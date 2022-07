Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Vendredi 1er juillet 2022

© AOF 2022

Axa a annoncé avoir finalisé la transformation précédemment annoncée d’Axa S.A., la holding du groupe Axa, en réassureur interne du groupe, à l’issue de sa fusion en date du 30 juin 2022 avec sa captive de réassurance, AXA Global Re. Conformément aux communications précédentes, Axa S.A. réassurera en 2022 certaines de ses entités européennes d’assurance dommages par le biais de traités de réassurance en quote-part à hauteur de 25%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.Bonduelle a obtenu l'autorisation des autorités réglementaires américaines et canadiennes ainsi que la levée des conditions suspensives lui permettant de finaliser l'accord avec les investisseurs institutionnels Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ, pour l'acquisition, à parts égales entre eux, de 65 % de Bonduelle Americas Long Life (BALL) et sur la base d'une valeur d'entreprise à 100 % de 850 millions de dollars canadiens (environ 625 millions d'euros), soit un multiple d'EBITDA 2020-2021 de 8,2.Suite à la signature d’un accord avec Batipart et Atland Voisin le 12 avril 2022, Carmila a annoncé la finalisation de la cession d’un portefeuille d’actifs via une structure de partenariat. Pour rappel, le portefeuille est constitué de six actifs situés en France : Mondevillage, Meylan, Mont St Aignan, Nantes St Herblain, Rambouillet et St Jean de Vedas. Le prix de cession du portefeuille est de 150 millions d’euros, droits inclus. Il est en ligne avec les valeurs d’expertise à fin 2021.Eurazeo a annoncé un investissement dans Electra, spécialiste français de la recharge rapide de véhicules électriques. Après Ikaros Solar (fournisseur belge de solutions photovoltaïques) et Resource (usine de tri de déchets plastiques au Danemark), Electra est le troisième investissement de l'équipe infrastructure d'Eurazeo.Nextedia a annoncé le rachat de Manika, acteur reconnu en cybersécurité sur les domaines stratégiques de gouvernance de la sécurité de l'information, de la résilience des systèmes d'information et de la gestion des risques des entreprises. Cette opération s'inscrit dans le plan Ambitions 2025 du groupe de devenir un acteur de référence dans la cybersécurité. Sa cible prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros en 2022.Onxeo a annoncé que la FDA avait approuvé la demande initiale d’Investigational New Drug (IND) pour AsiDNA, son candidat médicament « first-in-class ». Cette décision permet à la société de biotechnologie d’initier un essai multicentrique de phase 1b/2 pour évaluer l'innocuité et l'efficacité d'AsiDNA en association avec l'inhibiteur de PARP Olaparib chez des patients atteints de cancer épithélial de l'ovaire, de cancer du sein et de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, qui ont progressé malgré un premier traitement par inhibiteurs de PARP.Sodexo a réalisé au troisième un trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros, en hausse de 23,2%. La croissance interne ressort à 18,3% atteignant 97% du chiffre d'affaires de l'exercice 2019, à taux constant. Grâce à l'accélération du trimestre, le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2022 s'élève à 15,8 milliards d'euros, soit une progression de 17,3%.Worldline, spécialiste des services de paiement, a annoncé avoir finalisé l’acquisition des activités d’acquisition commerçant d’Eurobank dans le cadre de sa stratégie de consolidation européenne. Eurobank Merchant Acquiring (EBMA) est un acquéreur de cartes important sur le marché grec, avec une part de 21% des volumes de transactions traitées dans le pays.