Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 3 septembre 2019

CIS s'est félicité lundi soir d'une dynamique commerciale soutenue lors du troisième trimestre 2019, lui permettant de confirmer son objectif de " croissance soutenue " sur l'ensemble de l'exercice. Ainsi, trois mois après avoir annoncé 160 millions de dollars de récents contrats remportés, le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes confirme sa dynamique avec la signature de 136 millions de dollars de nouveaux contrats et l'ouverture d'un nouveau pays d'opération.Edenred a annoncé aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) à échéance 2024 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société, notamment le financement d'éventuelles opérations de croissance externe.Le groupe industriel énergétique tiendra une conférence de presse sur son actualité dans les énergies renouvelables.Mathias Miedreich devient le nouveau vice-président exécutif de Faurecia Clean Mobility. Jusqu’alors vice-président exécutif adjoint de cette même activité, Mathias Miedreich succède à Christophe Schmitt, nommé vice-président exécutif des opérations Groupe. Christophe Schmitt remplace, quant à lui, Hagen Wiesner, nommé vice-président exécutif de l’activité Cockpit Modules (comprenant la co-entreprise SAS).Genfit a annoncé lundi soir que son conseil d'administration a nommé Pascal Prigent, jusqu'alors Executive Vice President of Marketing and Commercial Development, au poste de Directeur Général. Cette nomination s'est faite sur recommandation de Jean-François Mouney qui reste Président du Conseil d'Administration. Alors que la société biopharmaceutique célèbre sa vingtième année d'existence, son co-fondateur Jean-François Mouney a décidé de se consacrer désormais exclusivement à son rôle de Président du Conseil d'Administration à partir du 16 septembre prochain.Iliad a dévoilé mardi ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le groupe de télécoms a engrangé un bénéfice net récurrent de 91 millions d'euros sur la période (-60,8% sur un an) et un EBITDAaL consolidé de 802 millions d'euros (-7,4%). De son côté, l'EBITDAaL France ressort à 910 millions d'euros, en hausse de 1,8%. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 8,4% à 2,607 milliards d'euros. Le groupe s'est réjoui d'avoir franchi le seuil des 4 millions d'abonnés en seulement 14 mois en Italie, où il dit accélérer son recrutement.Par ailleurs, le groupe de télécoms Iliad et le fonds d'infrastructure français InfraVia sont entrés en négociations exclusives afin de mettre en place un partenariat visant à accélérer le déploiement de la fibre optique (FTTH) dans les zones de moyenne et faible densité en France (soit environ 26 millions de lignes) via une société dédiée. A cet effet, Iliad a créé une société dédiée à la gestion active des lignes fibres qui assurera notamment l'acquisition et l'exploitation des tranches de co-financement FTTH du groupe dans les zones concernées.Inventiva a débuté le recrutement des premiers patients dans une nouvelle étude biomarqueur chez des adultes et enfants atteints de mucopolysaccharidose de type VI (MPS VI). L'étude menée aux Etats-Unis vise à étayer la mesure des glycoaminoglycanes (GAGs) dans les leucocytes et dans la peau comme des biomarqueurs de la maladie chez des patients adultes et enfants atteints de MPS VI. Ces deux nouveaux biomarqueurs seront utilisés pour évaluer l'efficacité d'odiparcil dans la diminution des GAGs. Les résultats de l'étude sont attendus au 1er semestre 2020.Lagardère a signé le 2 septembre un second avenant au mandat conclu le 1er août 2019 avec un prestataire de services d'investissement portant sur le rachat de ses propres actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé par les associés-commandités et les actionnaires de la société le 10 mai 2019. L'avenant, qui sera mis en œuvre à compter du 3 septembre 2019 pour une durée pouvant s'étendre jusqu'au 30 septembre 2019, porte sur l'acquisition d'un volume additionnel maximum de 500 000 actions (soit environ 0,38% du capital de Lagardère SCA).Mecelec Composites a enregistré au premier semestre un résultat net par du groupe de 0,5 million d'euros contre 0,6 million d'euros, un an plus tôt. Le résultat d'exploitation est, lui, passé de -0,2 million au premier semestre 2018 à 0,7 million d'euros cette année. " Cette bonne trajectoire illustre le pilotage rigoureux des ressources dans un contexte de sollicitation industrielle croissant ", a expliqué le spécialiste de la transformation des matériaux composites. Ce dernier a confirmé l'accélération de l'activité avec un chiffre d'affaires de 15,3 millions d'euros, en hausse de 29,5 %.Un porte-parole de PSA a confirmé les rumeurs de presse : Arnaud Deboeuf, directeur de l'Alliance Renault-Nissan depuis avril 2015, arrive comme directeur de la stratégie industrielle. Homme clef de l'époque Ghosn, il était tombé en disgrâce en novembre dernier.SQLI a annoncé lundi soir la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 3,6 millions d'euros, via l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) acquis par Amar Family Office et Nobel auprès des principaux dirigeants. A l'issue de cette opération, Amar Family Office et Nobel détiennent, respectivement, 12% et 9,7% du capital du groupe de services dédiés au monde du digital.Stentys a annoncé lundi soir que, par ordonnance en date du 7 août 2019, le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de mandat ad hoc et a procédé à la désignation, en qualité de mandataire ad hoc de la société Stentys, de la SCP Abitbol & Rousselet en la personne de madame Rousselet. Cette désignation s'inscrit dans le contexte de la préparation de la liquidation amiable de Stentys qui sera proposée prochainement aux actionnaires du groupe spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle.Theranexus annonce les publications de deux articles scientifiques portant, d'une part, sur l'enrichissement de la bibliothèque propriétaire d'effecteurs de cellules gliales, et d'autre part, sur le profil de pharmacologie clinique de THN102. Theranexus annonce également une présentation du mécanisme d'action et l'impact du THN101 dans les douleurs neurologiques lors du Congrès Européen de la Douleurs (EFIC) qui aura lieu du 3 au 7 septembre à Valence en Espagne.Valbiotis annonce des résultats complémentaires positifs de l’étude de Phase IIA2 de Valedia sur le taux de triglycérides sanguins, l’index de stéatose hépatique (Fatty Liver Index, accumulation de graisse dans le foie), le LDL cholestérol et l’hypertension artérielle. Ces quatre paramètres figuraient parmi les critères secondaires de l’étude. Ces résultats complètent les premières données "topline", publiées le 3 juillet 20191, qui montraient une réduction significative de l'hyperglycémie, du poids corporel et du tour de taille versus placebo.Voltalia a achevé une ligne de transmission de 2 GW pour son complexe éolien de Serra Branca, un ensemble de projets situé au Nord-Est du Brésil, multipliant par 6 la capacité d'injection sur le réseau du complexe éolien. La rapidité du développement et de la construction de cette nouvelle ligne permettra l'entrée en exploitation des fermes éoliennes VSM 1&2 (total de 291 MW) en avance par rapport aux prévisions initiales de Voltalia.