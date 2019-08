Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mercredi 14 août 2019

0

Le groupe aéroportuaire publiera son trafic de juillet.Altice a annoncé dans un communiqué, que Free doit dans les prochains jours cesser la diffusion des chaînes BFMTV, RMC Découverte et RMC Story, en application de la décision exécutoire du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2019. Le groupe précise que les chaînes resteront disponibles via "les box des opérateurs autorisés, la TNT, Internet et le satellite".SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a enregistré au cours du 1er trimestre de l’exercice 2019/2020 un chiffre d’affaires de 162,57 millions d’euros, en croissance de 10,1% à données publiées et de 10,4% en organique. Cette performance s’inscrit dans la même dynamique que le trimestre précédent (+10,8%).