Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 25 mars 2020

Delfingen Industry a fait le point mardi soir sur la crise du Covid-19. Dans un contexte de marché difficile, l'équipementier dit adapter en permanence le niveau d'activité de ses sites, dont certains ont été partiellement ou totalement fermés, d'abord en Asie, puis, à présent, en Europe et sur la région Amériques. A contrario, ses usines chinoises, y compris celle de Wuhan, ont progressivement redémarré. Des mesures ont immédiatement été prises afin de limiter les effets négatifs sur le résultat opérationnel et le cash-flow, indique Delfingen.Eiffage a annoncé que le groupement, composé des sociétés Eiffage (mandataire) et APRR, est concessionnaire de l'autoroute A79 (Route Centre-Europe Atlantique) par décret ministériel publié au Journal Officiel le 15 mars 2020. Le contrat de concession d'une durée de 48 ans porte sur le financement, la conception, l'aménagement, l'élargissement, la mise au standard autoroutier ainsi que l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'un tronçon de 89 kilomètres de l'actuelle RN 79 entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire) qui deviendra l'A79.Le spécialiste de la transformation industrielle et digitale publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Guerbet a réalisé en 2019 un résultat net en repli de 20,3% à 37,3 millions d'euros. L'Ebitda du spécialiste de l'imagerie médicale a vu son Ebitda de 111,5 millions, en hausse de 0,8% malgré une base de comparaison défavorable. L'indicateur a bénéficié d'un contrôle strict des coûts provenant de la mise en œuvre du plan Cost to Win permettant de dégager une économie évaluée à 8 millions. Ce plan consacré à la réduction des dépenses devrait délivrer tout son potentiel en 2021.Compte tenu du ralentissement économique général, des performances d'Ipsen en Chine depuis le début de l'année, des interactions limitées avec les professionnels de santé et des incertitudes liées à la durée et l'ampleur de la crise du Covid-19, Ipsen a décidé de suspendre ses objectifs financiers 2020 annoncés en février dernier. À ce stade, il n'est pas possible de quantifier son impact sur les états financiers du groupe. De nouvelles informations seront communiquées à mesure que la situation évoluera.Compte tenu de l'ampleur de la crise du Covid-19, Lagardère a suspend mercredi la guidance annoncée le 27 février dernier. Le groupe d'édition et de distribution en fournira une révision dès lors qu'il sera en mesure de le faire. Dans ce contexte, la Gérance, après avoir recueilli l'avis favorable du Conseil de Surveillance, a décidé de modifier la proposition de distribution de dividende ordinaire qui sera soumise à l'Assemblée Générale des actionnaires du 5 mai prochain pour en réduire le montant de 1,30 à 1 euros par action et retirer l'option de paiement en actions.Depuis le 17 mars, le groupe Lumibird a adopté et rapidement mis en place un plan de continuité. La société garde à ce jour plus de la moitié de ses effectifs opérationnels, soit en télétravail soit en présentiel. Il reste ainsi en capacité de vendre, de fabriquer et de livrer plusieurs lignes de produits, et continue de développer un certain nombre de projets stratégiques qui doivent entrer en production dans la deuxième moitié de l'année.Navya a dévoilé mardi soir des résultats dégradés au titre de son exercice 2019. Ainsi, le spécialiste des navettes autonomes a accusé une perte nette de 32,32 millions d'euros l'an dernier, contre -18,15 millions un an plus tôt. De son côté, la perte opérationnelle ressort à 31,17 millions d'euros, contre -18,18 millions un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il s'établit à 15,02 millions d'euros en 2019, en baisse de 21%.Le producteur d'énergie renouvelable publiera ses résultats annuels." À ce stade, plusieurs gouvernements ont pris (ou sont en train de prendre) des mesures restrictives qui pourraient impacter notre chaîne logistique ainsi que notre calendrier de production ", a indiqué mardi soir Nexans. Compte tenu de l'incertitude générale, le fabricant de câbles estime qu'il trop tôt pour évaluer les impacts sur ses résultats financiers. Toutefois, il suspend les prévisions 2020 annoncées le 20 février dernier et ce, jusqu'à ce que le contexte économique dicté par l'épidémie s'éclaircisse.Novacyt a annoncé mercredi que Primerdesign, sa division de diagnostics moléculaires, a signé un accord de distribution mondiale pour son test COVID-19 avec Bruker-Hain Diagnostics, l'unité commerciale de produits de diagnostics moléculaires de Bruker Corporation (Bruker). Le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel COVID-2019 IVD-CE de Novacyt est validé pour une utilisation sur le dispositif automatisé d'extraction d'acides nucléiques GenoXtract de Bruker-Hain Diagnostics et les kits d'extraction associés.Le groupe Renault a annoncé mardi l'arrêt des activités de production sur ses sites industriels en Amérique Latine jusqu'à nouvel ordre, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Afin de protéger ses salariés dans le contexte de pandémie du Covid-19 et dans le respect des mesures prises par les différents gouvernements, le constructeur automobile a suspendu les activités de production de ses usines Santa Isabel à Cordoba en Argentine, Curitiba au Brésil (4 sites), Envigado en Colombie et s'apprête à le faire, à partir du 26 mars, dans son usine de Cormecanica à Los Andes au Chili.SMCP a dévoilé mercredi ses résultats au titre de son exercice 2019. Ainsi, le groupe de prêt-à-porter a enregistré l'an dernier un bénéfice net (part du groupe) de 51,6 millions d'euros (+2,8 % sur un an) et un Ebitda ajusté de 174,2 millions d'euros (+1,6%), d'où il découle une marge d'Ebitda ajusté de 15,4 % (-1, 5 point). Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 1,13 milliard d'euros en 2019, en hausse de 11,3%.Tivoly a publié un résultat net 2019 (part du groupe) de 1,93 million d'euros contre 3,38 millions lors de l'exercice précédent. L'Ebitda du spécialiste de la conception, la fabrication ainsi que la commercialisation d'outils coupants est en légère hausse à 7,54 millions, contre 7,46 millions en 2018. La marge d'Ebitda annuelle est en recul de 20 points de base à 9,1%. La société précise, qu'en raison de la pandémie de Covid-19 les sites de production en Europe continentale ont été progressivement fermés pour une durée d'une semaine reconductible depuis le 23 mars.Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera ses résultats annuels.