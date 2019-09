Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Vendredi 20 septembre 2019

0

ALTENAlten a enregistré au premier semestre une hausse de 1,9% du résultat net part du groupe à 76,4 millions d'euros et une progression de 13,5% du résultat opérationnel d'activité à 116,6 millions d'euros. Ce dernier a représenté 9% des revenus contre 9,3%, un an auparavant. Le spécialiste de la R&D externalisé a poursuivi les efforts de structuration nécessaires pour accompagner la forte croissance. Il signale qu'un effet calendaire défavorable a pesé sur l'activité et donc la marge. Le free cashflow s'élève à 58,9 millions d'euros, en forte hausse par rapport à 2018 (5 fois).CASINOLe groupe Casino a confirmé avoir reçu une marque d'intérêt de la part d'Aldi France portant sur l'acquisition de Leader Price en France métropolitaine. Les deux groupes sont ainsi entrés en discussions en vue d'aboutir à la remise d'une offre ferme par Aldi France. "Une fois connus et pour autant qu'ils soient acceptés par le groupe, les paramètres de l'offre seront communiqués au marché", a précisé le distributeur.CISCIS a dégagé au premier semestre, un résultat net part du groupe de 2,5 millions d'euros, en hausse de 4,4%. Le résultat opérationnel courant ressort à 5,1 millions, en repli de 6,2%. La rentabilité a été impactée par la perte d'un contrat important en Algérie au début du deuxième semestre 2018 et par une augmentation des produits consommés notamment due aux démarrages des nouveaux contrats. Le chiffre d'affaires atteint 124,3 millions, en croissance de 7,7%. La dynamique de croissance s'est poursuivie avec une progression de l'activité au second trimestre en accélération de +15,6%.EIFFAGEEiffage, au travers d’Eiffage Concessions, a annoncé l'acquisition auprès d’un propriétaire indépendant, de 9 micro-centrales hydroélectriques dans le sud-ouest de la France : six sur la rivière l’Agout dans le Tarn, une sur l’Adour dans le Gers, une sur la Vienne en Charente et une sur la Vézère en Dordogne. Ce projet permet au groupe de renforcer son positionnement sur le secteur des énergies renouvelables et s’inscrit pleinement dans sa stratégie de diversification de son portefeuille de concessions sur les territoires dans lesquels il est durablement implanté.EURAZEOEurazeo Capital annonce la réalisation de l'acquisition d'Elemica, un réseau d'approvisionnement numérique en mode Cloud. La valeur d'entreprise d'Elemica s'élève à environ 390 millions de dollars, dont environ 240 millions en fonds propres investis par Eurazeo et ses affiliés, représentant 95 % du capital. Cette transaction est le septième investissement d'Eurazeo en Amérique du Nord. A date, Eurazeo a investi plus d'un milliard de dollars en capital en Amérique du Nord.LA FONCIERE VERTELa Foncière Verte a dégagé au premier semestre un résultat de 1 million d'euros contre 1,3 million un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'établit à 3,59 millions d'euros soit +1 %. Les produits des activités ordinaires étaient constitués des seuls revenus locatifs sur les six premiers mois de l'année. En 2019, ils incluent les charges locatives refacturées et s'élèvent à 8,43 millions d'euros, soit une progression de 32,7%.HYBRIGENICSHybrigenics informe ses actionnaires que le quorum pour l'assemblée générale extraordinaire a été atteint et que l'assemblée générale mixte convoquée le 20 septembre 2019 pourra donc valablement délibérer sur l'ensemble des résolutions soumises aux votes des actionnaires. L'ordre du jour porte essentiellement sur les comptes annuels 2018 et sur le projet de prise de contrôle d'Hybrigenics par DMS Group via un apport partiel d'actifs du pôle DMS Biotech, division de DMS Group dédiée aux biotechnologies.LAGARDERELagardère Travel Retail a annoncé la finalisation de l'acquisition d'International Duty Free, le leader du Travel Retail en Belgique, présent également au Luxembourg et au Kenya. Cette acquisition annoncée le 25 juillet dernier vient conforter les positions de Lagardère Travel Retail comme troisième opérateur mondial de Duty Free en aéroports et comme leader européen du Travel Retail, en portant son chiffre d'affaires annuel total à 5,3 milliards d'euros.VALNEVAValneva SE a annoncé que la Bourse de Vienne a accepté la radiation des actions Valneva du marché officiel viennois dans une résolution datée du 18 septembre 2019. Les actions ordinaires et les actions de préférence de Valneva ne seront plus cotées à la Bourse de Vienne après le 20 décembre 2019. Toutes les actions du groupe cotées à la bourse de Vienne seront transférées automatiquement et gratuitement sur Euronext Paris. Les coûts de transfert des actions seront pris en charge par Valneva.XILAM ANIMATIONXilam Animation annonce l'arrivée de Fabrice Cantou au poste de Directeur financier et Stratégie, ainsi que la nomination de François Bardoux au poste de Directeur des Opérations Adjoint. Dans un contexte de marché particulièrement dynamique concernant l'offre de contenus audiovisuels, le groupe d'animation renforce l'organisation de son pôle finance afin de se doter d'une structure en phase avec la forte hausse des volumes de production et le développement du studio (acquisition de la société Cube et accélération des ventes aux plateformes numériques internationales).