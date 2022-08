Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mercredi 17 août 2022

© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABIVAX -0.32% 9.3 -67.32% SANOFI -2.92% 83.93 -2.25%

Abivax SA a annoncé une transition au sein de la présidence de son Conseil de d'administration. Le Dr Philippe Pouletty, fondateur d'Abivax et Président du Conseil d'administration depuis sa création en 2013, a informé le Conseil d'administration de sa volonté de consacrer dorénavant son activité à d'autres projets, incluant des sociétés cotées, et de ne plus vouloir assurer désormais ses responsabilités de Président.Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de 11,9 millions de passagers en juillet 2022 par rapport à juillet 2021 avec 29,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 83,7 % du niveau du trafic groupe du mois de juillet 2019. Depuis le début de l'année, le trafic de l'opérateur aéroportuaire est en hausse de 116,8 % par rapport à 2021, à 147,9 millions de passagers, soit 74% du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.Sanofi a mis un terme au programme mondial de développement clinique de l’amcenestrant, un traitement par voie orale de certains cancers du sein. " Un comité indépendant de suivi des données a constaté que, comparativement au groupe témoin, l’amcenestrant en association avec du palbociclib n’avait pas atteint le seuil pré-spécifié justifiant la poursuite du traitement et a donc recommandé l’arrêt de l’essai " a explique le groupe pharmaceutique.