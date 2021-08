Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris Vendredi 20 août 2021

© AOF 2021

AB Science a annoncé la publication d'un mécanisme pathogène déclenché par les mastocytes dans la moelle épinière de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) qui peut être ciblé par le masitinib. La publication, dirigée par des chercheurs de l'Institut Pasteur de Montevideo, de l'Université d'Alabama à Birmingham (UAB), de l'Oregon State University (OSU) et de l'Institut IMAGINE de Paris, est intitulée " The pathogenic role of c-Kit+ mast cells in the spinal motor neuron-vascular niche in ALS ".Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, a annoncé l'amélioration de la structure de son drone Hercules 2 ainsi que la progression des livraisons des drones de cette gamme à son partenaire américain, Aquiline Drones. La rencontre entre les deux sociétés en juillet a mené à une amélioration technologique sensible du drone grâce à des ajustements effectués sur la structure de l'appareil qui ont permis à la fois de renforcer davantage le drone et de l'alléger. Ainsi, ce drone pèse désormais moins de 2 kilos.Engie envisagerait de vendre ses participations dans des projets géothermiques en Indonésie pour un montant de 300 millions à 500 millions de dollars, a rapporté l'agence Bloomberg, citant des sources anonymes proches du dossier. Le groupe aurait approché des conseillers en vue de cette cession potentielle, mais l'opération pourrait ne pas être menée à son terme. Depuis 2019, Engie est le partenaire du japonais Sumitomo Corp et de l'indonésien PT Supreme Energy dans une centrale électrique de 85 mégawatts à Muara Laboh, capable d'alimenter environ 340 000 foyers pendant plus de 30 ans.Encore une séance difficile pour les géants du luxe sur la place de Paris. En fin de journée mercredi, Kering, LVMH et Hermès ont chuté respectivement de 9,47%, 6,38% et 4,69%. Sur un marché déjà agité en raison du " tapering " qui s'annonce aux Etat-Unis, le luxe pâtit de surcroît des inquiétudes sur la consommation en Chine, son principal moteur. Des informations de presse ont rapporté que le président Xi Jinping aurait proposé un plan de régulation et de redistribution des revenus. Les investisseurs redoutent que cela n'affecte la consommation des ménages les plus aisés.L'Olympique Lyonnais a officialisé l'arrivée du défenseur international italien Emerson Palmieri. Ce dernier est transféré sous la forme d'un prêt payant jusqu'au 30 juin 2022 d'un montant de 500 000 euros, auquel pourrait s'ajouter des bonus d'un maximum de 500 000 euros, assorti d'une clause de match-up (option d'achat prioritaire) jusqu'à la fin du mercato de l'été 2022. Né à Santos au Brésil, ce latéral gauche de 27 ans arrive de Chelsea avec, qui il a gagné la Champions League (2021), la Super Coupe d'Europe (2021), l'Europa League (2019). Il est également champion d'Europe avec l'Italie.