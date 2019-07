Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 3 juillet 2019

0

Peu avant la clôture mardi, Air France a annoncé la nomination de Steven Zaat en tant que Directeur Général Adjoint Economie-Finances d'Air France à compter du 3 juillet. Il rapportera directement à Anne Rigail et sera membre du Comité Exécutif. Il remplacera Marc Verspyck qui cessera ses fonctions de Directeur général adjoint Economie Finances d'Air France à cette même date, avant de quitter l'entreprise.Bluelinea a réalisé mercredi son point d'activité au titre de son premier semestre 2019, au terme duquel il a confirmé ses perspectives annuelles. Le spécialiste de la Silver Économie a publié un chiffre d'affaires consolidé de 3, 134 million d'euros sur la période, en progression de 7% sur un an.CapGemini a indiqué mardi soir détenir 29 378 319 actions d'Altran Technologies à l'issue du règlement-livraison de l'acquisition hors-marché d'un bloc d'actions auprès d'actionnaires organisés autour d'Apax Partners. Cette transaction fait suite à l'accord définitif pour l'acquisition de ce bloc, représentant 11,43% du capital d'Altran, signé le 24 juin 2019.Exel Industries annonce mercredi qu'il entend réorganiser ses activités de pulvérisation agricole. " Nous regrouperons nos activités françaises sur des Centres de Compétences de production et de recherche, ce qui va impliquer la fermeture des sites de Noyers-Saint-Martin et de Saint-Denis de l'Hôtel, dont les activités seront transférées respectivement vers Beaurainville et Epernay ", explique Guerric Ballu, le Directeur Général du groupe.GL events annonce l'acquisition, sous réserve de l'approbation des autorités chinoises, de 60% des actions d'Interwine, société organisatrice de salons du vin. Les managers historiques conservent 40% du capital et s'inscrivent dans le plan de développement. La société exploite sous la marque Interwine un salon dédié à la filière vinicole et autres alcools qui se déroule deux fois par an à Canton (Guangzhou).L’Olympique Lyonnais a informé mardi soir du transfert de son milieu de terrain international Tanguy Ndombelé au club de Tottenham pour un montant de 60 millions d’euros auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 10 millions d’euros.Itesoft et Prodware ont signé un partenariat visant à renforcer leur offre et leur leadership sur le marché de la dématérialisation des factures et de la relation fournisseurs dans l'environnement Microsoft. Le Procure-to-Pay, processus d'approvisionnement complet qui englobe toute la chaîne d'achat depuis la commande jusqu'au règlement, représente désormais un enjeu stratégique et un nouveau levier d'efficacité des entreprises, ont indiqué les deux sociétés.Total vient de démarrer sa bioraffinerie de La Mède, située dans les Bouches-du-Rhône, avec la production des premiers litres de biocarburants. Ce démarrage marque l'aboutissement de la reconversion d'une raffinerie d'hydrocarbures en une plateforme de nouvelles énergies. Lancé en 2015, ce projet a bénéficié d'un investissement de 275 millions d'euros. La bioraffinerie dispose d'une capacité de production de 500 000 tonnes par an de biocarburants. " L'ensemble de ces nouvelles activités permet de maintenir 250 emplois directs sur site ", explique Total.La biotech Transgene a annoncé mardi le succès de l’augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, lancée le 14 juin dernier. Le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève à 48,7 millions d’euros et se traduit par l’émission de 20 816 366 actions nouvelles au prix unitaire de 2,34 euros (dont 1 euro de valeur nominale et 1,34 euro de prime d’émission). Le taux de souscription est d’environ 114 %. Le produit net de l’opération est estimé à environ 47,0 millions d’euros.Valneva a annoncé mardi soir avoir déposé une demande de radiation de ses actions ordinaires auprès de la Bourse de Vienne. La société de biotechnologie a pris cette décision afin de se concentrer sur les marchés de capitaux les plus attractifs pour les sociétés des sciences de la vie et d'accroître la liquidité de ses titres en centralisant les transactions sur Euronext Paris.