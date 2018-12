Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris - Vendredi 28 décembre 2018

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOUYGUES 1.65% 30.76 -30.13% CNP ASSURANCES 1.11% 18.25 -6.31% EURONEXT 0.81% 49.56 -5.11% SEQUANA 3.18% 0.201 -71.77% TOTAL 0.98% 45.805 -1.51%

0

BOUYGUESBouygues a réalisé une augmentation de capital d'un montant de 150 millions d'euros, prime d'émission incluse, dans le cadre de l'opération d'épargne salariale dénommée Bouygues Confiance n°10, comme annoncé le 8 octobre dernier. "Cette augmentation de capital était réservée aux salariés des sociétés françaises du Groupe, via un FCPE dont les parts sont bloquées pendant une période de cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé autorisé par la loi", précise le groupe. Celle-ci a entraîné la création de 5 116 659 actions Bouygues nouvelles émises au prix de souscription de 29,316 euros.CNP ASSURANCESCNP Patrimoine, l’activité d’épargne dédiée à la clientèle haut de gamme de CNP Assurances, annonce l’acquisition de la plateforme de gestion Quality Insurance Services qui gère ses contrats en France et au Luxembourg. « La reprise de l’activité de gestion s’inscrit pleinement dans notre programme de transformation de la relation client engagé depuis un an. Ce dernier a pour objectif d’assurer, tant à nos partenaires distributeurs qu’à leurs clients, un service pendant toute la vie du contrat dans les plus hauts standards du marché » précise François Guilgot, directeur de CNP Patrimoine.EURONEXTEuronext annonce porter son engagement de 49,6%, comme annoncé le 24 décembre 2018, à 50,6% des actions en circulation d'Oslo Børs VPS Holding ASA ("Oslo Børs VPS") dans le cadre d'une OPA.SEQUANASequana annonce l'abandon du projet de cession des activités Graphique et Papiers de création d'Arjowiggins. Les négociations engagées en juillet 2018 avec Fineska BV (groupe Andlinger & Company) pour cette cession se sont poursuivies "dans un contexte extrêmement dégradé des conditions de marché, frappées notamment par des hausses successives et très significatives du prix de la pâte et, dans une moindre mesure, de l'énergie", peut-on lire dans un communiqué.TOTALIbama, l'agence de protection de l'environnement brésilienne, confirme son refus à Total, de réaliser des forages près de l'embouchure du fleuve Amazone. Le groupe français avait fait appel suite à cette décision prise le 7 décembre dernier.