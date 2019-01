Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 23 janvier 2019

0

CARREFOURAu titre de son quatrième trimestre 2018, les ventes de Carrefour ont reculé de 2,3% à 22,6 milliards d'euros en données publiées. A magasins comparables, la croissance est ressortie à 1,9%. La solide hausse en Amérique Latine a permis de compensés le recul en Europe. En France, les ventes sont stables (-0,1% en comparable), malgré le mouvement des " Gilets Jaunes ". Ainsi, le résultat opérationnel courant 2018 est attendu à environ 1,930 milliard, soit une hausse de 4% à changes constants.INGENICODans le cadre d’une publication préliminaire Ingenico, a indiqué anticiper un Ebitda 2018 à 485 millions d’euros, contre 510 millions d’euros. Et ce, en raison de la contre-performance de sa branche Banks & Acquiers. La croissance organique devrait être de 5% au quatrième trimestre, en deçà des attentes. Par ailleurs, le chiffre d’affaires 2018 est attendu à 2 643 millions d’euros, en croissance publiée de 5% et en croissance organique de 2%.MAISONS DU MONDECompte tenu du contexte marqué par le mouvement des "Gilets Jaunes" au quatrième trimestre en France, Maisons du Monde a décidé de publié un point sur ses ventes et résultats 2018 en amont de la publication. Ainsi, sur la base de chiffres non audités, le groupe confirme que les ventes et les résultats pour l'exercice sont en ligne avec les objectifs ajustés au troisième trimestre. Au quatrième trimestre 2018, le groupe a enregistré une croissance des ventes à périmètre constant de 5,6%, dont 2% à périmètre comparable, et 9,3% en incluant Modani.MICHELINEn ligne avec sa stratégie, Michelin a signé un accord pour l'acquisition de 80 % de Multistrada, manufacturier pneumatique basé en Indonésie. Pour cette opération, le groupe versera un montant de 439 millions de dollars, sous réserve d'ajustements lors du closing. Avec une usine de plus de 180 000 tonnes de capacité, la société a affiché en 2017 un chiffre d'affaires de 281 millions de dollars. L'acquisition de Multistrada sera financée par les ressources internes et ne devrait pas impacter les notations du groupe.NEOPOSTNeopost annonce l'acquisition de Parcel Pending, spécialiste des consignes automatiques sur le marché américain. Après avoir procédé à une revue stratégique de son portefeuille d'activités et, dans le cadre de son plan stratégique " Back to Growth " dévoilé ce jour, le spécialiste des solutions de traitement du courrier a décidé d'investir en priorité aux États-Unis sur le marché des consignes automatiques, "un marché naissant et en forte croissance", précise le groupe.