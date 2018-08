Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 28 août 2018

0 0

Eiffage, au travers d'Eiffage Route, et Phoenix Services viennent de se voir attribuer par ArcelorMittal, via leur filiale commune SGA (détenue à 50/50), le contrat d'évacuation et de traitement des coproduits de l'aciérie de Dunkerque, de récupération des matières métalliques et de valorisation des laitiers. Ce contrat, d'un montant prévisionnel de 155 millions d'euros, réparti sur dix ans, prendra effet au 1er décembre 2018.Genfit annonce aujourd'hui la fin du recrutement des patients de l'essai de Phase 2a évaluant elafibranor dans la PBC, une maladie rare du foie. Les premiers résultats sont attendus pour la fin de l'année. Le 45ème (et dernier) patient a été recruté en juillet, et un certain nombre de patients a d'ores-et-déjà terminé le traitement de 12 semaines.Genkyotex, société biopharmaceutique et leader des thérapies NOX, a annoncé aujourd'hui que 90 patients ont été randomisés dans son étude de phase 2 avec le GKT831 dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP). Cela correspond au nombre de patients nécessaire pour pouvoir effectuer l'analyse intermédiaire comme prévu. L'analyse sera menée lorsque ces patients auront terminé les 6 semaines de traitement.Intrasense a annoncé la mise en place d’un financement par émission d’OCA (obligations convertibles en actions) pour un montant nominal maximum de 3,5 millions d’euros sur 3 ans. L’accord a été conclu le 27 août dernier avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund, indique le spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale.Poxel annonce aujourd’hui la finalisation du recrutement des patients de l’étude de phase III TIMES 3 de l’Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. Le programme de phase III TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) au Japon comprend trois études pivotales destinées à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’Imeglimine chez environ 1 100 patients.Société Générale a annoncé la nomination de David Abitbol au poste de Directeur du Métier Titres. Cette nomination sera effective à compter du 1er janvier 2019. Basé à Paris, David Abitbol sera rattaché à Séverin Cabannes, Directeur général délégué de Société Générale, en charge des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs. A cette occasion, David deviendra membre du Comité de Direction du Groupe.Tarkett a conclu un accord en vue de l'acquisition du fabricant de moquette américain, Lexmark Carpet Mills. Basé aux Etats-Unis, à Dalton (Géorgie) où se situe le site de production, il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120 millions de dollars en 2017 et emploie 460 personnes. L'acquisition sera immédiatement relutive pour la marge d'Ebitda du spécialiste des revêtements de sol et surfaces sportives. Le groupe a également identifié des synergies de vente, d'achat et de logistique avec ses activités de moquette en Amérique du Nord.A la suite de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, la société d'investissement Wendel a finalisé la cession de CSP Technologies à AptarGroup. Cette transaction a généré pour Wendel un montant de liquidités net de 342 millions de dollars, soit 140 millions de plus que sa valorisation dans l'ANR (actif net réévalué) du 2 mai 2018.