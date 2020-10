Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Mercredi 7 octobre 2020

0

Plombée par plus de 4 milliards d'euros de dettes, AccorInvest, la filiale immobilière d’Accor, aurait ouvert une procédure de mandat ad hoc auprès de ses banques pour trouver une voie de sortie à son problème de financement à long terme. C’est du moins ce qu’a rapporté les Echos mardi soir. Un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 450 millions d'euros serait à l'étude, a ajouté le quotidien économique, selon qui Accor pourrait participer à une recapitalisation si nécessaire.Danone a finalisé la cession de sa participation de 6,61% dans Yakult Honsha Co. Ltd, annoncée précédemment mardi. L’opération s’est soldée par un produit de cession brut d’un montant de 58 milliards de yens, soit environ 470 millions d’euros, qui permettra de renforcer la solidité financière de Danone. Le règlement de l’opération aura lieu le 9 octobre 2020.Drone Volt a annoncé avoir remporté une nouvelle commande de 9 drones de sa gamme Hercules. Dans le détail, il s'agit d'une commande de 5 Hercules 10 et 4 Hercules 2 destinés à une société française d'exportation de matériel industriel pour le secteur de la sécurité et de la défense. Elle intervient après une série de plus de 5 commandes consécutives de la part du même client.Le volailler publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.La holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais a publié ses résultats annuels (à suivre).Oncodesign a obtenu l’accord de principe de ses partenaires bancaires pour l’obtention d’un Prêt Garanti par l’État (PGE) de 15,9 millions d’euros. Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l’État Français, aura une maturité de 1 an, avec option d’extension jusqu’à 5 années additionnelles (septembre 2026) à la discrétion de la société.Safran a annoncé mardi soir le succès du placement de l'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes de la société (OCEANE) à échéance 15 mai 2027, s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 200 millions euros. Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société.SMCP a annoncé mardi soir le départ de Philippe Gautier, CFO et directeur des opérations, qui a décidé de poursuivre de nouveaux projets. Il quittera ses fonctions fin octobre et son successeur rejoindra SMCP en décembre. Philippe Gautier a participé à des étapes-clés dans l'histoire de SMCP, au côté de Daniel Lalonde, notamment l'acquisition du groupe par son actionnaire majoritaire en 2016 ainsi que l'introduction en bourse en 2017. Plus récemment, Philippe Gautier a mené avec succès le programme de refinancement du groupe.Total devient actionnaire à 20 % du projet pilote de ferme éolienne flottante Eolmed situé en Méditerranée, au large de Gruissan et à proximité de Port-La-Nouvelle (Occitanie). Attribué en juillet 2016, ce projet, composé d'une capacité de 30 mégawatts (MW), a pour objectif d'accélérer la mise au point d'une technologie d'éolien flottant. Aux côtés de Qair, développeur historique et actionnaire majoritaire du projet, et de ses partenaires locaux, Total apporte son expérience dans la conception, le déploiement et l'exploitation d'installations en milieu marin tout au long de leur cycle de vie.