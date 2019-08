Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 6 août 2019

0

Bonduelle a réalisé lundi soir son point d'activité au titre de son exercice 2018-2019 (clos fin juin). Ainsi, le groupe spécialisé dans la transformation industrielle et conserve de légumes a publié un chiffre d'affaires de 2,78 milliards d'euros, stable sur un an en données publiées et en recul de 1,5% en données comparables. Le groupe met en avant sa résilience dans un climat de consommation fragile dans plusieurs zones.Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) a annoncé lundi soir la signature d’un projet de cession de son entité polonaise de distribution, Sobieski Trade, au groupe polonais United Beverages. Aucun montant n’a été communiqué. « Sobieski Trade ne possède pas la taille critique suffisante pour atteindre les exigences du groupe en matière de rentabilité », a expliqué le spécialiste des vins et spiritueux, en précisant qu’en 2018, "cette activité a généré un Ebitda négatif pour un chiffre d’affaires de 107,5 millions d’euros".Pernod Ricard, au travers de sa filiale Pernod Ricard USA, a annoncé lundi soir l'acquisition de Firestone & Robertson Distilling Co., propriétaire de la marque TX, une gamme de whiskeys basée à Fort Worth, dans l'état du Texas. Aucun montant n'a été dévoilé. La gamme TX inclut des whiskeys et bourbons crafts super-prémium. Le Blended Whiskey TX, lancé en 2012, se démarque par sa douceur. La transaction devrait être finalisée rapidement.La Commission européenne (CE) a étendu aujourd'hui l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne (UE) aux adolescents de 12 à 17 ans présentant une forme modérée à sévère de dermatite atopique candidats à une thérapie systémique. " Dupixent est désormais le premier médicament biologique approuvé au sein de l'UE pour traiter ces patients ", s'est félicité Sanofi.Touax a annoncé lundi soir avoir réalisé le 1er août dernier une émission obligataire senior unsecured au format Euro PP d'un montant nominal de 10 millions d'euros avec une échéance au 1er février 2025. Le produit de cette émission sera consacré au financement des investissements du spécialiste de la location des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) et permettra d'accroître la maturité moyenne de la dette.Vilmorin & Cie a réalisé lundi soir son point d’activité au titre de son exercice 2018-2019 (clos fin juin). Ainsi, le producteur de semences a dévoilé un chiffre d’affaires consolidé de 1,39 milliard d’euros sur la période, en hausse de 3,3 % à données courantes sur un an et de 4,5 % à données comparables. Vilmorin souligne que sa performance est « significativement au-delà de l’objectif fixé, soit une progression du chiffre d’affaires consolidé de 2 % à 3 % à données comparables ».Vivendi est entré en négociations préliminaires avec Tencent Holdings Limited pour un investissement stratégique de 10 % du capital d'Universal Music Group (UMG). Dans son communiqué, Vivendi évoque une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100 % d'UMG sur une base totalement diluée. Tencent disposerait en outre d'une option d'achat d'un an pour acquérir une participation supplémentaire de 10 % au même prix et dans les mêmes conditions.