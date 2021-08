Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 11 août 2021

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CLARANOVA SE 3.07% 7.215 4.24% VERIMATRIX 2.15% 1.328 -53.74% VIVENDI SE 1.05% 29.89 12.09%

Claranova a annoncé la signature d'un accord avec les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour un investissement stratégique de 65 millions d’euros visant à financer l’acquisition des intérêts minoritaires d’Avanquest. L'Investissement sera réalisé sous la forme d'une augmentation de capital réservée de 15 millions d'euros et d'une émission réservée de 50 millions d'euros d'obligations senior, non garanties convertibles échangeables en actions nouvelles et/ou existantes - OCEANE.Vivendi a annoncé avoir cédé ce jour à Pershing Square Holdings et ses sociétés affiliées, dirigées par William Ackman, 7,1% du capital d’UMG pour un prix de 2,8 milliards de dollars américains, sur la base d’une valeur d’entreprise de 35 milliards d’euros. Les deux groupes étaient entrés en discussion le 4 juin dernier en vue de la cession de 10% du capital d’Universal Music Group détenus par Vivendi, avant la distribution de 60% d’UMG aux actionnaires de Vivendi et la cotation de la société prévue le 21 septembre.Verimatrix, un fournisseur de solutions de sécurité les contenus, les applications et les objets connectés, a annoncé que sa solution Verimatrix Multi-DRM Core avait été présélectionnée dans deux catégories pour les prestigieux CSI Awards 2021. Cette remise de prix annuelle organisée par le magazine CSI (Cable and Satellite International Magazine) célèbre l'excellence et les réalisations dans les multiples domaines de la cybersécurité.