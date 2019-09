Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Vendredi 27 septembre 2019

0

AKWELDans un contexte difficile pour l'ensemble du secteur automobile, Akwel a publié jeudi soir des résultats en baisse au titre de son premier semestre 2019. Ainsi, l’équipementier automobile a réalisé un bénéfice net (part du groupe) de 35,5 millions d'euros sur la période (-22,4% sur un an) et un résultat opérationnel courant de 46,9 millions d'euros (-18,5%), laissant apparaître une marge idoine de 8,3%, en recul de 2 points. Quant au chiffre d'affaires semestriel, il s'établit à 566,5 milliard d'euros, en hausse de 1,3 % en publié et de 3,4% à périmètre et taux de change constants.ARKEMAArkema a finalisé le rachat de la participation de son partenaire dans Taixing Sunke Chemicals, leur co-entreprise de production de monomères acryliques en Chine, et détient ainsi la totalité des titres de la société. Ainsi, cette opération, dont l'impact sur la dette nette s'élève à environ 70 millions d'euros, permettra au Groupe d'accompagner la croissance de ses clients en Asie et de gérer avec une plus grande flexibilité cette activité dans cette région qui représente plus de 50 % du marché mondial des acryliques.ATEMEAteme a essuyé au premier semestre une perte nette de 1,2 million d'euros contre une perte de 3,2 millions d'euros, un an plus tôt. La perte opérationnelle a suivi la même tendance, passant de 3,3 millions d'euros au premier semestre 2018 à 1,3 million d'euros cette année. Le chiffre d'affaires du spécialiste de la diffusion vidéo est ressorti à 30,1 millions d'euros, en croissance de 29 % en glissement annuel et de 24 % à taux de change constant.La trésorerie s'élevait à 4,5 millions d'euros au 30 juin 2019, contre 6,3 millions d'euros au 31 décembre 2018.BIOCORPBiocorp a dévoilé au premier semestre, un résultat net de 1,238 million d'euros contre une perte nette de 2,70 millions un an plus tôt. Le résultats d'exploitation ressort pour sa part à 1,19 million contre -2,8 millions. Quant au chiffre d'affaires, il s'élève à 5,24 millions soit une progression de plus de 167% par rapport au premier semestre 2018, grâce notamment à la comptabilisation de 4 millions d'euros relatifs au partenariat signé avec Sanofi. Concernant ses perspectives, Biocorp compte poursuivre son développement dans ses différents axes stratégiques.BONE THERAPEUTICSBone Therapeutics annonce que le Docteur Olivier Godeaux, Directeur Médical du groupe, présentera lors d'une conférence aujourd'hui à 10h45 à l'occasion du deuxième Congrès Mondial de Rhumatologie et d'Orthopédie (WCRO) à Paris, France. Cette conférence détaillera les résultats de la Phase II/III de l'étude évaluant JTA-004, la nouvelle solution de protéines enrichie de Bone Therapeutics, actuellement en développement pour le traitement de l'arthrose du genou.CAPGEMINI / ALTRANCapgemini a annoncé avoir obtenu l'autorisation de la part du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS) pour son projet d'acquisition d'Altran. Après l'annonce du dépôt du projet de note d'information relatif à l'offre publique d'achat auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'obtention de cette autorisation constitue une nouvelle étape vers la finalisation du rapprochement des deux sociétés qui est envisagée d'ici la fin de l'exercice 2019.CARREFOURLe Groupe Carrefour a finalisé la cession de 80% de Carrefour Chine au groupe chinois Suning.com. Suite à la réalisation de cette opération, le Groupe Carrefour conserve une participation de 20% dans le nouvel ensemble et 2 sièges sur 7 au Conseil de surveillance de Carrefour Chine.KERLINKKerlink a essuyé au premier semestre, une perte nette de 6,3 millions d'euros (intégrant la reprise d'actifs d'impôts différés pour un montant de 1,7 millions), contre une perte nette de 2,68 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel du groupe sur la période ressort à -4,5 millions, contre -2,5 millions. L'Ebitda est négatif à hauteur de 3 millions d'euros, contre -1,5 million. Les charges opérationnelles (en tenant compte d'IFRS 16) s'élèvent à 6,1 millions d'euros. Quant au chiffre d'affaires, il atteint 6,4 millions. Un an plus tôt, il s'élevait à 8,5 millions.LYSOGENELysogene annonce le renforcement de son Conseil d'Administration avec la nomination de Carole Deffez en qualité de nouvelle administratrice indépendante. Carole Deffez débute sa carrière chez Institute for International Research, où elle dirige la division Pharmaceutique de 1997 à 2000, avant de rejoindre Spencer Stuart en qualité de Senior Associate. En 2006, elle prend la direction de la practice Sciences de la vie au sein de Leaders Trust, cabinet international de recrutement de dirigeants.NATIXISLa commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a sanctionné le groupe Natixis pour manquement de deux de ses filiales à leurs obligations professionnelles. Elle a ainsi prononcé à l'encontre de la société Natixis Asset Management Finance une sanction d'un million d'euros et à l'encontre de la société Natixis Investment Managers International une sanction de deux millions d'euros.NAVYANavya a dévoilé jeudi soir des résultats dégradés au titre de son premier semestre 2019. Ainsi, le spécialiste des navettes autonomes a publié une perte nette de 13,81 millions d'euros sur la période, contre -6,96 millions un an plus tôt. De son côté, la perte opérationnelle ressort à 13,18 millions d'euros, contre -7 millions un an plus tôt. L'évolution défavorable de ces indicateurs financiers est " la conséquence d'une baisse des revenus et de la phase d'investissements dans laquelle Navya se trouve actuellement ", explique la société.