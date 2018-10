Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 24 octobre 2018

0 0

Le spécialiste de l'optique ophtalmique publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.La société de conseils numériques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Suite aux rumeurs de marché, April indique avoir initié des discussions avec son actionnaire majoritaire dans le cadre de l'analyse des différentes options stratégiques et des possibles évolutions de sa participation au capital de la société. La société de services en assurance confirme qu'elle fait l'objet de manifestations d'intérêt préliminaires. April ne commentera pas davantage sur d'éventuelles discussions et communiquera en temps voulu conformément à la réglementation en vigueur.Artefact a présenté des résultats consolidés du premier semestre 2018 en progression. Ainsi, le résultat net part du groupe s'élève à 574 000 euros, contre -1 486 000 euros au premier semestre 2017. Le résultat opérationnel affiche une progression à 1 431 000 euros au 30 juin 2018 contre une perte de ?-957 000 au 30 juin 2017. L'Ebitda ressort ainsi à 2236 000 euros contre -5 000 euros au premier semestre 2017, représentant 7,1% de la marge brute du semestre. Enfin le chiffre d'affaires est de 89,031 millions d'euros contre 75,255 millions un an auparavant.Bic a publié un résultat net part du groupe de 127,6 millions d'euros sur les neufs premiers mois de son exercice 2018. Cela représente une baisse de 31,5 % en publié (et de 196,3 millions d'euros, en hausse de 5,4 % avant la dépréciation du goodwill de Cello). La marge d'exploitation normalisée ressort à 18,4% en baisse de 1,1 point. Pour sa part, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2018 s'est élevé à 1, 44 milliard d'euros, en baisse de 6,9 % en publié et en hausse de 0,3 % à base comparable.Le groupe de conseils et services informatiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'éditeur de logiciel publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Le spécialiste des services prépayés publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Eurazeo a annoncé la cession effective de sa participation dans Asmodee, l'un des leaders internationaux de l'édition et de la distribution de jeux de sociétés, à PAI Partners. Les produits de cession relatifs à cette opération représentent 565 millions d'euros pour la société d'investissement et ses partenaires investisseurs, dont 426 millions d'euros pour la quote-part Eurazeo, soit un multiple de près de 4 fois son investissement initial et un Taux de rendement interne d'environ 35 %.Hybrigenics a annoncé l'abandon définitif du développement clinique de l'inécalcitol dans la leucémie myéloïde aiguë (LMA) ainsi que dans toute indication thérapeutique. Une étude a en effet démontré que le résultat final de l'étude de phase 2 en cours n'avait plus de chance d'être positif. Puisque l'inécalcitol était le seul produit d'Hybrigenics en développement, le conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires d'Hybrigenics de se prononcer sur la dissolution anticipée de la société. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée à cet effet avant la fin de l'année.Kering vient de réaliser son point d'activité du troisième trimestre 2018, marqué par un léger ralentissement de sa croissance organique, mais une performance probante de Gucci. Ainsi, le groupe de luxe a publié un chiffre d'affaires de 3,40 milliards d'euros sur la période. Il ressort en croissance de 27,6% en données publiées et de 27,5% en comparable.L'équipementier aéronautique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'équipementier aéronautique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.La medtech publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le groupe de spécialités électriques et de matériaux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Lors de sa réunion du 23 octobre 2018, le Conseil de Surveillance de PSA a décidé de désigner Louis Gallois, membre indépendant du Conseil, ainsi que Président du Conseil, en qualité de membre du Comité Financier et d'Audit. Louis Gallois a accepté la désignation et a souhaité ensuite renoncer à son mandat au sein du Comité Stratégique, afin de maintenir équilibrée la composition des Comités du Conseil.De plus, Le constructeur automobile publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Safran a réalisé son point d'activité au titre de son troisième trimestre 2018. Ainsi, l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense a publié un chiffre d'affaire ajusté de 5,348 milliards d'euros, comprenant la contribution de 1, 2 milliard de Zodiac Aerospace. L'activité ressort ainsi en progression de 45,4 % sur une base publiée et de 11,4 % sur une base organique.Le réassureur publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Le spécialiste de la communication locale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Sopra Steria a annoncé l'acquisition de Sword Apak, éditeur de solutions de crédits spécialisés pour le financement automobile et d'actifs et filiale du groupe Sword. Le spécialiste de la transformation digitale souligne que Sword Apak complète de façon adéquate l'offre de Cassiopae (financement par crédit ou leasing de flottes ou de particuliers) de Sopra Banking Software, avec des solutions de financement des stocks pour les concessionnaires et d'autres réseaux de distribution.Le spécialiste des semi-conducteurs publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Tarkett a enregistré une baisse de 3,5% de son Ebitda ajusté au troisième trimestre à 97,7 millions d'euros. La marge du spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives a, elle, reculé de 0,7 points à 11,6%. " La rentabilité du groupe est affectée par l'inflation très significative des matières premières et du transport (-13,4 millions d'euros) et par les variations défavorables des taux de change (-3,2 millions d'euros, principalement le dollar australien et le réal brésilien) ", a commenté Tarkett.Le spécialiste des technologies de l'image publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Tikehau Capital poursuit sa croissance avec l'acquisition de 100% du capital d'ACE Management. Cette acquisition d'un expert des secteurs de l'aéronautique, de la défense et de la cyber-sécurité s'inscrit dans la dynamique de renforcement des activités de private equity de Tikehau Capital.Vinci affiche un troisième trimestre en progession avec un chiffre d'affaires consolidé de 11,7 milliards d'euros, en hausse de 9,5 % à structure réelle et de 4,3 % à structure comparable par rapport à celui du troisième trimestre 2017. Selon le groupe, l'activité est restée soutenue dans les concessions (+4,7 %) et a accéléré dans le contracting (+11% à structure réelle, +4,9 % à structure comparable).