allouée au centre de recherche mondial Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), et à la Fondation d'entreprise Bic pour l'Education.Smart Good Things Holding annonce la conclusion d'un partenariat stratégique avec les enseignes Casino aux termes duquel la société Distribution Casino France (" DCF ") prendra une participation de 10% dans le capital du pionnier de l'économie bienveillante, référencera et diffusera les produits et les offres Smart Good Things et Smart Good Alliance. En vertu d'un accord conclu le 23 décembre 2022, la société DCF va référencer et distribuer les produits Smart Good Things, et développer de nouveaux produits et services dédiés, en association avec Smart Good Things.Metabolic Explorer, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce la signature en date du 23 décembre 2022 d'un accord avec ses principaux partenaires sécurisant les liquidités nécessaires à l'exécution de la stratégie du Groupe et du plan de transformation industrielle 2023-2024.Nanobiotix, société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, annonce aujourd'hui qu'un premier patient a été randomisé aux États-Unis dans l'essai Nanoray-312, un essai global de Phase 3 évaluant NBTXR3 dans le traitement des patients âgés atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine. NBTXR3 activé par radiothérapie sera évalué seul ou en combinaison avec le cetuximab.Tikehau Capital annonce avoir réalisé avec succès un Collateralized Fund Obligation (CFO) inaugural de 300 millions de dollars. Les actifs du CFO sont constitués de participations dans des fonds de dette privée qui étaient principalement détenus au bilan de Tikehau Capital. Ils comprennent notamment une exposition à la stratégie phare de Direct Lending et à la stratégie innovante de dette privée secondaire du Groupe. Les tranches de dette notées et d'equity ont été placées auprès d'importants investisseurs institutionnels américains.TotalEnergies EP Gabon a signé avec la République Gabonaise un accord portant sur le réaménagement de certaines dispositions de la Convention d'Etablissement, dont la durée est étendue jusqu'en 2042. Le groupe pétrolier a aussi signé un nouveau Contrat d'Exploitation et de Partage de Production (CEPP) sur le permis Baudroie-Mérou Marine G5-143 pour une durée de vingt-cinq (25) ans jusqu'en 2047.Le Conseil d'administration d'UFF a rendu, à l'unanimité de ses membres ayant pris part au vote, un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par Abeille Assurances Holding. Il considère que celle-ci est dans l'intérêt de la société, de ses actionnaires et de ses salariés. Abeille Assurances Holding, qui détenait directement ou indirectement 74,99% du capital et des droits de vote d'UFF au jour du dépôt de l'offre, propose 21 euros par action UFF.

© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BD MULTIMEDIA 7.14% 1.5 -83.91% BIC 0.85% 64.9 35.99% CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA 0.56% 9.955 -57.21% METABOLIC EXPLORER -16.88% 1.33 -75.94% NANOBIOTIX 2.44% 3.78 -49.52% S&P GSCI PLATINUM INDEX 0.48% 277.5118 6.87% SMART GOOD THINGS HOLDING 0.56% 181 0.00% TIKEHAU CAPITAL -0.61% 24.25 4.95% TOTALENERGIES EP GABON 0.96% 157 12.68% TOTALENERGIES SE 1.22% 59.93 32.67% UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE 0.00% 21 30.84%