Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mercredi 19 décembre 2018

ALSTOMAlstom a été choisi pour fournir à CFL 34 trains régionaux Coradia à deux niveaux et de grande capacité, dans le cadre d'un contrat d'un montant total d'environ 360 millions d'euros. La nouvelle flotte sera composée de trains de 80 mètres et de 160 mètres de long, qui seront livrés à partir de décembre 2021. Les trains, qui auront une vitesse maximum de 160 km/h, seront mis en service sur le réseau national, ainsi qu'en Belgique et en France.ALTICE EUROPEAltice Europe et KKR annoncent la création d'Hivory, la plus grande société indépendante de tours de télécommunication en France et la troisième plus grande société européenne de tours. La création d'Hivory fait suite à la finalisation de l'opération annoncée en juin, à savoir l'acquisition par KKR d'une participation de 49,99% dans un portefeuille de plus de 10 000 tours françaises du groupe Altice.ANEVIAAnevia, éditeur de logiciels pour la distribution de la télévision et de la vidéo annonce le lancement d'une augmentation de capital de l'ordre de 1,2 million d'euros par émission d'actions à bon de souscription d'action (ABSA 2018) pouvant être portée à un maximum de 2,4 millions d'euros en cas d'exercice de l'intégralité des BSA 2018, avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. Celle-ci permettra à la société de reconstituer ses fonds propres et de poursuivre sa croissance.CASINOLe groupe Casino annonce la clôture de l'opération relative à l'accord signé avec Tikehau Capital et Bpifrance le 12 octobre dernier, aux termes duquel les investisseurs entrent au capital de GreenYellow, via une augmentation de capital de 150 millions d'euros leur conférant une participation de 24 %.CISDans le cadre de son programme de rachat d'actions, CIS s'est porté récemment acquéreur d'un bloc de 50 000 titres représentant 0,62 % de son capital. Par ce rachat, le spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes exprime sa confiance et sa conviction dans son potentiel de croissance et dans la pertinence de son modèle économique.EUROPCAREuropcar Mobility Group annonce la signature d'une nouvelle alliance stratégique avec Eco Rent a Car en Inde. Ainsi, les clients d'Eco pourront accéder aux services de location de voitures d'Europcar directement sur le site Web d'Eco et auront la possibilité d'acheter des forfaits tout compris en dehors de l'Inde à travers le réseau mondial EuRopcar. De même, les clients d'Europcar auront accès aux services d'Eco via le site Web d'Europcar et pourront soit louer un véhicule, soit réserver un chauffeur privé en Inde.ERAMETA compter du 1er janvier 2019, Hervé Montégu est nommé Directeur de l'activité Lithium au sein du groupe Eramet. Depuis novembre 2015, il occupait le poste d'Administrateur Directeur Général de Comilog, filiale gabonaise du groupe. La nouvelle mission confiée à Hervé Montégu est de développer cette nouvelle activité. Eramet possède notamment un gisement de lithium de taille exceptionnelle au Nord-Ouest de l'Argentine, situé à 3 800 métres d'altitude dans la province de Salta.FREELANCE.COMLe Conseil d'administration de Freelance.com a pris acte de la démission de Claude Tempé de son poste de Directeur général, laquelle prendra effet au 25 janvier 2019. " Claude Tempé est arrivé en 2015, avec Cyril Trouiller, au sein de Freelance.com avec pour mission de redresser la société puis de créer un groupe leader sur son marché ", a expliqué le leader de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME. Durant ces trois années, Freelance.com a enchainé onze trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres.ICADEIcade a confié un mandat à un prestataire de services d'investissement portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite d'un montant de 0,5 % de son capital (soit 372 679 actions) sur la période courant du 19 décembre 2018 au 19 juin 2019. Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir des plans d'actionnariat salarié existants ou à venir. Le prix de rachat ne pourra pas excéder le prix maximum fixé par l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 25 avril 2018.LAFARGEHOLCIMDans le cadre du renforcement de son organisation agile et axée sur le marché, LafargeHolcim promeut ses fonctions juridiques et ressources humaines au Comité exécutif. Par ailleurs, la fonction centrale Croissance & Performance sera organisée en trois Centres d'excellence. Ainsi Feliciano González Muñoz, Directeur des Ressources humaines, et Keith Carr, Directeur juridique et de la Conformité, rejoignent le Comité exécutif.MICHELINMichelin a finalisé l'acquisition de Camso, conformément aux modalités communiquées le 12 juillet dernieret après obtention de la totalité des autorisations requises pour cette opération, pour un montant de de 1,36 milliard de dollars.NATIXISNatixis annonce que le produit net bancaire (PNB) de ses métiers serait de l'ordre de 2 milliards d'euros au quatrième trimestre 2018, à comparer à 2,25 milliards d'euros pour le quatrième trimestre 2017, soit une baisse d'environ 10% sur le trimestre et de moins de 1% sur l'année. " L'intégralité de cette baisse est liée à la survenance d'un risque de nature exceptionnelle ", a expliqué la banque. Hormis cet élément non récurrent, le PNB des métiers sera en ligne avec celui de l'an dernier sur le trimestre, malgré le contexte de marché moins favorable.PLASTIC OMNIUMPlastic Omnium a confirmé la vente de son activité environnement au consortium Latour Capital/BpiFrance, pour un montant de 220 millions d'euros. Activité historique et fondatrice de la Compagnie Plastic Omnium, l'activité environnement est le leader européen de la conteneurisation des déchets.PLASTIVALOIRELe résultat net part du groupe 2017/2018 de Plastivaloire est ressorti à 39,7 millions d'euros, en baisse de 6,7 %. Comme anticipé, l'Ebitda ressort à 72,2 millions, soit une marge d'Ebitda de 11 %. Le recul d'environ 2 points s'explique pour près de la moitié par une baisse de la marge brute (coûts de l'énergie et démarrage difficile de certaines productions en Allemagne) et pour l'autre moitié, par une moins bonne absorption des coûts opérationnels dans un contexte de ralentissement du marché automobile sur la fin de l'exercice.PERNOD RICARDPernod Ricard, déjà implanté dans 13 pays d'Afrique, et Jumia, principal acteur du e-commerce sur ce continent, ont renforcé leur partenariat. Dans ce cadre, le groupe français investira au capital de Jumia dont il devient un actionnaire stratégique. Pernod Ricard apportera sa connaissance approfondie des consommateurs et des réseaux de distribution physiques en Afrique, tandis que Jumia mettra à profit ses plateformes digitales, logistiques et de paiement.PIZZORNO ENVIRONNEMENTPour le troisième trimestre 2018, Pizzorno Environnement a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 61,5 millions d'euros, en léger retrait de 1,4 %. L'activité Traitement-Valorisation présente un chiffre d'affaires de 16,9 millions contre 19,6 millions un an plus tôt subissant d'une part d'un effet de base important (croissance de +19,3 % au troisième trimestre 2017), et d'autre part, de l'arrêt de l'activité du site du Cannet-des-Maures intervenu le 7 août dernier.TOUR EIFFELL'assemblée générale mixte des actionnaires et l'assemblée spéciale des actionnaires porteurs d'actions à droit de vote double d'Affine réunies le 18 décembre 2018 ainsi que l'assemblée générale mixte de la Société de la Tour Eiffel (STE) réunie le même jour, ont approuvé la fusion-absorption d'Affine par STE sur la base d'une parité d'échange de 3 actions Affine pour 1 action STE, soit un ratio d'échange de 0,333 action STE pour une action Affine.