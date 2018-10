Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 10 octobre 2018

0 0

GENEUROLes résultats à 12 mois de l’étude de phase 2b menée par GeNeuro sur son traitement GNbAC1 dans la sclérose en plaques feront l’objet d’une présentation orale à l’occasion du 34e congrès du comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS 2018) qui se tiendra du 10 au 12 octobre 2018 à Berlin, en Allemagne. Cette présentation portera sur les résultats de cette étude mesurant par IRM chez 270 patients l’action anti-inflammatoire et neuroprotectrice de GNbAC1, un anticorps qui neutralise la protéine pHERV-W Env.VEOLIA ENVIRONNEMENTA l'occasion de la visite d'État en France du Président de la République d'Ouzbékistan Shavkat Mirzioïev, Veolia a signé hier un protocole d'accord portant sur la modernisation du service de production et distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées de la capitale ouzbek, Tachkent. Dans le cadre de cet accord, Veolia et la République d'Ouzbékistan travailleront conjointement de manière exclusive pour définir le futur contrat d'affermage des services d'eau et d'assainissement pour l'ensemble de la capitale ouzbek, qui compte aujourd'hui près de 3 millions d'habitants.ORCHESTRA-PREMAMANL'augmentation de capital d'Orchestra-Prémaman n'a pas séduit les investisseurs. Le taux de souscription a atteint 79,10%. Du coup, le groupe n'a levé 22,65 millions d'euros au lieu de 28,6 millions d’euros. Conformément à ses engagements, la société Yeled Invest, détentrice de 68% du capital social d’Orchestra-Prémaman, a souscrit à 18,9 millions d'actions nouvelles en exerçant l’intégralité de ses droits préférentiels de souscription.RAMSAY GENERALE DE SANTELe groupe de cliniques et d'hôpitaux Ramsay Générale de Santé (RGDS) a gagné. Le conseil d'administration de sa cible suédoise Capio a décidé à l'unanimité de recommander à ses actionnaires d'accepter l'offre relevée du groupe français. Le conseil d'administration de Capio a également décidé de retirer la proposition faite aux actionnaires de se prononcer sur la cession envisagée de Capio Santé S.A. (les activités françaises de Capio) et a en conséquence annulé l'assemblée générale extraordinaire qui était appelée à se prononcer sur ladite cession le 18 octobre 2018.LVMHLa croissance organique de LVMH a atteint 10% au troisième trimestre, en léger ralentissement après +11% au deuxième trimestre et +13% au premier. Le ralentissement de la croissance a été le plus marqué dans les Montres et Joaillerie (+ 10% contre +16% au premier semestre) et les Parfums et Cosmétiques (+11% au troisième trimestre semestre contre +16 sur le semestre). Les deux principales branches du numéro un du luxe ont, elles, mieux résisté. La croissance est restée stable à 7% dans les vins et spiritueux. La Mode et Maroquinerie a dégagé une croissance de 14% contre +15% sur le semestre.ALTUR INVESTISSEMENTLombard devient le premier actionnaireAltur Investissement a annoncé un renforcement du gérant commandité, François Lombard, à hauteur de 11,9% à travers Turenne Holding. Cette opération s’est faite lors d’un reclassement de titres hors marché. Le gérant détient désormais 20,5% du capital et devient ainsi le premier actionnaire de la société de capital investissement. "Nous envoyons un signal fort au marché et consolidons l’alignement de nos intérêts avec ceux de nos actionnaires" a-t-il déclaré.CEGEDIMCegedim annonce la mise en place d’une nouvelle structure de financement pour un montant total de 200 millions d'euros, composée d’une émission obligataire de type EuroPP de maturité 7 ans pour 135 millions d'euros et d’un crédit syndiqué de 65 millions d'euros de maturité 5 ans plus un an optionnel. L'éditeur de logiciels métiers destinés aux professionnels de la santé et de l'assurance q a précisé que le placement obligataire lui permet d'allonger la maturité de sa dette et de diversifier ses sources de financement.EKINOPSEkinops, fournisseur de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications a annoncé que Florida LambdaRail (FLR), le réseau de recherche et d’enseignement de Floride, a équipé son réseau de fibre optique existant dans les solutions Ekinops FlexRate compatible 200Gb/s. Tout deux ont également signé un contrat cadre permettant à FLR de proposer à ses institutions partenaires et sociétés affiliées des conditions s’appliquant à l’ensemble de la communauté pour les solutions et services Ekinops.HAULOTTE GROUPHaulotte Group a annoncé l’acquisition de 100% des actions de la société turque de distribution de matériels d’élévation Acarlar Makine (“Acarlar”), qui a été créée en 2003 par le Groupe Acar. Le siège d’Acarlar se situe à Istanbul et la société emploie 34 personnes au travers de 4 agences en Turquie. Depuis le 18 avril 2014, le spécialiste des nacelles élévatrices possède une participation à hauteur de 50% dans le capital d’Acarlar.EIFFAGEEiffage a remporté un contrat pour la conception/construction de l’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty en Côte d’Ivoire pour un montant de près de 110 millions d’euros. Ce contrat fait suite à un appel d’offres international lancé par Ivoire Hydro Energy en 2015 et remporté par Eiffage en 2016. En clair, ce dernier porte sur la conception construction du génie civil, ainsi que sur la fabrication, l’installation et la mise en service de l’ensemble des équipements hydromécaniques, électromécaniques et électriques de cette centrale de 44 MW.EDFLe producteur d'électricité présentera un nouveau plan dans le cadre de la transition énergétique.KERINGKering a annoncé le succès de l’offre de rachat portant sur les quatre souches obligataires venant à échéance en 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 369,8 millions d’euros (hors intérêts courus) lancée le 28 septembre 2018. Ces rachats s’inscrivent dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe de luxe et de l’optimisation de la structure de sa dette.