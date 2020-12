Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 30 décembre 2020

© AOF 2020

ARGANArgan, foncière spécialisée dans le développement d'entrepôts logistiques premium, a annoncé l'acquisition d'un portefeuille de deux plateformes logistiques totalisant 128 000 m². La première, située à Neuville-aux-Bois près d'Orléans, s'étend sur 84 000 m² répartis en 15 cellules. Cette plateforme à température dirigée est intégralement louée à FM Logistic pour 9 ans. La seconde, près de Nancy, a été construite en 2018 et développe une surface de 44 000 m².CGGCGG a annoncé la conversion le 29 décembre 2020, d’un "Crédit Vendeur" émis par Shearwater Geoservices Holding AS (SGS), le 8 janvier 2020 pour un montant de 49 399 176 de dollars en une participation dans SGS. Dans le cadre de cette transaction, CGG a souscrit à 1 958 248 actions de catégorie A, ce qui correspond à 3,30 % du total des actions en circulation et à 3,34 % des actions de SGS détenant des droits de vote.GROUPE OPENSuite au succès de l'offre publique visant les actions de la société Groupe Open, dont le résultat a été publié le vendredi 18 décembre 2020, les fondateurs de Groupe Open, ainsi que Montefiore Investment, ont annoncé la réouverture de l'Offre à compter du 29 décembre 2020 jusqu'au 13 janvier 2021 (inclus). L'offre réouverte permettra aux actionnaires du groupe qui n'ont pas apporté leurs actions de le faire, et ce au même prix de 15 euros par action.NICOXNicox, spécialisée en ophtalmologie, a annoncé que son partenaire Ocumension Therapeutics a initié une étude clinique de phase 3 en Chine pour Zerviate, la première et unique formulation oculaire topique de l’antihistaminique cétirizine pour le traitement du prurit oculaire associé aux conjonctivites allergiques. Cette étude clinique est randomisée, multicentrique, en groupes parallèles versus comparateur, avec investigateur en simple aveugle visant à évaluer la sécurité et l'efficacité de Zerviate pour les patients chinois atteints de conjonctivite allergique.