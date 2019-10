Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Mercredi 2 octobre 2019

0

ADPADP et le gouvernement de l'État Plurinational de Bolivie ont signé un protocole d'accord d'entrée en négociation exclusive d'un contrat d'alliance stratégique en vue du développement et de l'exploitation, sur une durée de 30 ans, de l'aéroport international Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, premier aéroport du pays avec 2,9 millions de passagers accueillis en 2018.ARGANAu troisième trimestre 2019, Argan, foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts premium, a enregistré des revenus locatifs de 22,9 millions d'euros, en progression de 9%. A fin septembre 2019, les revenus locatifs cumulés atteignent ainsi 68 millions d'euros, en croissance de 5%.ARKEMAArkema a finalisé les acquisitions de Prochimir, fabricant de films adhésifs de haute performance, et de Lambson, société spécialisée dans les photoinitiateurs pour résines photoréticulables. Ces deux acquisitions contribueront à poursuivre le renforcement de la part des activités de spécialités dans le portefeuille du Groupe, en ligne avec son ambition long terme d'y réaliser plus de 80% de son chiffre d'affaires.ATOSAtos annonce avoir finalisé l’acquisition d’IDnomic, spécialiste européen des infrastructures de gestion des identités numériques. A travers cette acquisition, le groupe informatique renforce sa position de leader mondial en cybersécurité et élargit son offre de gestion des identités numériques et édition de solutions de PKI (Public Key Infrastructure ou infrastructure à clés publiques). Au titre de l’année 2018, IDnomic a généré 17 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le management actuel accompagnera IDnomic dans cette nouvelle étape au sein du groupe.CARREFOURCarrefour a annoncé l'acquisition d'une participation de 49% dans l'entreprise de technologie financière (Fintech) Ewally, spécialiste des services financiers numériques. Cette participation dans la start-up permettra au groupe d'élargir ses solutions de paiement et services numériques au Brésil, en lien avec sa stratégie de transformation digitale. L'accord prévoit la possibilité d'acquérir une participation de contrôle après trois ans.CLARANOVAClaranova enregistre une nouvelle année de forte croissance sur l'exercice clos au 30 juin 2019, accompagnée d'une nette amélioration de sa profitabilité. Le chiffre d'affaires du groupe progresse de plus de 100 millions d'euros, à 262,3 millions (+62%, dont +33% en organique) pour un résultat opérationnel courant normalisé multiplié par quatre, à 16 millions, grâce notamment à la dynamique positive au sein du pôle Internet engendrée par l'intégration des activités acquises en début d'exercice.CLASQUINClasquin a annoncé la réalisation de l’acquisition de société Cargolution, au Canada, dont le projet avait été annoncé dans son communiqué du 11 juillet 2019. Celle-ci est spécialisée dans le freight forwarding, au départ et à destination du Canada. Ses bureaux sont situés à Montréal et à Toronto. Le spécialiste de l’ingénierie en transport aérien et maritime et en logistique overseas s'est portée acquéreur de 80% du capital. Les actionnaires cédants, Daniel Soucy et Carole St Cyr, ont conservé une participation minoritaire de 20% du capital.CGGCGG a annoncé la livraison en 8 semaines seulement et bien avant le délai prévu des images sismiques de la dernière étude 4D à très large bande de fréquences acquise par BP Angola au large de l'Angola. Cette performance exceptionnelle de l'activité de Traitement / Imagerie de la division Géoscience s'appuie notamment sur les précédents projets de traitement sismique 4D effectués pour BP Angola.CELLECTISCellectis et Lonza ont annoncé la signature d'un contrat de service pour la fabrication de lots cliniques des produits candidats allogéniques UCART de Cellectis pour le traitement d'hémopathies malignes. Lonza est chargé de mettre en œuvre les procédés de fabrication de Cellectis conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) en vigueur, de manière à respecter les normes de qualité et de sécurité les plus strictes définies par la FDA. La production sera effectuée dans l'usine GMP de Lonza à Geleen aux Pays-BasPAREFA la suite de la promesse d'achat signée en juillet 2019, Paref annonce avoir finalisé l'acquisition auprès de 3 fonds gérés par BNP Paribas REIM France de 6 étages de la tour Franklin située sur le parvis de la Défense (Grand Paris) le 30 septembre 2019. " Ces étages, situés dans la partie haute de la tour, représentent environ 12 250 m² et sont loués à des locataires de premier plan. Cet actif bénéficie d'un excellent emplacement avec une visibilité importante et une proximité des transports ", a précisé le groupe immobilier.NEOENNeoen lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) venant à échéance le 7 octobre 2024 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal maximal de 200 millions d'euros.PERNOD RICARDConfronté au repli de ses ventes en France depuis deux ans, Pernod Ricard lance la reconquête. "Reconquête" est le nom donné par le numéro deux mondial des spiritueux à une vaste réorganisation de sa structure dans l'Hexagone. Dans ce cadre, le groupe propose de fusionner la société Ricard avec la société Pernod pour créer une société unique "Pernod Ricard France", à compter du 1er juillet 2020. Le siège de cette nouvelle entité devrait être situé à Marseille, dans le nouveau centre d'affaires des Docks.SAINT-GOBAINSaint-Gobain a finalisé la cession à deux de ses dirigeants de l'entreprise K par K, spécialisée principalement dans la vente à domicile de menuiseries et de fenêtres sur mesure sur le marché français. Cette activité, unique au sein de Saint-Gobain, présentait des synergies limitées avec le reste du Groupe. K par K a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros en 2018 et emploie près de 1 000 salariés.SOLUTIONS 30Solutions 30 annonce l'acquisition de 70% du capital de CFC Italia. Implantée près de Milan, CFC propose une gamme complète de solutions dédiées à la gestion du parc informatique des entreprises, de la reprise d'anciens matériels jusqu'à la configuration de nouveaux équipements. La société réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros et sera consolidée dans les comptes de Solutions 30 à compter du 1er octobre 2019.SUEZSuez a annoncé le lancement d'un plan stratégique, " Shaping SUEZ 2030", afin d'accroître la création de valeur sur une période de quatre ans, avec en plus des résultats tangibles dès 2021. Le groupe vise cette même année un bénéfice par action récurrent de 0,8 euro, un Free Cash Flow récurrent de 500 millions d'euros et une dette nette de 2,8 à 3 fois l'EBITDA. " L'ambition du plan Shaping SUEZ 2030 est de faire de Suez le leader mondial des services à l'environnement ", a notamment commenté Bertrand Camus, Directeur Général de Suez.SUPERSONIC IMAGINESuperSonic Imagine met sur le marché la nouvelle version de sa plateforme échographique Aixplorer MACH 30 qui introduit 3 nouveaux marqueurs ultrasonores : Att PLUS, SSp PLUS et Vi PLUS. Cette nouvelle approche diagnostique en échographie est rendue possible grâce à la nouvelle génération d'imagerie UltraFast.VOLTALIAVoltalia a remporté un contrat de vente d'électricité de 20 ans lors de la première phase d'appels d'offres visant à accompagner la " transition énergétique du territoire de Fessenheim ", dans le Haut-Rhin (France). Cette série d'appels d'offres permet de soutenir l'économie de la région dans la perspective de l'arrêt des deux réacteurs nucléaires de la centrale de Fessenheim prévu pour février et juin 2020. D'une puissance de 10,2 MW, le projet Logelbach est situé sur la commune de Wintzenheim sur une ancienne décharge d'ordures ménagères comportant des installations de dégazage.