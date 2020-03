Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 3 mars 2020

0

Albioma a dévoilé mardi ses résultats 2019. Ainsi, le producteur d'énergie renouvelable a enregistré un bénéfice net (part du groupe) de 44,1 millions d'euros l’an dernier (stable sur un an) et un Ebitda de 182,9 millions d'euros (+12%). Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 18% à 505,7 millions d’euros.Air Liquide a annoncé lundi soir être entré en négociations exclusives avec la société de capital-investissement française Hivest Capital Partners, en vue d'une cession de sa filiale CRYOPDP. Cette décision correspond à la stratégie d'Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d'actifs afin de se concentrer sur les activités ou territoires clefs du groupe et ainsi maximiser ses performances. Aucun élément financier n'a été dévoilé.Altarea Cogedim a publié un résultat net, part du groupe 2019, de 233,7 millions d'euros, contre 252,3 millions d'euros en 2018. Le résultat net récurrent (FFO) part du groupe a augmenté de 9,7% à 298,8 millions d'euros. Le FFO part du groupe atteint 18,23 euros par action, en croissance de 7%. Le développeur immobilier est ainsi à la fois en avance sur la guidance 2019 d'un FFO par action compris entre 17,50 euros et 17,70 euros et en avance d'un an sur l'objectif 2020 d'FFO part du groupe de l'ordre de 300 millions.Audiovalley annonce la nomination de Corentin Daras en tant que directeur des ventes du pôle Jamendo, plateforme de gestion des droits et commercialisation de licences musicales. Monsieur Daras était jusqu'à présent senior sales manager au sein de Getty Images (qu'il a rejoint en 2014).Eiffage a indiqué dans un communiqué avoir finalisé ce lundi 2 mars 2020 l'acquisition de 4 % du capital de MAF2, actionnaire direct et indirect d'APRR (50 % moins 1 action) et d'ADELAC (25,1 %). Cette transaction effectuée de gré à gré, permet le renforcement indirect d'Eiffage de 2 % au capital d'APRR et d'ADELAC (A41 Nord) ainsi que l'accompagnement de l'évolution de la gouvernance de MAF2. Cet investissement net de l'ordre de 150 millions d'euros a été financé par Eiffage sur sa trésorerie disponible.Le spécialiste des nacelles élévatrices publiera ses résultats annuelsEdycem, filiale Béton du groupe Herige, annonce avoir finalisé l'acquisition auprès de BHR de 6 centrales à béton basées en Sarthe (72) et en Mayenne (53) dont le projet avait été annoncé le 2 décembre 2019. L'ensemble du périmètre repris, comprend 35 salariés et réalise un chiffre d'affaires en année pleine d'environ 10 millions d'euros. L'activité béton bénéficiera en 2020 de ces 6 nouvelles centrales performantes, intégrées dans les comptes consolidés du groupe au 1er mars.Interparfums a dévoilé mardi ses résultats 2019. Ainsi, le fabricant de parfums sous licence a enregistré un bénéfice net (part du groupe) de 50,6 millions d'euros l'an dernier (+7% sur un an) et un bénéfice opérationnel de 73,1 millions d'euros (+10%). Il en découle une marge de 15,1%, contre 14,5% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 6% à 484,3 millions d'euros.Le fabricant d'engins de manutention publiera ses résultats annuelsSanofi a annoncé lundi soir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé Sarclisa (isatuximab-irfc) en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex) dans le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire (MMRR) de l'adulte ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, en particulier par lénalidomide et un inhibiteur du protéasome. Sarclisa devrait être mis prochainement à la disposition des patients des États-Unis.Soitec a annoncé la convocation par son Conseil d'administration des porteurs d'obligations convertibles et/ou échangeable en actions existantes (OCEANE) émises le 28 juin 2018, à échéance le 28 juin 2023 en assemblée générale le 19 mars 2020. Si le quorum n'était pas atteint, une nouvelle assemblée générale est prévue le 27 mars 2020.Sopra Steria a annoncé avoir réalisé l’acquisition au Royaume-Uni de cxpartners, société de conseil spécialisée dans l’expérience utilisateur et le design ergonomique. Le spécialiste de la transformation digitale présente cette acquisition comme une décision stratégique, qui va à la fois enrichir son offre au Royaume-Uni en matière d’expérience utilisateur et valoriser les compétences de cxpartners. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.Voltalia a annoncé la signature d'un contrat de vente d'électricité avec le brésilien Braskem, un leader des résine thermoplastique. Le contrat signé porte sur une durée de 20 ans, et son montant n'a pas été communiqué. Braskem sera approvisionné par les centrales Solar Serra do Mel (SSM) 1&2 situées à Rio Grande do Norte (Brésil). SSM 1&2 aura une capacité de 270 MW, ce qui en fera le plus grand projet solaire de Voltalia. Sa construction devrait débuter au second semestre 2020, avec une date de mise en service au premier semestre 2022.