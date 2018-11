Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 27 novembre 2018

0

ACCORHOTELSA l'occasion d'une journée investisseurs, qui se tient aujourd'hui à Paris, AccorHotels réaffirme les axes clés de sa stratégie et présente ses objectifs à moyen terme. Le groupe hôteler vise un doublement de son Excédent Brut d'Exploitation entre 2017 et 2022, avec un objectif de 1,2 milliard d'euros. Cette croissance sera tirée notamment par la contribution des acquisitions réalisées au cours des derniers mois, une croissance solide du chiffre d'affaires et une amélioration des marges opérationnelles.En outre, AccorHotels a déposé hier auprès de l'Autorité polonaise de surveillance des marchés financiers un projet d'offre d'achat en numéraire portant sur les actions Orbis non détenues à ce jour par AccorHotels, soit 47,31% du capital. Sur la base d'une acquisition de 100% des titres que le groupe français ne détient pas aujourd'hui, le montant de la transaction s'élèverait à 442 millions d'euros (1.9 milliard de zlotys).IMMOBILIERE DASSAULTImmobilière Dassault a acquis auprès d'un OPCI géré par Weinberg Capital Partners, 95% du capital de la société CPPJ. Cette dernière est propriétaire d'un portefeuille composé principalement de commerces, notamment du Passage Jouffroy situé sur les Grands Boulevards (Paris 9ème), dans le prolongement du Passage des Panoramas et avant le Passage Verdeau.INVIBES ADVERTISINGInvibes Advertising annonce l'acquisition de la société Dreicom pour renforcer ses activités en Suisse. Depuis 2013, Dreicom exploite le plus grand réseau publicitaire en ligne de Suisse dédié au Native Publishing. Ce format publicitaire, au même titre que l'In-feed, présente une très forte intégration avec les contenus éditoriaux classiques et prend la forme d'un article ou d'une vidéo respectant la mise en forme du support.KORIANKorian a acquis Petits-fils, un réseau national d’aide à domicile pour personnes âgées dépendantes en France. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Créé en 2007, Petits-fils propose des prestations d’aide à l’autonomie, aide aux repas, aide-ménagère, d’accompagnement et d’assistance administrative. En 2018, Petits-fils aura réalisé une moyenne de 200 000 heures de prestations par mois, soit un volume d’affaires de près de 40 millions d’euros sur l’année (+76% par rapport à 2017).MNDMND Group annonce le transfert de la cotation des actions composant son capital social du marché réglementé d'Euronext vers Euronext Growth à Paris. La première cotation sur ce marché aura lieu le 4 décembre prochain. Ce transfert vise à permettre au spécialiste des aménagements de montagne d'être coté sur un marché plus approprié à sa taille. Ce transfert devrait simplifier le fonctionnement de la société et diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des marchés financiers.TRIGANOTrigano vient de publier ses résultats au titre de son exercice 2017/2018. Ainsi, le fabricant de camping-cars et de caravanes a engrangé un bénéfice net de 187,2 millions d'euro sur la période, en hausse de 47,5% sur un an. Pour sa part, le bénéfice opérationnel courant s'est élevé à 229,9 millions d'euros, en croissance de 54,8% par rapport à 2016/2017. Il représente 9,9% du chiffre d'affaires (8,7% en 2016/2017).VALLOURECSuite à l’abaissement de sa note de crédit par Standard & Poor's de B à B-, Vallourec affirme dans un communiqué que sa liquidité est solide. Le spécialiste des tubes sans soudure disposait au 30 septembre 2018 de 769 millions d’euros de trésorerie et de 2,2 milliards d’euros de lignes de crédit bancaires à moyen et long terme confirmées et non tirées. A la même date, son endettement net était de 2 097 millions d’euros, dont une dette à court terme de 1 072 millions d`euros, incluant 264 millions d`euros de billets de trésorerie.