Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Vendredi 14 août 2020

INNELECAu titre du premier trimestre de l'exercice 2020-2021 (du 1er avril au 30 juin 2020), Innelec a enregistré une chiffre d'affaires de 18,94 millions d'euros, en progression de 27,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent. " Comme anticipé, cette solide croissance est portée par le lancement de jeux à succès et la forte demande des consommateurs en jeu vidéo liée aux mesures de confinements mises en œuvre dès le mois de mars 2020 ", explique Innelec.INTEGRAGENOncoDNA devient le premier actionnaire d’IntegraGen, détenant 29,99% des actions existantes, à la suite de rachats de titres sur le marché Euronext Growth. Ces acquisitions d’actions d’IntegraGen font suite au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat amicale sur les actions d’IntegraGen auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 juillet dernier. À la date de dépôt du projet d’offre, OncoDNA ne détenait aucune action d’IntegraGen.LEXIBOOKLexibook a présenté ce vendredi un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2020-2021 (du 1er avril au 30 juin 2020) en hausse de 9,2% sur un an à 2,85 millions d'euros. Et ce malgré l'impact de la crise sanitaire, qui a poussé les principaux clients spécialistes du jouet à fermer une bonne partie du trimestre. "Les produits stars ont continué à performer, à l'image des robots éducatifs Powerman, des dictionnaires électroniques, et des jouets classiques comme les ordinateurs d'échecs Chessman", a déclaré le spécialiste des produits électroniques de loisirs dans un communiqué.POUJOULATPoujoulat SA a publié un chiffre d'affaires de 16,3 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2020-2021, en baisse de 30,3% par rapport à la même période l'an dernier. L'activité a souffert de la crise sanitaire, le marché de la construction et de la rénovation ayant été quasiment arrêtés, entrainant une baisse très sensible du chiffre d'affaires de la branche conduits de cheminée. L'activité en France (92,7% du chiffre d'affaires) a reculé de 30,5%, et l'export de 27,2%.PROLOGUELe concepteur de logiciels publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.SAINT-GOBAINSaint-Gobain a procédé en date du 13 août 2020 à l'annulation de 6,1 millions d'actions auto-détenues achetées sur le marché. Cette annulation permet de compenser la création, le même jour, d'un nombre équivalent d'actions dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés (Plan d'épargne du Groupe Saint-Gobain). A l'issue de ces opérations, le nombre total d'actions composant le capital s'élève à 544,7 millions d'actions et le nombre de titres en circulation s'élève à 541,6 millions d'actions.YMAGISYmagis a publié un chiffre d'affaires en retrait de 48% sur un an au premier semestre 2020, cette baisse résultant principalement de l'impact de la crise sanitaire, qui a conduit à la fermeture de la quasi-totalité des cinémas dans le monde pendant plusieurs mois, ainsi qu'à la baisse attendue de l'activité Virtual Print Fee (-81%). Hors-VPF, les activités chutent de 38% (ou -34% à périmètre constant en raison de la cession d'Eclair Cinema), ce qui aura "un impact négatif très significatif sur les résultats du groupe au premier semestre 2020", a annoncé le groupe. Par ailleurs, il a également déclaré être en cessation de paiement.