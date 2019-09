Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Vendredi 13 septembre 2019

0

Le conseil d'administration d'Abionyx Pharma a pris acte de la démission de son actuel président, Richard Pasternak, en qualité d'administrateur et de président du conseil. Le conseil a élu Emmanuel Huynh président du conseil et confirmé Cyrille Tupin comme directeur général.Bolloré a publié jeudi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le groupe de transport, de logistique et de communication a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 149 millions d'euros sur la période (+54% sur un an) et un résultat opérationnel ajusté de 919 millions d'euros (+31%). Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 8% à 11,78 milliards d'euros. Globalement, Bolloré a constaté de " bons résultats sur l'ensemble de ses activités ".Bureau Veritas a signé un accord de coopération avec Cornis, fournisseur expérimenté de technologies et de solutions informatiques pour l'inspection de pales d'éoliennes. Ce partenariat a pour ambition d'offrir aux propriétaires et exploitants de parc éoliens, des services d'inspection avancée de pales (Advanced Blade Inspection, ABI) sur la base de la collecte de données in situ et le traitement numérique d'images.Carmat annonce que l’autorité de santé des Etats-Unis (FDA) a donné son approbation conditionnelle1 à la demande IDE (exemption des dispositifs expérimentaux) de la société pour lancer une étude clinique de faisabilité (EFS) avec son cœur artificiel total aux Etats-Unis. Le protocole de l’EFS porte sur 5 sujets éligibles à la transplantation, recrutés au sein d’un réseau de 7 centres cliniques américaines de renom.Casino a annoncé vendredi l'achèvement des autorisations nécessaires au lancement par GPA d'une offre publique d'achat exclusivement en numéraire sur Éxito et à l'acquisition par Casino des actions détenues par Éxito dans Segisor (elle-même détenant directement et indirectement 99,9% des droits de vote et 37,3% des droits économiques dans GPA). Le conseil d'administration d'Éxito (à l'unanimité) et l'assemblée générale de ses actionnaires ont approuvé hier la cession à Casino de toutes les actions détenues par Éxito dans Segisor dans les termes annoncés le 19 août 2019.Le Conseil d'administration de Chargeurs du 11 septembre 2019 a décidé de verser un acompte sur dividende de 0,20 euro par action au titre de l'exercice 2019. En application de la 5ème résolution de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 6 mai 2019, chaque actionnaire bénéficie d'une option entre le paiement, soit en numéraire, soit en actions nouvelles, de l'acompte sur dividende lui revenant. La mise en paiement de l'acompte sur dividende est prévue le 16 octobre 2019.Gaussin a annoncé jeudi soir que l'activité logistique accélère les livraisons au deuxième semestre 2019 avec la montée en cadence de la ligne de production de l'usine d'Héricourt dédiée aux ATM et AGV. Suite à la commande de 70 ATM par le distributeur Blyyd, partenaire de Gaussin depuis 2015 et spécialiste du transport et de la logistique, et à la montée en cadence de la ligne de production de l'usine d'Héricourt, les livraisons d'ATM et d'AGV s'accélèrent trimestre après trimestre, notamment avec les livraisons à venir d'AGV chez Areva/Orano, PSA, Socodei et Manuloc.Gecina a finalisé trois nouveaux contrats de crédits responsables avec BNP Paribas, Natixis et Société Générale, pour un montant de 660 millions d'euros, prenant la forme soit de nouvelles lignes bancaires, soit de transformation de ligne bancaire classique en ligne de crédit responsable. Combiné avec les lignes mises en place en 2018 avec ING France et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, le volume des Contrats de Crédits Responsables s'élève désormais à 910 millions d'euros, soit plus de 20% du portefeuille de lignes bancaires du groupe.Innate Pharma a réalisé au premier semestre 2019 un bénéfice net de13,2 millions d'euros contre une perte nette de 15,1 millions d'euros un an plus tôt. La biotech marseillaise a dégagé un résultat opérationnel de 9,465 millions, contre une perte opérationnelle de 14,902 millions au premier semestre 2018. Les produits opérationnels ont bondi de 157% à 59,155 millions. 51,6 millions d'euros proviennent des accords de collaboration et de licence et 7,6 millions d'euros du crédit d'impôt recherche.A la suite d’un appel d’offres, JCDecaux a remporté le contrat des abris-voyageurs du réseau de bus (renouvellement) et de la nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (gain) de la ville d’Aix-en-Provence. Afin de répondre aux attentes de la Métropole, JCDecaux, en ligne avec sa stratégie de développement durable, précise avoir notamment articulé son offre autour d’axes environnementaux forts, en optimisant les performances énergétiques de ses mobiliers et en garantissant une exploitation responsable tout au long du contrat.Lanson-BCC est tombé dans le rouge au premier semestre 2019, pénalisé par la dégradation du marché français. Pour autant, la période ne représente qu'environ un tiers des ventes mais la moitié des charges. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe champenois a accusé une perte nette de 1,18 million d'euros contre un bénéfice de 0,17 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'élève à 0,13 million contre 1,9 million au premier semestre 2018. Les effets prix – mix globalement favorables n'ont pu compenser la baisse des volumes en France, ainsi que la hausse du prix de revient.Soitec a augmenté la capacité de production de son substrat piézoélectrique-sur-isolant (POI) afin de répondre à la demande croissante des clients. Le POI est un substrat innovant fabriqué grâce à la technologie brevetée Smart Cut de Soitec. A sa base se trouve un substrat de silicium à haute résistivité, agrémenté d'une couche d'oxyde dite enterrée et d'une couche fine et uniforme de matériau piézoélectrique monocristallin sur le dessus.Suez a procédé avec succès à une nouvelle émission d'obligations hybrides pour un montant de 500 millions d'euros. Les nouveaux titres porteront intérêt au taux fixe de 1,625%, révisé pour la première fois sept ans après l'émission puis tous les cinq ans. Les fonds levés sont notamment affectés au rachat des obligations hybrides émises en juin 2014 pour un montant d'environ 352 millions d'euros.Le chiffre d'affaires consolidé d'Umanis au premier semestre a atteint 107,5 millions d'euros, en progression totale de 8 %. Le spécialiste de la data, du digital et des solutions métiers précise que cette période s'est déroulée dans un contexte de marché moins favorable qu'en 2018, marqué notamment par un durcissement du climat des affaires dans le secteur Banques - Assurances. Cet environnement a pénalisé le taux d'activité du groupe, principalement au niveau du taux d'occupation des ressources situées en Île-de-France.En groupement avec Strabag et Elektrizace železnic Praha, Eurovia (Vinci) a signé le contrat de rénovation de la ligne ferroviaire de 8,7 km entre la gare du quartier de Smíchov à Prague et la ville de Cernošice au sud-ouest de la capitale. Le contrat d’un montant de 120 millions d’euros porte sur la réhabilitation de la sous-structure des voies, la reconstruction des caténaires, des ponts, des plates-formes et la modernisation des équipements de communication et de sécurité, l’élargissement de certaines portions et la rénovation de l’infrastructure et des quais de plusieurs gares de Prague.