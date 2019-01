Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mardi 8 janvier 2019

0

Capgemini a annoncé la conclusion d'un contrat de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement pour un montant maximum de 150 millions d'euros. Le prix par action à payer n'excèdera pas la moyenne arithmétique des cours journaliers moyens pondérés par les volumes de l'action du groupe informatique, sur une période débutant le 8 janvier 2019 et s'achevant au plus tard le 13 février 2019, avant application d'une décote contractuelle.La fusion-absorption par Covivio de Beni Stabili, filiale italienne de Covivio, est effective depuis le 31 décembre 2018. Le 4 janvier 2019, les nouvelles actions Covivio ont été remises aux actionnaires de Beni Stabili, sur la base d'un ratio d'échange de 8,245 actions Covivio pour 1 000 actions Beni Stabili. En prenant en compte l'émission des nouvelles actions, la capitalisation boursière de l'opérateur immobilier européen s'accroît de 10%, à 7 milliards d'euros et le flottant gagne 16%, à 3,6 milliards d'euros.Dassault Aviation a fait part de ses prises de commandes et livraisons au titre de l'année 2018. S'agissant des prises de commandes, le groupe indique que 42 Falcon ont été commandés en 2018. Ce chiffre comprend l'annulation des derniers Falcon 5X. A titre de comparaison, en 2017, 38 Falcon avaient été commandés. De plus, 12 Rafale ont été commandés l'année dernière suite à l'entrée en vigueur de l'option exercée par le Qatar dont le premier acompte a été reçu au premier semestre 2018.La Ville de Paris, la Mairie du 13ème, la SEMAPA et l'Université de Chicago ont choisi le projet d'Icade conçu par le duo d'Architecte franco-américain Studio Gang (Chicago/NY/Paris) et Parc Architectes (Paris) pour la réalisation d'un projet mixte de près de 9500 mètre carrés. Surplombant le faisceau ferré de la gare d'Austerlitz, et incluant une sortie directe du RER C, ce projet réunira sur un même site le nouveau centre parisien de l'Université de Chicago et une résidence d'environ 86 logements en accession, dont une part développée en co-conception.Ingenico Group a annoncé la finalisation de la combinaison de BS Payone, une filiale de Sparkassen-Finanzgruppe, avec les actifs Retail d'Ingenico dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), après avoir reçu l'ensemble des autorisations règlementaires notamment de la part du " Bundeskartellamt ", autorité allemande statuant sur la concurrence, et du " Financial Supervisory Authority ". L'opération va donner naissance au leader incontesté du paiement en Allemagne, troisième marché européen.Linedata a annoncé l'acquisition de la startup Loansquare, nouvel acteur dans le monde des plateformes de financement d'entreprise. En intégrant la plateforme Loansquare, Linedata enrichit son offre crédits et financements au travers de concepts innovants. Loansquare facilite la mise en place et la gestion de tous types de crédits via une plateforme digitale qui fluidifie les échanges entre emprunteurs et institutions financières.Nanobiotix et l’University of Texas MD Anderson Cancer Center ont annoncé une nouvelle collaboration de recherche clinique globale à grande échelle ayant pour objectif d’évaluer des stratégies innovantes pour traiter les patients atteints de cancers de la tête et du cou, pancréatiques, thoraciques, pulmonaires, gastro-intestinaux et génito-urinaires.Néovacs annonce que son projet AllergyVACS a été sélectionné pour un financement par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). La convention signée par Néovacs et l’ANR porte sur un financement de 702 000 euros qui sera partagé avec les deux partenaires académiques du projet : l’INSERM et le département Immunologie et Allergie de l’Institut Pasteur, animé par le Dr Pierre Bruhns et le Dr Laurent Reber. Cette subvention contribuera au financement des prochaines étapes précliniques du programme AllergyVACS.Nicox, une société internationale spécialisée en ophtalmologie, a atteint plus tôt que prévu le seuil de recrutement de 50 % des patients pour son étude clinique de phase 2 multicentrique, menée aux Etats-Unis, portant sur l`évaluation du NCX 470. Principal candidat médicament de Nicox, NCX 470, est un nouvel analogue de prostaglandine donneur d`oxyde nitrique (NO) de deuxième génération pour la réduction de la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d`hypertension oculaire.Groupe Partouche annonce le début de sa collaboration avec deux personnalités ayant fait leur carrière au sein du Ministère de l’Intérieur. Ainsi, depuis le 1er janvier, Martine Monteil et Éric Battesti ont débuté leur mission auprès du Président du groupe de casinos. Partouche a souhaité s’entourer de l’expertise et de la compétence de ces personnalités afin de l’accompagner dans ses missions et ses rapports avec ses tutelles.Carlos Ghosn a clamé son innocence devant la justice japonaise. " J'ai été injustement accusé et placé en détention sur la base d'accusations sans fondement ", a déclaré le dirigeant à l'audience, selon une allocution préparée à l'avance que Reuters a pu consulter. Il s'agissait de la première apparition publique de celui qui est toujours le patron de Renault après son incarcération, le 19 novembre dernier, au Japon, sur fonds d'accusations de malversations financières.Saint-Gobain a accordé une exclusivité au fonds OpenGate Capital après avoir reçu de ce dernier une offre d'achat de son activité de grains et de poudres de carbure de silicium. Cette activité un chiffre d'affaires annuel d'environ 120 millions d'euros. Cette offre ferme et irrévocable ne comporte pas de condition de financement. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'objectif annoncé par le spécialiste des matériaux de constructiond e céder des activités représentant un chiffre d'affaires d'au moins 3 milliards d'euros avant fin 2019.Cree a annoncé la signature d'un accord pluriannuel portant sur la production et la fourniture de plaquettes en carbure de silicium Wolfspeed à STMicroelectronics. Dans le cadre de cet accord, Cree va fournir au fabricant de semi-conducteurs des plaquettes en carbure de silicium (SiC) avec et sans épitaxie en technologie 150 mm pour un montant d'un quart de milliard de dollars dans un contexte de fortes croissance et demande en composants de puissance en carbure de silicium.La société Pixel Holding SAS, holding de participations industrielles actionnaire majoritaire de Tessi et dont le capital est détenu par les sociétés HLDI et HLD Europe, a annoncé qu’elle déposera aujourd'hui, auprès de l’Autorité des marchés financiers, un projet d’offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des actions Tessi au prix de 160 euros par action (incluant les distributions envisagées par Tessi annoncées ce jour).