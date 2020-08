Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 12 août 2020

0

ADVICENNEAdvicenne a annoncé le tirage de la première tranche, d'un montant de 7,5 millions d'euros, du prêt de 20 millions d'euros signé en juillet 2019 avec la Banque Européenne d'Investissement. Ce financement, totalement non-dilutif, est structuré en trois tranches de 7,5 millions d'euros. Il vise à financer la croissance d'Advicenne et à soutenir sa stratégie de Recherche & Développement (R&D) et de commercialisation. L'exercice de la première tranche de 7,5 millions d'euros porte le niveau de trésorerie en banque de la société à 17,8 millions d'euros au 30 juin 2020.CLARANOVAClaranova finit son exercice 2019-2020 (clos fin juin 2020) avec un chiffre d'affaires consolidé de 409 millions d'euros, en hausse de 56%, dont 20% de croissance organique. Dans un environnement économique et sanitaire perturbé par la pandémie de Covid-19, le groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce a réalisé, au cours du seul quatrième trimestre, un chiffre d'affaires de 101 millions d'euros, en hausse de 52%, dont 34% de croissance organique.NEOVACSLa société Néovacs a annoncé l'émission, le 11 août 2020, de 4 000 bons d'émission souscrits par le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) conformément au contrat conclu avec Néovacs le 17 mai 2020, ainsi que du tirage d'une première tranche d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE), avec bons de souscription d'actions (BSA) attachés, d'une valeur nominale totale de 1 million d'euros.NICOXNicox SA, spécialiste en ophtalmologie, a annoncé la signature d’un accord de concession de licence exclusif avec Itrom Pharmaceutical Group, un groupe des sociétés de commercialisation et de distribution pharmaceutique régionale, notamment de produits ophtalmiques, basé à Dubaï, pour l’enregistrement et la commercialisation de Zerviate (solution ophtalmique de cétirizine), 0,24% pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques dans les Etats Arabes du Golfe comprenant le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar.SIILe groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a réalisé au cours de ce premier trimestre de l’exercice 2020/2021 un chiffre d’affaires de 147,4 millions d'euros, en baisse de 9,3%. En France, le chiffre d’affaires a été de 67,6 millions d'euros (-21%), particulièrement affecté à cause de l’aéronautique et de la défense où les activités ont été soit arrêtées, soit freinées momentanément compte tenu du confinement. A l'international, la hausse de 3,6% de l'activité a été portée par la Pologne (+22,8% en organique), la Roumanie (+15,6%), ou encore le Royaume-Uni (+39,1%).