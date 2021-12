Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Vendredi 17 décembre 2021

© AOF 2021

Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de 10,5 millions de passagers sur le mois de novembre 2021 par rapport à novembre 2020, avec 17,7 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 67,9 % du niveau du trafic groupe du mois de novembre 2019. En novembre 2021, pour Paris Aéroport seul, le trafic est en hausse de 4,2 millions de passagers par rapport à novembre 2020, avec 5,2 millions de passagers accueillis. Il représente 65,5 % du trafic de Paris Aéroport du mois de novembre 2019.Air France-KLM a commandé 100 appareils de la famille A320neo pour renouveler les flottes de KLM et Transavia – avec des droits d'acquisition pour 60 appareils supplémentaires, et signe une Lettre d'Intention pour l'acquisition de 4 Airbus A350F Cargo pour Air France. Les premières livraisons sont attendues au cours du second semestre de l'année 2023. " Bénéficiant des dernières innovations technologiques, les appareils de la famille A320neo offrent les meilleures performances de leur catégorie pour répondre aux besoins des compagnies du groupe ", a expliqué le transporteur aérien.Alstom et Transdev ont formellement lancé à Crespin (Hauts-de-France) la mise en œuvre du contrat portant sur la fourniture de 16 trains de 8 voitures destinés à la ligne Marseille-Toulon-Nice, que Transdev exploitera à l'été 2025. Cette commande, d'un montant d'environ 250 millions d'euros, comprend également le support à la maintenance des trains pour une durée de 10 ans. La livraison de ce nouveau matériel, fabriqué sur le site Alstom de Crespin, débutera fin 2024.Albioma a annoncé avoir été désigné lauréat de tous les projets déposés pour une puissance agrégée totale de 5 MWc lors de l'appel d'offres gouvernemental (CRE4.13) portant sur les "centrales solaires sur bâtiments d'une puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc" de juillet 2021. Cette puissance se répartit sur 12 projets, situés en région Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, où Albioma est implanté depuis décembre 2018. La construction de ces projets débutera en 2023 pour une mise en service durant le second semestre 2023.Le Conseil d’administration de Bigben Interactive (BBI) proposera à ses actionnaires, lors de l’assemblée générale mixte convoquée pour le 28 janvier 2022 d’approuver une distribution exceptionnelle en nature sous la forme d’actions Nacon à concurrence d’une action Nacon pour cinq actions BBI détenues. Cette distribution exceptionnelle en nature d’actions de l'éditeur de jeux vidéo sera mise en paiement le 4 février 2022.EssilorLuxottica, GrandVision et Vision Group, un des plus importants réseaux de distribution pour les opticiens italiens, qui opère également la chaine de magasins VisionOttica, ont annoncé que les sociétés ont conclu un accord prévoyant l'acquisition par Vision Group de la marque VistaSì et des 99 magasins de ce réseau en Italie, ainsi que de 75 magasins GrandVision dans le pays. Cela fait suite aux engagements pris auprès de la Commission européenne le 23 mars 2021, dans le cadre de l'acquisition de GrandVision par EssilorLuxottica.Eurofins va réaliser le génotypage des échantillons salivaires collectés par Predilife. Les échantillons fournis seront analysés grâce à des puces Illumina, leader mondial du domaine, permettant d'analyser entre 700 000 et 1 million de polymorphismes par échantillon. L'analyse de ces données sera réalisée par Predilife pour estimer les risques individuels des principales pathologies, à commencer par les cancers du sein, poumon, colon, prostate, mélanome et infarctus.Foncière Volta a annonce le succès d'une nouvelle émission obligataire d'un montant de 16,5 millions d'euros portant intérêt au taux de 4,5% l'an et venant à échéance le 20 décembre 2026. Les Obligations 2021 ont été placées en Europe exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés dans le cadre d'une offre au public dispensée de l'obligation de publier un prospectus. Elles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Access à compter de leur date d'émission prévue pour le 20 décembre 2021.L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Groupe Gorgé a décidé le 14 décembre 2021 une distribution en nature d'actions Prodways Group cotées sur Euronext à Paris à concurrence de 3 actions Prodways pour 2 actions Groupe Gorgé détenues. Cette distribution en nature sera mise en paiement le 22 décembre 2021. Le coupon sera détaché le 20 décembre 2021.Ipsen et Genfit ont conclu un partenariat stratégique pour initier une collaboration globale entre les deux sociétés. L'accord confère à Ipsen une licence globale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament expérimental elafibranor de Genfit, destiné aux personnes atteintes de cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie inflammatoire, chronique et rare du foie.Lacroix a annoncé avoir signé un accord exclusif pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital de la société américaine Firstronic auprès de ses actionnaires principaux. Le groupe détenait une participation initiée en 2017, depuis complétée à hauteur de 12,5%. Sa participation au capital passera à 62% à l'issue de l'opération. En 2020, Firstronic a réalisé un chiffre d'affaires de 87 millions de dollars (environ 76 millions d'euros), soit près de 20% du chiffre d'affaires de Lacroix, pour une marge d'Ebitda supérieure à 8%.Stellantis est entrée en négociations exclusives avec BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF), Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) et Santander Consumer Finance (SCF) afin de réorganiser la configuration européenne actuelle de ses activités de financement. Le constructeur automobile veut pouvoir proposer des offres de financement cohérentes et attractives à l'ensemble des clients, concessionnaires et distributeurs des marques de Stellantis.Le Conseil d’administration de Vinci a, sur autorisation de l’assemblée générale mixte du 8 avril 2021, décidé de réduire le capital social du groupe, par voie d’annulation de 6 000 000 d’actions auto-détenues. Celles-ci, rachetées entre le 2 octobre 2021 et le 15 décembre 2021, représentent environ 1% du capital social.