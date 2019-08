Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Vendredi 2 août 2019

0

Alstom va fournir 13 trains au Groupement Hello Paris en charge de l'exploitation du CDG Express. Le contrat est d'environ 160 millions d'euros. Issus de la gamme Coradia Polyvalent, ces nouveaux trains seront des matériels spécifiques dédiés à la ligne CDG Express, notamment au niveau des aménagements intérieurs et de l'information à bord, qui permettent de garantir une expérience voyageur optimale.Altarea Cogedim a affiché au premier semestre 2019, un chiffre d’affaires en hausse de 16,8% à 1,27 milliard d’euros, tous les métiers étant en forte croissance : +7,7% en Commerce, +12,6% en Logement et +39,1% en Immobilier d’entreprise. Concernant le résultat net récurrent (FFO) part du Groupe, il s’élève à 110,2 millions d’euros. Sur l'ensemble de l'année, le groupe a indiqué que le FFO part du Groupe devrait se situer dans une fourchette de 17,50 et 17,70 euros par action, après prise en compte de l'effet de dilution du paiement du dividende en titres.Bureau Veritas a annoncé l'acquisition de Q Certificazioni pour entrer sur le marché de la certification alimentaire biologique en Italie. Fondé en 2009, Q Certificazioni compte 12 employés et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros en 2018. La société est accréditée pour délivrer des services de certification biologique de produits alimentaires selon des référentiels nationaux et internationaux. Elle s'adresse à une clientèle d'agriculteurs, de producteurs de denrées alimentaires et de distributeurs.Après BNP Paribas, Société Générale et Natixis, c'est désormais au tour de Credit Agricole de dévoiler ses résultats du deuxième trimestre 2019. Ainsi, Credit Agricole SA (CASA), le véhicule coté du groupe Crédit Agricole, a réalisé sur la période un bénéfice net (part du groupe) de 1,222 milliard d'euros (-14,9% sur un an), marqué par des reprises nettes en coût du risque en BFI. Le bénéfice brut d'exploitation s'inscrit à 2,111 milliards d'euros (+3,8%). De son côté, le produit net bancaire s'établit à 5,149 milliards d'euros, en léger repli de 0,4% par rapport au deuxième trimestre 2018.Maurel et Prom a dévoilé ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, la junior pétrolière a dégagé un bénéfice net consolidé de 33 millions de dollars sur la période (+9% sur un an) et un Ebitda de 137 millions de dollars (+17%). Il en découle une marge de 60%, contre 51% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a reculé de 9% à 229 millions de dollars. " Maurel & Prom a obtenu de solides performances au premier semestre 2019, en maintenant de solides niveaux de production tout en améliorant sa position de trésorerie ", a commenté Michel Hochard, le directeur général.Natixis a généré au deuxième trimestre un résultat net part du groupe en baisse de 32% à 346 millions d'euros. Le produit net bancaire s'est replié de 3% à 2,28 milliards d'euros. Le coût du risque est ressorti à -100 millions d'euros contre -41 millions un an plus tôt. "En gestion d'actifs et de fortune, notre modèle multiboutique a confirmé sa robustesse. Les revenus et les encours ont continué de progresser malgré une décollecte chez H2O, avec une collecte nette de nouveau positive aux Etats-Unis", a déclaré François Riahi, directeur général.Neoen a annoncé l'acquisition de huit parcs éoliens en opération en Irlande, représentant une capacité totale de 53,4 MW. Neoen acquiert la totalité de ces actifs, jusqu'ici détenus par Irish Infrastructure Fund, co-géré par AMP Capital et Life Investment Managers, et Energia Group en tant qu'actionnaire minoritaire, pour un montant total de 25,8 millions d'euros, entièrement réglé en numéraire. Cela représente une valeur d'entreprise de l'ordre de 46 millions d'euros.Vicat a dégagé au premier semestre un résultat net part du groupe en repli de 20,7% à 46 millions d’euros. L’Ebitda ressort à 228 millions, en progression de 1,7%. Pour sa part, le chiffre d’affaires atteint 1,34 milliard d’euros, en hausse de 4,6% et en repli de 0,6% à périmètre et taux de change constants. "Les solides performances enregistrées en France, en Asie et aux États-Unis (hors indemnité compensatoire au premier semestre 2018) permettent au Groupe d'afficher une amélioration de son chiffre d'affaires et de son Ebitda", a commenté Guy Sidos, Président-Directeur Général.